Bắt tạm giam cựu hiệu trưởng trong vụ 11 học sinh ăn 2 gói mì

Liên quan vụ "11 học sinh ăn 2 gói mì tôm chan cơm" ở Lào Cai, ông Trần Ngọc Hà, cựu hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Hoàng Thu Phố 1, bị khởi tố, bắt tạm giam.

Cơ quan điều tra thi hành các quyết định khởi tố và lệnh bắt ông Trần Ngọc Hà. Ảnh: Báo Lào Cai.

Cụ thể, chiều 22/10, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Lào Cai) chủ trì, phối hợp cùng Công an huyện Bắc Hà đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Trần Ngọc Hà để điều tra về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai phê chuẩn trước khi thực hiện.

Theo Báo Lào Cai, tài liệu thu thập được bước đầu xác định từ năm 2022 đến năm 2023, ông Trần Ngọc Hà đã chỉ đạo rút kinh phí hỗ trợ cho học sinh với số tiền hơn 765 triệu đồng (tiền hỗ trợ theo Nghị định 116 năm 2016 của Chính phủ).

Trong tổng số tiền nêu trên, Trần Ngọc Hà đã chi sai và chiếm đoạt hơn 52 triệu đồng.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tiến hành khám xét nơi ở của bị can Trần Ngọc Hà tại xã Tà Chải, huyện Bắc Hà.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai điều tra, mở rộng để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, tháng 12/2023, báo chí có phản ánh việc khẩu phần ăn của học sinh tại trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Hoàng Thu Phố 1 (huyện Bắc Hà) bị bớt xén. Cụ thể, vào bữa sáng, mỗi em được ăn một gói mì tôm, một quả trứng nhưng thực tế, nhà trường chỉ cho 11 em ăn chung 2 gói mì.

Với bữa trưa và tối, học sinh được ăn một ít giò thái nhỏ và canh rau, trong khi trên bảng ghi ngày 14/11/2023, ngoài rau, thực phẩm cho hai bữa còn có 14 kg thịt lợn và 11 kg xương. Ngoài ra, thực phẩm dùng để chế biến cho các em học sinh cũng kém chất lượng.

Qua xác minh, nhà trường đã có nhiều sai phạm như không có danh sách chi trả tiền ăn thừa cho học sinh; phiếu chi tiền mặt không có số, không có chữ ký của thủ trưởng đơn vị, người nhận tiền.

Bên cạnh đó, bảng nhập mua thực phẩm hàng ngày không khớp đúng với bảng tổng hợp nhập thực phẩm của tháng; số lượng thực phẩm giao thực tế và số tiền thanh toán thực tế có chênh lệch…

Ngày 21/12/2023, ông Trần Ngọc Hà đã gửi đơn từ chức, lý do đưa ra là "tự nhận trách nhiệm bản thân trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, dẫn đến dư luận không tốt trong xã hội".

Tháng 5/2024, ông Hà bị khai trừ Đảng do đã vi phạm các quy định “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác; sử dụng trái phép tài sản của Nhà nước nhằm trục lợi”.