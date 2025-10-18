Bé gái chưa đủ 16 tuổi bị 4 đối tượng hiếp dâm, giao cấu khi say rượu

4 đối tượng trú tại phường Thảo Nguyên (tỉnh Sơn La) đã hiếp dâm, giao cấu cháu H.T.M đang tuổi vị thành niên khi cháu này say rượu.

Ngày 18/10, Công an tỉnh Sơn La cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 3 đối tượng về hành vi hiếp dâm, một đối tượng về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Công an tỉnh Sơn La cho biết rạng sáng 12/10, nhóm thanh niên cùng trú tại phường Thảo Nguyên (tỉnh Sơn La) gồm: Lò Minh Thi (SN 2006); Lầu A Đại (SN 2006); Lường Đình Vững (SN 2008) và Ngọc Khắc Nguyện (SN 2008) và cháu H.T.M (SN 2010) cùng nhau uống rượu bia. Sau khi cuộc nhậu kết thúc, 4 đối tượng lợi dụng lúc cháu M say rượu đã quan hệ tình dục.

4 đối tượng hiếp dâm, giao cấu với trẻ vị thành niên.

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình cháu M phát hiện con gái bị xâm hại tình dục và trình báo nội dung vụ việc với Cơ quan Công an.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lò Minh Thi về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi; Lầu A Đại, Lường Đình Vững, Ngọc Khắc Nguyện về hành vi hiếp dâm để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.