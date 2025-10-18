Khởi tố 2 người phụ nữ mua lợn nhiễm tả châu Phi, bán kiếm lời

Hai người phụ nữ thu mua lợn bệnh, lợn chết do dịch tả lợn châu Phi với giá rẻ rồi trà trộn bán ra thị trường để kiếm lời.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Lan (SN 1977, trú tại xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên) và Nguyễn Thị Phương (SN 1981, trú tại xã Bắc Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên) về hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Theo tài liệu điều tra, ngày 8/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, phát hiện tại Cơ sở giết mổ của Nguyễn Thị Lan tại thôn Đồng Vi, xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên có lợn sống bị mắc dịch tả lợn châu Phi đang chuẩn bị giết mổ và gần 5 tạ thịt lợn đã pha lọc thành phẩm có dấu hiệu phân hủy, bốc mùi hôi thối, đổi màu và dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt các quyết định, lệnh đối với 2 bị can.

Số lượng lợn và thịt lợn trên được Lan thu mua lợn bệnh, lợn chết do dịch tả lợn châu Phi với giá rẻ về cùng với Phương, mổ xẻ ngay tại Cơ sở giết mổ của Lan rồi trà trộn bán lại với giá rẻ để kiếm lời bất chấp nguy cơ đe dọa sức khỏe cộng đồng.

Đây là vụ án đầu tiên tại tỉnh Hưng Yên bị xử lý hình sự về hành vi sử dụng lợn nhiễm dịch tả châu Phi làm thực phẩm, trong bối cảnh dịch bệnh đang bùng phát và diễn biến phức tạp.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang hoàn thiện hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.