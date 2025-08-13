'Bệ phóng' nghệ sĩ Mỹ chính thức dừng hoạt động sau 14 năm

Phòng tranh Clearing (New York), từng nâng bước nhiều tên tuổi lớn, bất ngờ tuyên bố đóng cửa, khép lại hành trình 14 năm giữa lúc thị trường nghệ thuật Mỹ lao dốc.

Không gian triển lãm của Clearing tại New York. Ảnh: Clearing.

Trong hơn một thập kỷ qua, Clearing được xem như bệ phóng cho nhiều tên tuổi nghệ sĩ vươn ra quốc tế. Thế nhưng, ngày 7/8, nhà sáng lập Olivier Babin thông báo sẽ đóng cửa cả hai cơ sở tại Manhattan (New York, Mỹ) và Los Angeles (California, Mỹ), khép lại hành trình 14 năm đầy thử thách và sáng tạo.

“Tôi đã hy vọng, có lẽ một cách vô lý, rằng chúng tôi có thể xoay chuyển tình thế. Nhưng hóa ra, chẳng có góc cua nào ở phía trước. Giờ thì phải chấp nhận rằng, chẳng còn lý do gì để bỏ thêm một phút hay một đồng vào việc hồi sinh một xác chết”, Babin nói với The Art Newspaper.

Clearing ra đời năm 2011 tại Bushwick (Brooklyn, New York, Mỹ), thời điểm khu phố này bùng nổ đời sống nghệ thuật độc lập. Babin, người rời Pháp sang Mỹ từ năm 2009 với tư cách nghệ sĩ cư trú, đã biến những buổi trưng bày đầu tiên thành “thơ ca thuần khiết, được kết nối bằng băng dính và dây chun”. Suốt 14 năm qua, art gallery này tổ chức hơn 200 triển lãm, giới thiệu những gương mặt gây tiếng vang như Harold Ancart, Calvin Marcus, Korakrit Arunanondchai, Hannah Levy.

“Tiền thuê, vận chuyển, hội chợ, mọi chi phí đều leo thang, trong khi doanh thu tụt dốc”, nhà sáng lập nói. Chẳng hạn, việc chuyển từ Bushwick về Bowery (Manhattan) năm 2023 với mức thuê cao hơn, đúng lúc thị trường nghệ thuật chững lại, trở thành “chiếc đinh đầu tiên đóng vào quan tài”.

Hai năm hậu Covid-19, khi dòng tiền vẫn dồi dào, mọi thứ tưởng như thuận lợi. Nhưng đến lúc khai trương không gian mới, “bản nhạc đã dừng, thủy triều rút, và chúng tôi bị phơi trần”. Ngoài New York và Los Angeles, Clearing từng có mặt ở Brussels (Bỉ) từ năm 2012, nhưng cơ sở này đã tách ra năm ngoái.

Olivier Babin, nhà sáng lập phòng tranh Clearing. Ảnh: Clearing.

Triển lãm cuối cùng của Clearing là tranh của Henry Curchod (Los Angeles) và Coco Young (New York). Tháng 6 năm nay, thay vì tham dự hội chợ ở Basel, Thụy Sĩ, Clearing tổ chức Maison Clearing - một triển lãm nhóm trong biệt thự, quy tụ 46 nghệ sĩ, đa phần không thuộc danh sách của gallery.

Clearing là cái tên mới nhất trong làn sóng phòng tranh Mỹ đóng cửa mùa hè này. Trước đó, Kasmin (Chelsea) tuyên bố sẽ giải thể để chuyển thành Olney Gleason, Adam Lindemann đóng cửa Venus Over Manhattan để tập trung sưu tập cá nhân, Tim Blum "tạm dừng" hai không gian mang tên mình ở Tokyo (Nhật Bản) và Los Angeles (bang California, Mỹ).

Khác với nhiều đồng nghiệp chọn gia nhập những gallery lớn sau khi đóng cửa thương hiệu cá nhân, Babin nói: “Tôi không muốn, sẽ tồi tệ lắm nếu làm vậy. Tôi muốn vẫn là một con thú hoang. Thà chịu khổ trong rừng còn hơn trở thành chó kiểng.”

Sau thông báo đóng cửa, Babin nhận được nhiều lời động viên. Ông dự định vẫn gắn bó với nghệ thuật, nhưng theo một hướng rộng mở hơn:

“Tuần tới, tôi sẽ đến Amazon uống Ayahuasca. Tôi sẽ xem mình học được gì, tìm thấy gì. Xem mình nên đi đâu, làm gì tiếp theo”, Babin cho biết.