Bên trong cơ sở sản xuất nước hoa giả ‘Made in Dubai’

Nước hoa được pha chế từ các loại hóa chất, theo cách thủ công bằng cách cho vào một nồi lớn, sau đó dùng máy đánh trứng đánh lên cho các dung dịch hòa quyện vào nhau.

Ngày 10/5/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước cho biết đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án “sản xuất, buôn bán hàng giả” liên quan đến nước hoa.

Hóa chất và nước được bỏ vào nồi, sau đó dùng máy đánh trứng để trộn đều tạo ra nước hoa.

Trước đó, khoảng tháng 1/2024, các lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bình Phước qua theo dõi trên không gian mạng, phát hiện một số tài khoản mạng xã hội đăng bán nước hoa có dấu hiệu giả nguồn gốc xuất xứ. Qua truy xét, lực lượng công an xác định chủ các tài khoản ngụ tại TP. Đồng Xoài.

Nhận định vụ việc có dấu hiệu tội sản xuất, mua bán hàng giả với số lượng lớn nên Công an tỉnh Bình Phước đã xác lập chuyên án do Đại tá Lâm Văn Long, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước, làm Trưởng ban chuyên án.

Hóa chất, chai, lọ đều được đặt mua trên mạng xã hội.

Ngày 23/5/2024, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Phước đã đồng loạt kiểm tra 4 địa điểm gồm hai kho chứa nguyên liệu, hóa chất và các điểm sang chiết, pha chế, sản xuất đóng gói của các đối tượng có địa chỉ tại phường Tân Đồng và xã Tiến Hưng (TP. Đồng Xoài).

Qua kiểm tra, lực lượng công an đã thu giữ khoảng 20.000 chai nước hoa thành phẩm cùng hàng chục nghìn vỏ chai nước hoa chờ sang chiết, hóa chất, nguyên liệu cùng nhiều tang vật khác. Trị giá số hàng hóa thu giữ lên đến khoảng 16 tỷ đồng .

Tại cơ quan công an, Lại Thị Tuyết (35 tuổi), Lưu Hoàng Long (32 tuổi) và Lại Chí Tính (24 tuổi) cùng ngụ Bình Phước, khai nhận các hóa chất, nguyên liệu, tem nhãn, vỏ hộp nước hoa… đều được mua trên mạng xã hội.

Một lọ nước hoa thành phẩm, bán ra thị trường với mác hàng nhập khẩu.

Nước hoa được đóng vào hộp, in chữ nước ngoài.

Nước hoa được pha chế từ các loại hóa chất, theo cách thủ công bằng cách cho vào một nồi lớn, sau đó dùng máy đánh trứng đánh lên cho các dung dịch hòa quyện vào nhau. Sau đó bơm vào các chai nhỏ có dung tích từ 10-50 ml. Các chai, lọ nước hoa sẽ được dán nhãn mác, vỏ hộp có in giả xuất xứ “Made in Dubai (UAE)”, mã vạch... và bán ra thị trường.

Dù là hàng dỏm, nhưng nhóm đối tượng lên mạng xã hội quảng cáo, rao bán đây là hàng nhập khẩu, uy tín. Nhiều người tin tưởng nên đặt hàng qua mạng về sử dụng.

Theo thống kê của cơ quan điều tra, đến khi vụ án được triệt phá, tổng số hàng hóa những người này đã bán ra thị trường có trị giá khoảng 50 tỷ đồng , giúp nhóm thu lợi bất chính trên 10 tỷ.

Sau khi sang chiết, các lọ nước hoa được dán mác và bỏ vào thùng.

Chai nước hoa loại lớn chưa được dán mác.

Ngày 23/9/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can Tuyết, Long và Tính cùng về tội “sản xuất, buôn bán hàng giả”.

Bên trong cơ sở sản xuất nước hoa.

Đến nay khi chuyên án đã thành công, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước đã trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các tập thể, cá nhân. Vụ án này được xác định là lớn nhất từ trước đến nay liên quan đến sản xuất, buôn bán hàng giả trên địa bàn tỉnh Bình Phước được triệt xóa.