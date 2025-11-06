Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bên trong máy bay riêng 70 tỷ won đưa G-Dragon đến Việt Nam

  • Thứ năm, 6/11/2025 21:11 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

G-Dragon khởi hành sang Hà Nội tối 6/11 trên máy bay riêng. Hình ảnh nam ca sĩ trong khoanh hành khách sang trọng thu hút sự chú ý từ người hâm mộ trước thềm concert.

may bay G-Dragon anh 1may bay G-Dragon anh 2

Chiều tối 6/11, G-Dragon đăng tải hình ảnh lên tài khoản dành riêng cho người hâm mộ về khoảnh khắc bước lên máy bay riêng để bay sang Hà Nội, chuẩn bị cho 2 đêm concert sắp tới. Ảnh: MSB/G-Dragon.

may bay G-Dragon anh 3

Trước đó, chiếc máy bay mà anh sử dụng do thương hiệu trang sức cao cấp Jacob & Co. tài trợ. Mẫu máy bay lần này được cho là tương tự, mẫu Bombardier Global 6000 - dòng hạng sang dành cho doanh nhân, có giá khoảng 70 tỷ won (tương đương hơn 1.200 tỷ đồng). Ảnh: @8lo8lo8lowme.
may bay G-Dragon anh 4may bay G-Dragon anh 5

Phần ngoại thất được thiết kế riêng với logo album solo thứ 3 Übermensch, hình bông cúc - biểu tượng của thương hiệu cá nhân của nam ca sĩ, cùng chữ ký tay của anh, tạo nên diện mạo độc nhất cho chiếc máy bay. Ảnh: @8lo8lo8lowme.

may bay G-Dragon anh 6may bay G-Dragon anh 7

Bên trong, máy bay tư nhân này có sức chứa 13 người, bao gồm phòng ngủ và phòng họp dành cho 6 người, mang đến không gian sang trọng và tiện nghi, phù hợp cho những chuyến lưu diễn quốc tế của G-Dragon. Ảnh: @8lo8lo8lowme.

may bay G-Dragon anh 8may bay G-Dragon anh 9

Trong loạt ảnh đăng tải trước đó, G-Dragon xuất hiện với trang phục giản dị khi bước lên máy bay riêng. Nam ca sĩ nhâm nhi champagne trong khoang sang trọng, nằm thư giãn trên chiếc giường lớn. Ảnh: @8lo8lo8lowme.

may bay G-Dragon anh 10may bay G-Dragon anh 11

G-Dragon sẽ trình diễn 2 đêm tại Hà Nội trong khuôn khổ G-Dragon 2025 world tour [Übermensch], vào ngày 8 và 9/11. Đây là một phần trong chuyến lưu diễn toàn cầu được đầu tư quy mô, với nhiều điểm đến quốc tế, khẳng định đẳng cấp và sức hút toàn cầu của nam nghệ sĩ. Ảnh: @8lo8lo8lowme.

Châu Sa

