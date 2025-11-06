Bên trong máy bay riêng 70 tỷ won đưa G-Dragon đến Việt Nam

Chiều tối 6/11, G-Dragon đăng tải hình ảnh lên tài khoản dành riêng cho người hâm mộ về khoảnh khắc bước lên máy bay riêng để bay sang Hà Nội, chuẩn bị cho 2 đêm concert sắp tới. Ảnh: MSB/G-Dragon.

Trước đó, chiếc máy bay mà anh sử dụng do thương hiệu trang sức cao cấp Jacob & Co. tài trợ. Mẫu máy bay lần này được cho là tương tự, mẫu Bombardier Global 6000 - dòng hạng sang dành cho doanh nhân, có giá khoảng 70 tỷ won (tương đương hơn 1.200 tỷ đồng ). Ảnh: @8lo8lo8lowme.

Phần ngoại thất được thiết kế riêng với logo album solo thứ 3 Übermensch, hình bông cúc - biểu tượng của thương hiệu cá nhân của nam ca sĩ, cùng chữ ký tay của anh, tạo nên diện mạo độc nhất cho chiếc máy bay. Ảnh: @8lo8lo8lowme.

Bên trong, máy bay tư nhân này có sức chứa 13 người, bao gồm phòng ngủ và phòng họp dành cho 6 người, mang đến không gian sang trọng và tiện nghi, phù hợp cho những chuyến lưu diễn quốc tế của G-Dragon. Ảnh: @8lo8lo8lowme.

Trong loạt ảnh đăng tải trước đó, G-Dragon xuất hiện với trang phục giản dị khi bước lên máy bay riêng. Nam ca sĩ nhâm nhi champagne trong khoang sang trọng, nằm thư giãn trên chiếc giường lớn. Ảnh: @8lo8lo8lowme.

G-Dragon sẽ trình diễn 2 đêm tại Hà Nội trong khuôn khổ G-Dragon 2025 world tour [ Übermensch ], vào ngày 8 và 9/11. Đây là một phần trong chuyến lưu diễn toàn cầu được đầu tư quy mô, với nhiều điểm đến quốc tế, khẳng định đẳng cấp và sức hút toàn cầu của nam nghệ sĩ. Ảnh: @8lo8lo8lowme.

