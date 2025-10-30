Tăng hơn 250% lượt tìm kiếm khách sạn Hà Nội dịp concert G-Dragon

Sự kiện G-Dragon tổ chức concert tại Hà Nội đầu tháng 11 khiến nhu cầu tìm kiếm nơi lưu trú ở thủ đô tăng hơn 250% so với cùng kỳ năm ngoái.

G-Dragon biểu diễn dưới cơn mưa lớn ở Hà Nội vào đêm nhạc tối 21/6. Ảnh: Fansite.

Theo dữ liệu từ nền tảng du lịch số Booking.com, sau khi G-Dragon công bố tổ chức concert tại Hà Nội (6-9/11), lượng tìm kiếm nơi lưu trú tại thủ đô trong thời gian này tăng hơn 250% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tương tự, khi Y-CONCERT công bố dàn nghệ sĩ biểu diễn vào tháng 12, nhu cầu tìm phòng ở Hà Nội cũng tăng 60% so với cùng kỳ năm 2024.

Theo Báo cáo Xu hướng Du lịch 2025 của nền tảng trên, 68% du khách Việt cho biết họ được truyền cảm hứng du lịch từ mạng xã hội, trong khi 33% bị ảnh hưởng bởi phim ảnh hoặc chương trình truyền hình.

Những yếu tố văn hóa đại chúng này đang tác động mạnh mẽ đến cách người Việt lựa chọn điểm đến, thể hiện rõ nhất qua xu hướng du lịch âm nhạc, khi 62% du khách từng đi du lịch trong năm 2024 để tham dự concert hoặc lễ hội và 38% xem âm nhạc là yếu tố quan trọng quyết định hành trình của mình.

Sự bùng nổ của du lịch âm nhạc mở ra cơ hội cho những đô thị đăng cai sự kiện. Các thành phố như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng có thể tận dụng sức hút từ concert để giới thiệu bản sắc địa phương, từ ẩm thực, không gian văn hóa đến trải nghiệm đặc trưng.

Một đêm xem G-Dragon có thể kéo dài thành hành trình khám phá những quán cà phê cổ, khu phố nghệ thuật hay ẩm thực đường phố của thủ đô.

Khán giả đổ về sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) chờ xem đêm nhạc có G-Dragon, ngày 21/6. Ảnh: Trần Hiền.

Ông Branavan Aruljothi, Giám đốc quốc gia của Booking.com tại Việt Nam, nhận định sự kết hợp giữa du lịch và âm nhạc không chỉ là một xu hướng, mà là dấu hiệu của sự chuyển dịch văn hóa.

Ông dẫn chứng du khách Việt ngày càng cá nhân hóa hành trình của mình, với 45% sẵn sàng chi nhiều hơn cho các hoạt động và 48% sẵn sàng chi thêm cho chỗ ở để nâng tầm trải nghiệm của mình.

"Điều này cho thấy một thế hệ xem du lịch như cách thể hiện bản thân, tôn vinh sự sáng tạo và cá tính riêng", đại diện đơn vị nói.

Trên thực tế, trong 2 năm qua, thị trường giải trí Việt Nam chứng kiến sự bùng nổ của nhiều sự kiện âm nhạc với quy mô lớn, từ những ngôi sao quốc tế như BlackPink và G-Dragon, đến các chuỗi concert nội địa được yêu thích như Anh trai vượt ngàn chông gai và Anh trai "say hi", tạo nên một "cơn sốt concert" trên toàn quốc.

Ngoài ra, các lễ hội âm nhạc thế hệ mới như Genfest hay Những Thành Phố Mơ Màng cũng chinh phục trái tim khán giả trẻ, biến các sân khấu biểu diễn trực tiếp thành những sự kiện văn hóa mang tính biểu tượng.