Bí ẩn gây sửng sốt về đại dương

Theo giải thích của giáo sư Glenn Smith, công tác tại Viện Công nghệ Georgia (Mỹ), nước biển thật ra không màu nhưng do phản chiếu màu xanh của bầu trời nên chúng ta thường thấy có màu xanh. Do vậy, lúc bầu trời có nhiều đám mây xám, nước biển lại trở thành màu xám. Ngoài ra, màu của nước biển còn do các phân tử nước hấp thụ và tán xạ ánh sáng Mặt Trời.

Theo Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên - Anh, nước biển chứa khoảng 3,5% muối, một tỷ lệ tưởng chừng nhỏ nhưng lại tạo nên đặc tính cơ bản của đại dương. Nguồn gốc từ CO2 trong không khí hòa tan vào nước mưa, tạo thành một dung dịch axit yếu (axit carbonic). Khi mưa rơi, nước mưa có tính axit này làm xói mòn các bề mặt đá, giải phóng các khoáng chất muối dưới dạng ion. Các ion này sau đó được sông, suối cuốn trôi và đổ ra đại dương. Quá trình này còn được bổ sung bởi các nguồn dưới đáy biển như núi lửa và miệng phun thủy nhiệt, nơi trực tiếp thải khoáng chất vào nước biển.

Đại dương cung cấp khoảng một nửa lượng oxy của Trái Đất. Ngoài ra, các đại dương còn hấp thụ hơn 1/4 lượng khí thải carbon do con người tạo ra và sở hữu khả năng lưu trữ nhiệt khổng lồ. Trên thực tế, các đại dương đã hấp thụ đến 90% sự nóng lên của Trái Đất xảy ra trong những thập kỷ gần đây.

Theo Live Science, Trái Đất khác biệt so với các hành tinh đá lân cận do chứa nhiều nước. Khoảng 70% bề mặt Trái Đất được bao phủ bởi nước, trong đó đến 97% lượng nước trên hành tinh thuộc về đại dương và chỉ khoảng 3% tồn tại ở dạng khác như sông băng, mũ băng, nước từ sông, hồ...

Theo sách 10 vạn câu hỏi vì sao, đại dương sâu nhất thế giới là Thái Bình Dương. Nơi sâu nhất trên Thái Bình Dương đạt tới 11.022 m (tại rãnh Mariana). Theo các nhà khoa học, nếu mang ngọn núi cao nhất thế giới (Everest) đặt xuống chỗ này, ngọn núi vẫn ngập dưới biển hơn 2.000 m.

Hòn đảo Île de Ré nằm ở ngoài khơi phía tây nước Pháp, gần thành phố cảng La Rochelle, là nơi thường xuất hiện những con sóng hình vuông kỳ lạ. Bạn sẽ thấy hiện tượng biển giao nhau này dễ hơn khi quan sát từ trên cao. Du khách thường trèo lên ngọn hải đăng hay đứng ở vách đá gần bờ biển để nhìn ngắm mặt biển chia ô bàn cờ. Ảnh: Indiana Public Media.

Những cuốn sách dành cho người đứng trước cánh cửa nghề nghiệp

Mục Giáo dục giới thiệu đến bạn đọc một số cuốn sách về chủ đề nghề nghiệp, hướng nghiệp, dành cho những bạn trẻ đang băn khoăn trước cánh cửa nghề nghiệp hay người trưởng thành quan tâm đến sự biến đổi nghề nghiệp trong xã hội hiện đại.

Chiến đạo giống cuộc đối thoại, gợi mở các câu hỏi của cuộc đời, giúp người trẻ chủ động định hướng nghề nghiệp, kiến tạo tương lai.

Eight - 8 cách làm chủ trí thông minh nhân tạo: “Đa số công việc mà công viên chức đang phụ trách cuối cùng đều sẽ bị thay thế bởi trí thông minh nhân tạo", cuốn sách này sẽ giải đáp câu hỏi đó.