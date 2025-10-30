Những cơn bão nhiệt đới từ đâu đến?

Theo quyết định số 18 năm 2021 của Thủ tướng về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai, bão là một xoáy thuận nhiệt đới (vùng gió xoáy) có sức gió mạnh nhất từ cấp 8 trở lên và có thể có gió giật. Đây là hiện tượng thời tiết cực đoan với đặc điểm như tốc độ gió rất cao, lượng mưa lớn và nước biển dâng cao trong thời gian ngắn, kéo theo thiệt hại và lũ lụt trên diện rộng. Ảnh: CIRA.

Bão bắt đầu từ những nhiễu động nhiệt đới. Trên mặt biển ấm, hơi nước bốc lên tạo ra các cụm dông. Khi có sự xáo trộn hoặc hội tụ của gió ở tầng thấp, các cụm dông này bắt đầu tập hợp lại thay vì phân tán. Sự tập hợp này chính là nhiễu động nhiệt đới. Ảnh: SSEC

Bão hình thành khi có đủ 3 điều kiện: Nhiệt, ẩm và động lực để tạo xoáy. Trong đó, nhiệt được cung cấp từ nước biển ấm, giúp tạo ra một lượng lớn hơi nước bốc lên. Ẩm (hơi nước) khi ngưng tụ sẽ giải phóng nhiệt ẩn, cung cấp năng lượng chính cho bão. Cuối cùng, động lực tạo ra chuyển động xoáy tròn cho luồng không khí đi vào tâm áp thấp, tổ chức hệ thống này thành cơn bão mạnh mẽ. Ảnh: Reuters.

Theo Amaze Lab, để một cơn bão hình thành, nhiệt độ bề mặt biển thường cần duy trì ít nhất 26,5 độ C để cung cấp đủ năng lượng, và gió không thay đổi nhiều theo độ cao. Nước càng nóng càng bốc hơi mạnh và luồng hơi này chính là nhiên liệu của bão. Ảnh: Windy.

Coriolis là một lực quán tính xuất hiện do sự tự quay của Trái Đất. Nó làm chệch hướng các vật thể đang chuyển động (bao gồm cả không khí) so với đường đi thẳng. Khi không khí nóng ẩm bị hút vào một vùng áp suất thấp (tâm bão), lực Coriolis tác động lên luồng không khí này, khiến nó không đi thẳng vào trung tâm mà bắt đầu xoáy tròn xung quanh tâm. Chính sự xoáy tròn này tạo nên hình dạng đặc trưng và cơ chế hoạt động của một cơn bão nhiệt đới. Ảnh: PAGASA.

Theo IFL Science, dù hoành hành trên vùng biển nhiệt đới ấm áp, bão hiếm khi hình thành trong phạm vi 300 km quanh đường xích đạo. Bởi lẽ, lực Coriolis gần như bằng không tại xích đạo, khiến hệ thống áp thấp không thể tổ chức thành bão. Ảnh: SCMP.

