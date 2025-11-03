Không gian khác lạ ở các trường học Singapore

Thay vì giới hạn học sinh trong 4 bức tường, các trường học ở Singapore đầu tư đổi mới không gian học tập, cho phép học sinh tự do sáng tạo và thử sức với hoạt động mới.

Không gian sáng tạo tại trường Tiểu học Palm View. Ảnh: Straits Times.

Trước đây, giờ ra chơi ở trường Tiểu học Palm View (thị trấn Sengkang, Singapore) thường là lúc học sinh nhanh chóng ăn uống rồi ùa ra sân hoặc khu vui chơi.

Nhưng từ tháng 8/2025, các em có thêm lựa chọn mới là vào khu sáng tạo (makerspace), nơi được trang bị đủ công cụ để hiện thực hóa ý tưởng sáng tạo.

Loạt hoạt động mới lạ

Theo Straits Times, trường Tiểu học Palm View đã sử dụng 25.000 SGD từ chương trình tài trợ để cải tạo phòng mỹ thuật cũ, lắp tủ âm tường, bàn làm việc, ngăn kéo, cùng các chi tiết trang trí mới.

Phòng mỹ thuật cũ ở tầng một của trường, vốn ít được sử dụng, nay đã trở thành “bệ phóng” cho tư duy sáng tạo và khám phá, với hàng loạt công cụ và đồ chơi giáo dục như bút và máy in 3D, máy tính mini micro:bit...

Thẻ ý tưởng học sinh được phát khi tham gia môi trường học tập mới. Ảnh: Straits Times.

Công trình được triển khai từ tháng 5 đến tháng 7/2025. Dù chính thức khai trương vào tháng 9, học sinh đã được sử dụng không gian từ một tháng trước đó.

Để khuyến khích học sinh sử dụng công cụ một cách có định hướng, trường thiết kế “thẻ ý tưởng”, yêu cầu mỗi em phải hoàn thành trước khi vào makerspace. Các phụ huynh tình nguyện sẽ kiểm tra xem học sinh đã ghi rõ ý tưởng, vật liệu sử dụng và phác thảo sản phẩm cuối cùng hay chưa.

Ông Warren Thin, trưởng bộ phận công nghệ thông tin và truyền thông của trường, cho biết thẻ ý tưởng hoạt động như “vé vào cửa”, đồng thời giúp phụ huynh dễ giám sát hoạt động của học sinh hơn.

“Bằng cách này, các em bước vào không gian với mục tiêu cụ thể, tập trung vào việc sử dụng vật liệu và sản phẩm mình muốn làm", ông nói.

Chia sẻ về công trình này, Hiệu trưởng Ming Kum cho biết bà mong muốn đây là không gian nơi học sinh có thể tận hưởng tuổi thơ một cách tự do, tách khỏi áp lực học tập và thiết bị điện tử.

“Là thế hệ sinh ra trong thời đại số, các em tiếp xúc nhiều với màn hình nhưng ít có cơ hội tự tay sáng tạo. Vì vậy, chúng tôi muốn các em dùng không gian này để xây dựng, sáng tạo và cảm nhận niềm vui của sự tự do biểu đạt”, bà nói.

Trong vài tháng đầu trải nghiệm không gian mới, các học sinh tại trường Tiểu học Palm View rất hào hứng với các hoạt động. Hai học sinh lớp 5 là Eshan Firdaus Selemat và Jeriah Ang chia sẻ với Straits Times rằng dù makerspace thường rất đông, các em luôn háo hức được tham gia.

“Ở đây, chúng em được tự do tưởng tượng, tìm cách xây dựng, ứng biến và giải quyết vấn đề", Eshan chia sẻ và nói thêm rằng thời gian ở makerspace là khoảng nghỉ thú vị thay cho những giờ chơi ngoài trời.

Jeriah thì cho rằng makerspace là nơi giúp các bạn hợp tác và giao tiếp nhiều hơn, bởi không gian chỉ chứa khoảng 25 học sinh cho mỗi lần sử dụng.

“Nếu ai đó lấy mất miếng lego, em sẽ không thể hoàn thành sản phẩm. Vì vậy, cách tốt nhất là cùng nhau xây một mô hình lớn hơn để mọi người đều có vai trò và được tham gia”, Jeriah nói.

Từ bãi cỏ thành vườn rau

Trong khi đó, tại trường Trung học Greendale (Punggol), một bãi cỏ rộng 111 m2, tương đương diện tích một căn hộ nhỏ, đã được biến thành lớp học ngoài trời và vườn rau cộng đồng dành cho học sinh và giáo viên. Trường đã sử dụng 20.000 SGD từ chương trình tài trợ của Bộ Giáo dục Singapore để triển khai dự án này.

Học sinh được tự tay trồng và thu hoạch rau củ. Ảnh: Straits Times.

Công trình khởi công vào tháng 8/2024 và hoàn thành sau bốn tháng. Khai trương tháng 1/2025, khu vườn này trở thành không gian học tập đa chức năng.

Cụ thể, học sinh đến đây để quan sát cấu trúc lá và hoa, nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của cây, học về canh tác bền vững và dinh dưỡng, đồng thời mang nông sản đã thu hoạch tặng cho cộng đồng.

Khi học môn Địa lý, trẻ còn được sử dụng khu vườn này để tìm hiểu về sự đa dạng cây trồng trong an ninh lương thực và đa dạng sinh học trong rừng mưa nhiệt đới. Ngoài ra, học sinh và giáo viên có thể nhận chăm sóc luống cây riêng, trồng các loại rau và hoa như bí ngô, hoa đậu biếc và bông cải xanh.

Ông William Teng, thành viên ủy ban phát triển bền vững của trường, người phụ trách ý tưởng thiết kế, cho biết dự án hướng tới việc tạo ra “lớp học sống động”, giúp học sinh kết nối kiến thức với thực tế.

“Mục tiêu là để học sinh áp dụng được lý thuyết vào đời sống, qua đó rèn luyện tư duy phản biện, sáng tạo và kỹ năng hợp tác”, ông nói.

Chia sẻ về vườn rau của trường, Aanya Agarwal (14 tuổi) cho biết em rất thích chăm cây vì được học hỏi và thư giãn sau khi ở trong lớp.

“Ở đây rất yên bình và khác hẳn với khi ở trong lớp. Em thích nhìn hạt giống nhỏ lớn lên thành cây và thích được tự tay làm việc với đất”, Aanya bày tỏ, đồng thời cho biết em còn trồng húng quế và cà chua tại nhà.

Không riêng hai trường nêu trên, nhiều trường học ở Singapore đang tận dụng những khu vực ít sử dụng trong khuôn viên để biến chúng thành lớp học thực tế và trung tâm sáng tạo. Quá trình chuyển đổi được hỗ trợ từ chương trình School White Area and Canteen Grant của Bộ Giáo dục nước này.

Chương trình tài trợ trị giá 64 triệu SGD, được triển khai từ tháng 4/2024 nhằm giúp các trường cải tạo, tối ưu hóa không gian học tập, đáp ứng nhu cầu giáo dục đang thay đổi nhanh chóng.

Theo thống kê của bộ, đến cuối tháng 6/2025, nước này đã có 110 trường tham gia chương trình, mỗi trường được phân bổ từ 170.000 đến 270.000 SGD để thực hiện các hạng mục cải thiện. Từ đó, nhiều không gian mới ra đời như khu sáng tạo, trung tâm môi trường, hay khu học tập cộng tác dành cho học sinh.

Bên cạnh khoản tài trợ chính, Bộ Giáo dục còn cấp thêm kinh phí để các trường mua sắm trang thiết bị và nội thất mới, phục vụ việc đổi mới phương pháp dạy và học.

“Các trường có quyền linh hoạt trong việc sử dụng nguồn vốn bổ sung để làm mới không gian học tập, chẳng hạn như đầu tư bàn ghế di động, bảng hiển thị LED hoặc bảng trắng nam châm, nhằm hỗ trợ đa dạng hình thức và chương trình giảng dạy”, đại diện bộ cho biết.