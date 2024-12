Bị bắt vì quan hệ tình dục với bé gái 12 tuổi

Thông qua mạng xã hội, Chung Phan Nguyên, 18 tuổi, quê Cà Mau, đã quen biết và quan hệ tình dục với bé gái 12 tuổi quê Bạc Liêu.

Ngày 14/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can Chung Phan Nguyên (SN 2006, ngụ xã Tắc Vân, thành phố Cà Mau, Cà Mau), để điều tra về hành vi "giao cấu với người dưới 13 tuổi".

Công an tống đạt quyết định khởi tố đối với Nguyên. Ảnh: Công an tỉnh Bạc Liêu.

Theo thông tin ban đầu, trước đó, thông qua mạng xã hội, Nguyên đã quen biết và nảy sinh tình cảm với N. (12 tuổi, ngụ huyện Đông Hải, Bạc Liêu).

Sau thời gian quen biết, Nguyên đã xảy ra quan hệ tình dục với N. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, gia đình bé gái trên đã đến công an trình báo.