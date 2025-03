B.I đội nón lá, hòa mình trong vòng tay fan Việt tại Road to 8Wonder

Sau 3 mùa gây tiếng vang, năm 2025, chuỗi nhạc hội 8Wonder được khởi động bằng sự kiện Road to 8Wonder Vũ Yên - The Next Icon diễn ra thành phố đảo Hoàng Gia Vinhomes Royal Island (Hải Phòng). Sân khấu âm thanh ánh sáng hoàng tráng cùng sự góp mặt của những nghệ sĩ được yêu mến đã tạo nên cuối tuần đáng nhớ cho những khán giả tham dự.