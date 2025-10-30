Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bị hơn 300 con ong khoái tấn công, người đàn ông suy đa cơ quan

  • Thứ năm, 30/10/2025 19:01 (GMT+7)
  • 21 phút trước

Bị hàng trăm con ong khoái tấn công giữa cánh đồng, người đàn ông rơi vào hôn mê, toàn thân sưng nề và suy đa cơ quan.

Hình ảnh người bệnh được bác sĩ lấy ngòi ong. Ảnh: BVCC.

Trong lúc làm đồng, ông P.V.S. (65 tuổi, xã Tân Khánh, tỉnh Thái Nguyên) vô tình động vào tổ ong khoái. Chỉ vài giây sau, hàng trăm con ong lao tới đốt khiến ông ngã gục, toàn thân sưng to và rơi vào hôn mê sâu.

Sau khi được sơ cứu tại Trạm Y tế xã, ông S. được chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Tại khoa Cấp cứu, các bác sĩ lập tức đảm bảo chức năng hô hấp, xử trí sốc phản vệ, truyền dịch, dùng thuốc chống viêm, giải độc và bảo vệ gan, thận. Ê-kíp đồng thời rút bỏ hơn 300 kim độc trên cơ thể bệnh nhân.

"Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch, có dấu hiệu suy đa cơ quan do nọc độc ong tác động mạnh. Nếu chậm trễ vài phút, nguy cơ tử vong rất cao", bác sĩ trực tiếp điều trị cho biết.

Sau 6 ngày điều trị tích cực, ông S. tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn ổn định và được xuất viện ngày 29/10.

Theo các bác sĩ, ong khoái là loài ong mật rừng có nọc độc mạnh và rất hung dữ. Khi bị đốt nhiều, nạn nhân dễ rơi vào sốc phản vệ, rối loạn đông máu, suy đa cơ quan, thậm chí tử vong nếu không được xử trí đúng cách.

Cách xử trí khi bị ong đốt:

  • Rời khỏi khu vực có ong ngay lập tức, tránh chạy loạn khiến ong càng kích động.
  • Không vung tay hoặc đánh vào ong, vì điều này khiến chúng tiết thêm pheromone thu hút đàn ong khác.
  • Nhanh chóng loại bỏ kim độc (nếu còn) bằng cách gạt nhẹ, không nặn ép vì có thể làm nọc lan rộng.
  • Chườm lạnh vùng bị đốt để giảm đau, sưng nề.
  • Theo dõi dấu hiệu phản ứng toàn thân như khó thở, chóng mặt, nổi mẩn, buồn nôn và đến ngay cơ sở y tế gần nhất nếu có biểu hiện bất thường.

Bác sĩ khuyến cáo, người làm việc ngoài đồng hoặc gần khu vực rừng, nương rẫy nên mặc quần áo kín, đội mũ có lưới che mặt, hạn chế gây tiếng ồn hoặc động vào các hốc cây, bụi rậm, nơi ong khoái thường làm tổ.

Nguyễn Thuận

ong khoái đốt cấp cứu ong đốt sơ cứu ong đốt sốc phản vệ ong rừng độc

