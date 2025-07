Bí kíp để trẻ bắt kịp và duy trì đà tăng trưởng với bạn cùng trang lứa

Nỗi trăn trở thường trực của nhiều phụ huynh là con không cao lớn bằng bạn bè cùng tuổi, lại dễ ốm vặt. Vậy đâu là giải pháp giúp trẻ bắt nhịp tăng trưởng của bạn đồng trang lứa?

“Sao con mình nhỏ hơn các bạn?”, “Có phải mình chăm con chưa đúng cách?” - những băn khoăn tưởng chừng nhỏ nhặt ấy có thể trở thành áp lực âm thầm đè nặng lên vai cha mẹ. Trên thực tế, hành trình nuôi con cũng giống việc xây ngôi nhà. Nhà muốn vững chãi, trước tiên phải có nền móng chắc chắn. Với trẻ, đó chính là dinh dưỡng cân đối, miễn dịch tối ưu, vận động thường xuyên và ngủ nghỉ hợp lý. Chỉ khi những nền tảng này được xây dựng đúng và đủ, con mới có thể bắt kịp và duy trì đà tăng trưởng ổn định trên hành trình lớn khôn.

Xây nền móng vững chắc với dinh dưỡng cân bằng

Tại hội thảo “Nâng cao tầm vóc và sức khỏe trẻ em - Chuyên gia đồng hành cùng cha mẹ” do Hội Nhi khoa Việt Nam tổ chức, các chuyên gia cảnh báo: Có gần 1/5 trẻ em Việt Nam suy dinh dưỡng thể thấp còi, tức có chiều cao thấp hơn chuẩn trung bình của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Đáng chú ý, 5 năm đầu đời là “giai đoạn vàng” để can thiệp, giúp trẻ bắt kịp đà tăng trưởng với hiệu quả tối ưu.

Theo các chuyên gia, trẻ có nguy cơ suy dinh dưỡng hoặc tăng trưởng chậm cần bổ sung năng lượng và dưỡng chất cao hơn so với trẻ phát triển bình thường. Cha mẹ có thể tìm hiểu và cân đối các nhóm chất quan trọng trong khẩu phần ăn hàng ngày như đạm chất lượng cao, arginin, vitamin K2 - hỗ trợ tăng trưởng chiều cao; vitamin và khoáng chất thiết yếu - giúp chuyển hóa và hấp thu tốt; lợi khuẩn và prebiotics - giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh, từ đó cải thiện hấp thu dưỡng chất.

Dinh dưỡng cân bằng là nền tảng để trẻ phát triển toàn diện.

Với nhóm trẻ thiếu hụt dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung đường uống với thành phần cân đối cũng là giải pháp hỗ trợ hiệu quả, góp phần cải thiện tăng trưởng.

Trang bị “lá chắn” đề kháng trước mầm bệnh

Bên cạnh chiều cao và cân nặng, đề kháng khỏe là khởi đầu cho hành trình tăng trưởng bền vững. Bởi nếu con thường xuyên ốm vặt dẫn đến ăn uống thất thường, vận động hạn chế, thì dù chế độ dinh dưỡng được đầu tư, trẻ cũng khó phát triển tối ưu, thậm chí ảnh hưởng đến quá trình tăng trưởng khi lớn khôn.

Hiểu được điều đó, mẹ có thể chủ động hỗ trợ tăng cường miễn dịch cho con từ bên trong, thông qua các dưỡng chất chuyên biệt. Một trong những dưỡng chất được các chuyên gia đánh giá cao là lactoferrin - loại protein quý có nhiều trong sữa non, được ví như “vệ sĩ tự nhiên” của cơ thể. Lactoferrin có khả năng gắn kết và vận chuyển sắt, giúp ức chế sự phát triển của virus, vi khuẩn có hại; đồng thời có khả năng kích hoạt hệ miễn dịch tự nhiên của trẻ và đảm bảo hoạt động đúng nhịp.

Nutifood GrowPLUS+ Colostrum Lactoferrin hỗ trợ trẻ nhỏ củng cố hệ miễn dịch từ bên trong với phức hợp tăng cường đề kháng.

Tại Việt Nam, Nutifood GrowPLUS+ Colostrum Lactoferrin là một trong số ít sản phẩm mới bổ sung lactoferrin, đánh dấu bước nâng tiến quan trọng trong hành trình chăm sóc sức khỏe miễn dịch cho trẻ em. Sản phẩm mang đến giải pháp bảo vệ và nuôi dưỡng hệ miễn dịch bằng công thức phức hợp gồm lactoferrin - “chiến binh miễn dịch” có trong sữa non, sữa non 24H giàu kháng thể IgG và công thức FDI gồm 2’-FL HMO, FOS. Tác động hợp lực của phức hợp này giúp trẻ tăng cường miễn dịch tự nhiên, tạo “lá chắn” đề kháng vững vàng. Nhờ đó, trẻ ít ốm vặt và sẵn sàng bứt phá trong hành trình phát triển toàn diện, bắt kịp và duy trì đà tăng trưởng cùng bạn bè đồng trang lứa.

Tối ưu nhịp tăng trưởng bằng vận động và giấc ngủ

Dinh dưỡng cân đối và đề kháng vững vàng là nền móng, nhưng để con phát triển toàn diện, không thể thiếu yếu tố quan trọng gồm vận động và giấc ngủ.

Khi trẻ vận động thường xuyên, cơ thể không chỉ linh hoạt hơn, mà còn thúc đẩy quá trình trao đổi chất, cải thiện tuần hoàn và kích thích sản sinh hormone tăng trưởng GH. Phân tích từ năm 1999 nhấn mạnh rằng hoạt động thể chất có tác động đáng kể lên trục GH/IGF‑I ở trẻ em, qua đó hỗ trợ chiều cao và khối cơ. Thông qua những trò chơi, hoạt động chạy nhảy dưới ánh nắng hay thể thao ngoài trời, trẻ không chỉ rèn luyện thể lực mà còn phát triển tinh thần chủ động, niềm hứng khởi với thế giới xung quanh.

Việc vận động thường xuyên sẽ giúp trẻ phát triển thể chất và nuôi dưỡng tinh thần, sự sáng tạo.

Song song đó, giấc ngủ là khoảng thời gian cần thiết để cơ thể phục hồi và tăng trưởng. Nghiên cứu tổng hợp năm 2024 đăng trên PubMed Central (thuộc Thư viện Y khoa Quốc gia của Mỹ) chỉ rõ hầu hết GH ở trẻ em được tiết ra trong giấc ngủ sâu (deep, slow-wave sleep), đặc biệt giai đoạn đầu của đêm. Khi trẻ thiếu ngủ hoặc giấc ngủ bị gián đoạn, chu kỳ tiết GH bị ảnh hưởng, hệ quả là chiều cao, khả năng học tập và hệ miễn dịch đều phát triển kém.

Sau tất cả, cha mẹ cần hiểu rằng mỗi trẻ có nhu cầu phát triển riêng biệt. Việc theo dõi biểu đồ tăng trưởng định kỳ, đồng thời tham khảo ý kiến bác sĩ dinh dưỡng sẽ giúp phụ huynh hiểu rõ thể trạng hiện tại của con từ đó xây dựng lộ trình can thiệp phù hợp. Điều này cũng giúp mẹ tránh được sự so sánh và lo lắng không cần thiết.