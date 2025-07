Tăng cường ‘lá chắn’ miễn dịch nhờ sữa non và dưỡng chất chủ lực

Được ví như “dưỡng chất vàng” cho miễn dịch đầu đời, sữa non 24h khi kết hợp cùng lactoferrin, HMO và loạt dưỡng chất thiết yếu sẽ hỗ trợ tăng đề kháng cho trẻ.

Một cái hắt hơi vào buổi sáng có thể khiến cả ngày của trẻ thay đổi: Bỏ lỡ buổi học ngoại khóa, vắng mặt trong bữa tiệc sinh nhật, không thể cùng gia đình đi công viên cuối tuần... Không thể nào để con cứ mãi bị cuốn vào vòng lặp ấy, nhiều cha mẹ chú trọng hơn đến việc tăng đề kháng từ gốc bằng cách nuôi dưỡng hệ miễn dịch ổn định mỗi ngày, thay vì chỉ đối phó khi con đã bệnh.

Khi sữa non “bắt tay” dưỡng chất quan trọng

Khi mới chào đời, hệ miễn dịch của trẻ vẫn trong quá trình hoàn thiện. Đây là giai đoạn chuyên gia y tế khuyến nghị nên tập trung tăng cường khả năng miễn dịch cho bé bằng dinh dưỡng. Trước mắt nhất chính là sữa mẹ.

Sữa non, đặc biệt là sữa non trong 24 giờ đầu sau sinh, chứa nồng độ cao kháng thể IgG đóng vai trò như “hệ thống radar” giúp cơ thể trẻ nhận diện và loại bỏ mầm bệnh lạ. Ngoài IgG, sữa non còn giàu yếu tố tăng trưởng, vitamin A, kẽm và lactoferrin - loại glycoprotein có khả năng ức chế sự phát triển của vi khuẩn có hại, ngăn virus bám dính và xâm nhập tế bào. Không chỉ vậy, lactoferrin còn kích hoạt tế bào miễn dịch bẩm sinh như đại thực bào, từ đó thúc đẩy phản ứng bảo vệ tự nhiên của cơ thể.

Những giọt sữa đầu đời là sự chở che của mẹ dành cho hệ miễn dịch non nớt của trẻ.

Ở góc độ sinh học, sữa non là tín hiệu sinh tồn, phương tiện đầu tiên giúp trẻ thiết lập ranh giới an toàn với thế giới bên ngoài. Đó là lý do sữa non 24h được ví như “dưỡng chất vàng”.

Tăng đề kháng chủ động từ phức hợp sữa non thế hệ mới

Khi hiểu rõ tầm quan trọng của sữa non, chuyên gia dinh dưỡng tiếp tục mở rộng nghiên cứu theo hướng kết hợp sữa non với nhiều dưỡng chất chức năng để tạo nên những phức hợp đủ khả năng tác động đa chiều lên hệ miễn dịch. Thay vì chỉ hỗ trợ miễn dịch thụ động, các phức hợp mới hướng đến nuôi dưỡng đề kháng chủ động - tức là giúp cơ thể trẻ tự sản sinh và điều hòa hoạt động miễn dịch.

Điểm nhấn nổi bật trong xu hướng này là sự kết hợp giữa sữa non và lactoferrin. Với khả năng liên kết sắt mạnh vượt trội so với các protein khác, lactoferrin “tước quyền tiếp cận” sắt của vi khuẩn - một trong những yếu tố sống còn để chúng tồn tại và phát triển. Đồng thời, lactoferrin giúp kích hoạt tuyến phòng thủ tự nhiên của cơ thể, tăng cường tốc độ phản ứng của tế bào miễn dịch với tác nhân gây bệnh.

Bên cạnh đó, việc bổ sung các prebiotics như FOS và 2’-FL HMO vào công thức sữa non cũng được áp dụng rộng rãi. HMO - loại oligosaccharide đặc trưng trong sữa mẹ - giúp nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột, đồng thời “đánh lạc hướng” vi khuẩn, ngăn chúng bám vào niêm mạc ruột. Khi kết hợp FOS, HMO tạo ra môi trường lý tưởng cho hệ vi sinh vật đường ruột phát triển cân bằng, nhờ đó hệ miễn dịch mới ổn định từ bên trong.

Sự cộng hưởng của 3 thành phần dinh dưỡng tạo thành một sản phẩm sữa đáng cân nhắc cho trẻ.

Tiêu biểu cho xu hướng dinh dưỡng tích hợp hiện nay là sản phẩm Nutifood GrowPLUS+ Colostrum Lactoferrin, kết tinh từ 3 thành phần cốt lõi: Sữa non 24h giàu kháng thể IgG, lactoferrin hoạt tính và bộ đôi prebiotic HMO - FOS. Đây là công thức được phát triển dựa trên nghiên cứu khoa học về miễn dịch trẻ nhỏ, nhằm xây dựng nền tảng đề kháng chủ động, thay vì chỉ xử lý khi trẻ đã mắc bệnh.

Điểm mạnh của sản phẩm không nằm ở từng thành phần đơn lẻ, mà ở sự cộng hưởng của cả ba. Lactoferrin chủ động loại bỏ vi khuẩn, IgG từ sữa non giúp nhận diện và phản ứng sớm, còn HMO và FOS cải thiện môi trường vi sinh đường ruột. Phức hợp này hướng đến mục tiêu lâu dài là giúp trẻ ít ốm vặt, nhanh hồi phục sau bệnh và có khả năng tự bảo vệ tốt hơn trước sự biến đổi của môi trường sống.

Trong bối cảnh bệnh lý hô hấp, tiêu hóa, viêm nhiễm do virus ngày càng gia tăng ở trẻ em, việc chủ động đầu tư vào sức đề kháng nội tại từ sớm là cách tiếp cận khoa học và bền vững. Đó cũng là lý do Nutifood GrowPLUS+ Colostrum Lactoferrin trở thành sự lựa chọn mới của phụ huynh cho trẻ.