Bí mật giúp Barron Trump cao hơn 2 m ở tuổi 19

Barron Trump nổi tiếng với chiều cao vượt trội cùng ngoại hình nổi bật ở tuổi 19 nhờ duy trì thói quen thể thao từ khi còn bé.

Barron Trump có chiều cao nổi bật.

Ở tuổi 19, Barron Trump, con trai út của Tổng thống Mỹ Donald Trump, gây chú ý với chiều cao 2,01 m. Tham gia các môn thể thao đồng đội như bóng đá và bóng chày từ khi còn bé có thể là lợi thế giúp Barron bước vào độ tuổi trưởng thành với những vượt trội về thể chất và trí tuệ.

Theo nghiên cứu năm 2024 trên JAMA Network Open, trẻ em tham gia các môn thể thao đồng đội ở độ tuổi 10-11 tuổi cho thấy mức độ hoạt động điều hành cao hơn so với các bạn cùng lứa tham gia môn thể thao cá nhân.

Nghiên cứu cho thấy chơi các môn thể thao đồng đội có tổ chức có thể tăng cường sức khỏe tinh thần và thể chất của trẻ em. Trong khi đó, nghiên cứu năm 2013 trên tạp chí Obesity cho thấy trẻ chơi một môn thể thao nhiều hơn một lần/tuần có nguy cơ thừa cân thấp hơn.

Tuổi thơ đầy năng động của Barron

Mặc dù Barron không được công chúng chú ý trong phần lớn thời thơ ấu, bà Melania thỉnh thoảng vẫn đăng về những trải nghiệm thể thao của con trai trên mạng xã hội.

Trong bài đăng năm 2013, Melania Trump đã đăng một bức ảnh Barron và các đồng đội bóng chày của cậu bé, theo tờ Palm Beach Post. Vài năm sau, khi Barron 11 tuổi (năm 2017), cậu bé đã chơi cho đội U-12 DC United khi đang sống cùng bố mẹ ở Washington, D.C., trong nhiệm kỳ đầu tiên của cha mình.

Ngoài các môn thể thao đồng đội, Barron thỉnh thoảng còn chơi golf, một trong số ít hoạt động thể chất mà cậu chơi cùng cha và các cháu. Nhưng tất cả bài tập thể thao này có ý nghĩa gì đối với Barron, 19 tuổi và đang bước vào giai đoạn "trưởng thành"?

Các chuyên gia cho rằng nếu duy trì thói quen này, cậu bé có thể giảm nguy cơ mắc phải một số vấn đề phổ biến khi về già, chẳng hạn các vấn đề về tim, một trong những mối quan tâm cấp bách nhất của hàng triệu người Mỹ.

Việc ưu tiên tập thể dục, giống cách Barron Trump đã làm, có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Nghiên cứu năm 2024 trên tạp chí Circulation đã xem xét dữ liệu hoạt động thể chất tự báo cáo của 116.221 người trong 30 năm.

Những người tham gia dành khoảng 2,5-5 giờ cho các hoạt động thể chất mạnh, 5-10 giờ cho các hoạt động thể chất vừa phải, hoặc kết hợp cả hai mỗi tuần có nguy cơ tử vong vì bệnh tim mạch thấp hơn.

Duy trì vận động có thể mang lại tương lai tốt

Việc giữ gìn vóc dáng cũng có thể làm giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), người trưởng thành duy trì hoạt động thể chất có thể giảm các yếu tố nguy cơ mắc ung thư đại tràng, dạ dày, bàng quang, thực quản, nội mạc tử cung và thận, cũng như ung thư vú và phổi, hai trong ba loại ung thư được chẩn đoán nhiều nhất.

Tất nhiên, Barron sẽ tự quyết định cách cậu có tiếp tục lối sống năng động của mình khi đã trưởng thành không. Mặc dù ông Trump nói chiều cao của Barron phù hợp với môn bóng rổ, Barron chia sẻ với bạn đại học rằng cậu "không được phép" chơi các trận bóng rổ giao hữu thông thường. Nhưng ngay cả khi chỉ chơi golf một thời gian, Barron vẫn sẽ đạt được nhiều lợi ích trong việc duy trì thể lực và giữ gìn vóc dáng.

Chuyên gia golf Jamie Greaves ước tính lượng calo đốt cháy trong một vòng 18 lỗ là khoảng 700-1.000 calo, theo Golf Monthly.