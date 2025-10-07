Thói quen khiến đàn ông giảm tuổi thọ, hại không kém rượu bia

Các thói quen như ít vận động, ăn uống thất thường... là những yếu tố âm thầm bào mòn sức khỏe và rút ngắn tuổi thọ của nam giới.

Thói quen ăn uống thất thường, uống rượu bia... ảnh hưởng đến sức khỏe nam giới. Ảnh: Freepik.

Tuổi thọ trung bình của nam giới thường ngắn hơn nữ giới. Giới khoa học cho rằng, theo thời gian, nhiễm sắc thể Y ở nam giới có xu hướng mất dần trong một số tế bào, dẫn đến suy giảm chức năng tim mạch và tăng nguy cơ tử vong sớm. Bên cạnh đó, hormone testosterone kích thích quá trình chuyển hóa và phân chia tế bào mạnh mẽ hơn, khiến cơ thể dễ lão hóa và tổn thương DNA nhanh hơn.

Ngược lại, phụ nữ có khả năng thích nghi tốt hơn với stress và mất máu cấp trong kỳ kinh nguyệt, giúp họ tăng khả năng sống sót trong các tình huống khắc nghiệt. Tuy nhiên, yếu tố sinh học chỉ là một phần.

Ngoài di truyền, nhiều thói quen hàng ngày âm thầm rút ngắn tuổi thọ của nam giới mà không phải ai cũng nhận ra.

Thiếu vận động

Khi cơ thể ít vận động trong thời gian dài, sức khỏe nam giới bị ảnh hưởng trên nhiều phương diện, theo Healthline. Trước hết, hoạt động thể lực hạn chế khiến quá trình trao đổi chất chậm lại, dễ dẫn đến tăng cân, béo phì và tích tụ mỡ nội tạng - yếu tố nguy cơ của bệnh tim mạch, tiểu đường type 2 và rối loạn chuyển hóa.

Cơ bắp không được duy trì khiến sức mạnh, mật độ xương và khả năng thăng bằng suy giảm, làm tăng nguy cơ té ngã, gãy xương khi về già. Không chỉ vậy, lối sống tĩnh tại còn ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tinh thần. Nam giới ít vận động dễ bị căng thẳng, mất ngủ, giảm tập trung và suy giảm nồng độ testosterone - hormone có vai trò quan trọng với năng lượng, ham muốn và tâm trạng.

Ăn uống thất thường

Ăn uống thất thường không chỉ khiến cơ thể thiếu hụt dinh dưỡng hay sụt cân, mà còn ảnh hưởng lâu dài đến cả thể chất lẫn tinh thần. Khi không duy trì được thói quen ăn uống ổn định, cơ thể dễ rơi vào tình trạng mệt mỏi, yếu cơ, da khô, tóc gãy rụng và chậm lành vết thương.

Việc ăn quá ít, bỏ bữa hoặc ăn uống thất thường còn khiến nội tiết tố rối loạn, làm giảm khả năng tập trung, dễ cáu gắt và suy giảm năng lượng trong sinh hoạt hàng ngày. Ở nam giới, hậu quả có thể nghiêm trọng hơn khi hormone sinh dục suy giảm, khối cơ teo đi, sinh lý yếu và rối loạn chuyển hóa, khiến sức khỏe toàn thân bị ảnh hưởng rõ rệt theo thời gian.

Hút thuốc

Hút thuốc lá là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây rối loạn cương dương ở nam giới, theo Cơ quan Y tế, Khuyết tật và Lão hóa của Chính phủ Australia. Nicotine và các hóa chất độc hại trong thuốc lá làm tổn thương mạch máu, giảm lưu lượng máu đến dương vật, khiến việc cương cứng trở nên khó khăn.

Các nghiên cứu cho thấy nam giới hút thuốc, kể cả thuốc lá điện tử, có nguy cơ bị rối loạn cương cao hơn 30-50% so với người không hút. Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe sinh lý mà còn gây tổn thương tâm lý, làm suy giảm tự tin và ảnh hưởng đến mối quan hệ tình cảm.

Bên cạnh rối loạn cương dương, hút thuốc còn gây ra hàng loạt tác hại khác đối với sức khỏe nam giới. Nicotine làm co mạch, tăng huyết áp và nhịp tim, khiến tim phải làm việc quá sức, từ đó tăng nguy cơ đau tim, đột quỵ và bệnh mạch vành. Khói thuốc chứa hàng nghìn hóa chất độc hại, trong đó nhiều chất gây ung thư phổi, thanh quản, bàng quang và tuyến tụy.

Uống rượu, bia

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), nam giới nhập viện và tử vong do các nguyên nhân liên quan đến rượu cao hơn đáng kể so với nữ giới.

Rượu làm tăng nguy cơ mắc ung thư miệng, họng, thanh quản, thực quản, gan và đại - trực tràng; trong đó ung thư gan do rượu là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở nam giới. Ngoài ra, uống nhiều rượu làm tăng nguy cơ tim mạch, gây rối loạn cương dương, giảm khả năng sinh sản do ảnh hưởng đến hormone và lưu lượng máu đến cơ quan sinh dục.

Bỏ qua sức khỏe tinh thần

Nhiều người đàn ông phải chịu áp lực từ các khuôn mẫu xã hội như phải mạnh mẽ, làm trụ cột gia đình hay không được bộc lộ cảm xúc. Điều này khiến họ ít tìm kiếm sự giúp đỡ khi gặp khó khăn tâm lý, theo Medical News Today.

Việc kìm nén cảm xúc kéo dài dễ dẫn đến căng thẳng, trầm cảm, lạm dụng rượu bia hoặc chất kích thích, thậm chí hành vi tự hủy hoại bản thân. Theo thống kê, tỷ lệ tử vong do tự tử ở nam giới cao gấp hơn 3 lần so với nữ giới. Khi sức khỏe tinh thần bị bỏ quên, chất lượng cuộc sống, các mối quan hệ và cả sức khỏe thể chất của nam giới đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng.