Đã có hơn 86.000 ca mắc sốt xuất huyết, bệnh ngày càng khó lường

  • Thứ hai, 6/10/2025 15:54 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 86.253 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 17 ca không qua khỏi.

Từ đầu năm đến nay cả nước ghi nhận 86.253 trường hợp mắc sốt xuất huyết, cao hơn 15,3% so với cùng kỳ 2024.

Theo báo cáo công tác y tế tháng 9/2025 của Bộ Y tế, trong tháng cả nước ghi nhận 21.152 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 6 ca không qua khỏi.

Tích lũy từ 14/12/2024 đến nay cả nước ghi nhận 86.253 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 17 ca không qua khỏi. So với cùng kỳ năm 2024 (74.828/11) số mắc cao hơn 15,3%, không qua khỏi cao hơn 06 ca.

Liên quan đến bệnh sốt xuất huyết, tại hội nghị khoa học y học dự phòng năm 2025 do Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương tổ chức mới đây, TS Angela Pratt, Trưởng đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam, cho biết sốt xuất huyết không còn là căn bệnh quen thuộc dễ ứng phó như trước, mà đã trở thành thách thức lớn hơn dưới tác động của biến đổi khí hậu.

"Gánh nặng bệnh sốt xuất huyết toàn cầu đã tăng đáng kể trong vài thập kỷ qua do lượng mưa thay đổi và nhiệt độ tăng lên - các đợt bùng phát trở nên khó dự đoán và thường xuyên hơn, với khoảng 50% dân số hiện được coi là có nguy cơ mắc bệnh", TS Angela Pratt nói.

Cũng theo Trưởng đại diện WHO, không chỉ sốt xuất huyết, nhiều bệnh nhạy cảm với khí hậu khác cũng gia tăng, như sự trở lại của Chikungunya hay khó khăn trong loại trừ sốt rét.

Bão, lũ, nắng nóng cực đoan cũng trực tiếp gây thương vong, phá hủy cơ sở y tế và làm gia tăng bệnh tật, nhất là ở trẻ em và người cao tuổi.

Theo ThS.BS Đồng Phú Khiêm, Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, sốt xuất huyết thường biểu hiện nhẹ giai đoạn đầu (sốt, đau mỏi người, đau đầu). Giai đoạn nguy hiểm nhất là từ ngày thứ 4, khi người bệnh hạ sốt. Lúc này, nhiều biến chứng nặng có thể khởi phát, đặc biệt ở người cao tuổi, có bệnh nền, suy giảm miễn dịch, thừa cân, béo phì hoặc dùng corticoid kéo dài. Người bệnh tuyệt đối không được chủ quan khi thấy hạ sốt.

"Nếu người bệnh nghi ngờ hoặc được chẩn đoán sốt xuất huyết cần được khám đánh giá hàng ngày, đặc biệt từ ngày thứ 4 đến hết ngày thứ 7 của bệnh.

Người bệnh có các dấu hiệu nguy hiểm như đau tức bụng, nôn nhiều, mệt lả, chảy máu, khó thở, rối loạn ý thức cần đến cơ sở y tế cấp cứu càng sớm càng tốt.

Những người thuộc nhóm nguy cơ cao (người cao tuổi, có bệnh nền, thừa cân, suy giảm miễn dịch...) nên nhập viện sớm để được theo dõi chặt chẽ", BS Khiêm khuyến cáo.

Để phòng tránh sốt xuất huyết, theo bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Nguyên Huyền, Giám đốc Trung tâm Phòng chống dịch, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, mỗi người dân cần chủ động bảo vệ bản thân và gia đình bằng những biện pháp đơn giản nhưng hiệu quả như: ngủ màn kể cả ban ngày, thường xuyên diệt muỗi, bọ gậy, dọn dẹp nơi nước đọng quanh nhà. Bên cạnh đó, hiện nay đã có vắc xin phòng bệnh sốt xuất huyết được Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo sử dụng ở nhiều quốc gia.

Người dân, đặc biệt là những người sống ở vùng dịch lưu hành hoặc có nguy cơ cao, có thể tham khảo tư vấn của cơ sở y tế về tiêm vắc xin để tăng cường bảo vệ sức khỏe, góp phần giảm nguy cơ mắc bệnh cũng như diễn tiến nặng.

sốt xuất huyết dịch bệnh truyền nhiễm sốt cao

