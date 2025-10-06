Những điều tưởng đơn giản hóa ra rất mất vệ sinh

Một vài sai lầm phổ biến dưới đây có thể khiến gian bếp tưởng như sạch lại trở thành nơi tích tụ vi khuẩn nhiều nhất trong nhà.

Việc rửa thịt sống có thể vô tình làm vi khuẩn lan xa ra ngoài bồn rửa. Ảnh: Food Guides.

Nhiều người nghĩ rằng chỉ cần thường xuyên lau chùi bếp sẽ giúp khu vực này luôn sạch sẽ. Tuy nhiên, một căn bếp sạch sẽ không chỉ là vẻ bề ngoài. Những thói quen tiềm ẩn tại đây cho thấy vi khuẩn dễ dàng lây lan mà không có dấu hiệu cảnh báo rõ ràng như thế nào.

Những điều này tưởng chừng vô hại, nhưng các chuyên gia an toàn thực phẩm cho biết chúng âm thầm phát tán vi khuẩn mỗi ngày, theo Yahoo News.

Miếng bọt biển nhà bếp

Miếng bọt biển nhà bếp là một trong những vật dụng gia đình bẩn nhất. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Scientific Reports cho thấy miếng bọt biển là nơi chứa rất nhiều vi khuẩn.

Markus Egert, nhà vi sinh vật học tại Đại học Furtwangen ở Đức, người đứng đầu nghiên cứu, cho biết: "Chúng tôi đã tìm thấy 362 loài vi khuẩn khác nhau và mật độ vi khuẩn tại đây đạt tới 45 tỷ trên một cm vuông".

Theo Egert, hãy thay miếng bọt biển mỗi tuần hoặc khử trùng chúng trong lò vi sóng hoặc máy rửa chén sau mỗi lần sử dụng. Nếu không được thay thế, rửa sạch thường xuyên, miếng bọt biển sẽ trở thành vật dụng phát tán vi khuẩn thay vì loại bỏ chúng.

Rửa thịt sống trong bồn rửa

Việc rửa thịt sống không loại bỏ được vi khuẩn. Thay vào đó, nó làm lây lan vi khuẩn qua những giọt nước nhỏ li ti có thể lan xa đến nửa mét từ bồn rửa. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) và Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) đều khuyến cáo không nên rửa thịt gà hoặc thịt bò sống, thay vào đó, nấu chín kỹ mới là cách loại bỏ các vi khuẩn như Salmonella và Campylobacter.

Một khi nước bị nhiễm bẩn bắn lên quầy bếp hoặc dụng cụ gần đó, rất khó để làm sạch mọi bề mặt mà nó có thể chạm vào. Nhiều đầu bếp hoàn toàn bỏ qua bước này, thay vào đó tập trung vào nhiệt độ nấu nướng cẩn thận và thực hành rửa tay đúng cách.

Vi khuẩn chứa đầy trên vỏ thực phẩm

Ngay cả những thực phẩm có vỏ không ăn được, chẳng hạn bơ hoặc dưa lưới, cũng có thể mang vi khuẩn. Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã phát hiện vi khuẩn Listeria trên 17% vỏ bơ được kiểm tra và vi khuẩn Salmonella cũng có trên một số loại. Dao kéo sẽ nhiễm phải những mầm bệnh này từ vỏ và làm lây vào phần thịt quả ăn được.

Rửa thực phẩm dưới vòi nước chảy chỉ mất vài giây và có thể làm sạch vỏ và ngăn ngừa bệnh. Việc chải sạch các loại rau củ cứng, chẳng hạn dưa lưới hoặc dưa chuột, bằng bàn chải rau củ sạch là một bước bổ sung có thể giúp giảm thiểu nguy cơ hơn.

Quên rửa vỏ thực phẩm cũng là thói quen thường gặp của nhiều bà nội trợ có thể làm lây lan vi khuẩn. Ảnh: Freepik.

Để thức ăn ở ngoài quá lâu

Việc để thức ăn bên ngoài sau khi nấu sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi nhanh chóng. Theo USDA, các tác nhân gây bệnh như Salmonella và E. coli tăng gấp đôi sau mỗi 20 phút ở nhiệt độ phòng.

Một trong những nguyên nhân phổ biến nhất gây ngộ độc thực phẩm là việc làm nguội thực phẩm đã nấu chín không đúng cách. Vi khuẩn có thể xâm nhập trở lại vào thực phẩm sau khi đã được nấu chín an toàn. Vì vậy, thức ăn thừa phải được bảo quản trong hộp nông để làm nguội nhanh và bảo quản lạnh dưới nhiệt độ 4,5 độ C trong vòng hai giờ.

Vùng nguy hiểm nằm trong khoảng từ 4,5 độ đến 60 độ C, nơi vi khuẩn phát triển mạnh nhất. Không bao giờ để thực phẩm bên ngoài tủ lạnh quá 2 giờ. Nếu nhiệt độ trên 32 độ C, không nên để thực phẩm bên ngoài quá một giờ.

Ngay cả khi thực phẩm trông có vẻ ổn và có mùi thơm, chúng vẫn có thể chứa lượng vi khuẩn không an toàn nếu để bên ngoài quá lâu.

Sử dụng cùng một thớt cho thịt và rau củ tươi

Ngay cả sau khi rửa sạch, các rãnh nhỏ trên thớt vẫn có thể lưu giữ vi khuẩn. Việc sử dụng chung một thớt cho cả thịt sống và nông sản tươi sống làm tăng đáng kể nguy cơ lây nhiễm chéo. Hướng dẫn an toàn thực phẩm khuyến nghị sử dụng thớt riêng biệt, một thớt cho thịt sống và một thớt cho rau củ quả.