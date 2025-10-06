Một dấu hiệu cảnh báo sớm của đột quỵ

Nghiên cứu mới chứng minh đau tim, đột quỵ hay suy tim không đột ngột xảy ra mà có nhiều dấu hiệu báo trước thường bị nhiều người bỏ qua.

Nhiều yếu tố có thể cảnh báo trước mỗi cơn đau tim, suy tim hay đột quỵ. Ảnh: Shutterstock.

Nhiều quan niệm cho rằng đau tim, đột quỵ hay suy tim thường xảy ra mà không có dấu hiệu báo trước. Tuy nhiên, nghiên cứu mới đây của Đại học Yonsei (Hàn Quốc) được đăng trên tạp chí JACC đã bác bỏ quan niệm sai lầm này, theo Independent.

Theo nghiên cứu, huyết áp, cholesterol, glucose hoặc hút thuốc lá ở mức cao hơn mức tối ưu hầu như luôn xảy ra trước các biến cố tim mạch này. Các nhà khoa học đã đánh giá hồ sơ sức khỏe của hơn 9 triệu người ở Hàn Quốc và gần 7.000 người ở Mỹ và theo dõi tình trạng sức khỏe của những người này trong tối đa 2 thập kỷ.

Họ khảo sát sự hiện diện của 4 yếu tố nguy cơ chính trước khi bị đau tim, đột quỵ hoặc suy tim, bao gồm: huyết áp cao, cholesterol, lượng đường trong máu và tiền sử hút thuốc.

Mức độ không tối ưu (cao hơn mức lý tưởng, nhưng chưa đến mức chẩn đoán bệnh) của các yếu tố này bao gồm tiền sử sử dụng thuốc lá, huyết áp trên 120/80 mm Hg, tổng lượng cholesterol trên 200 mg/dL, lượng đường huyết lúc đói trên 100 mg/dL và chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường.

Các nhà nghiên cứu cũng xem xét ngưỡng cao hơn của các yếu tố gây ra rủi ro cao này, bao gồm huyết áp trên 140/90 mm Hg, cholesterol trên 240 mg/dL, lượng glucose cao hơn 126 mg/dL và tình trạng hút thuốc hiện tại.

Họ phát hiện 99% người gặp phải biến cố tim mạch lớn trong quá trình nghiên cứu có mức độ không tối ưu của ít nhất một trong những yếu tố nguy cơ này và 93% có hai hoặc nhiều yếu tố nguy cơ.

Đồng tác giả nghiên cứu Philip Greenland từ Đại học Northwestern, Mỹ, cho biết: "Chúng tôi cho rằng nghiên cứu này chứng minh rất thuyết phục việc tiếp xúc với một hoặc nhiều yếu tố rủi ro không tối ưu trước các kết quả tim mạch này là gần 100%".

Theo ông Greenland, mục tiêu hiện nay là nỗ lực hơn nữa để tìm ra cách kiểm soát các yếu tố rủi ro có thể thay đổi này thay vì đi chệch hướng khi tìm kiếm các yếu tố khác không dễ điều trị và không phải là nguyên nhân.

Các nhà nghiên cứu phát hiện huyết áp cao - hay còn gọi là tăng huyết áp - là nguyên nhân phổ biến nhất, ảnh hưởng đến hơn 95% bệnh nhân ở Hàn Quốc và hơn 93% ở Mỹ.

Ngay cả ở những phụ nữ dưới 60 tuổi - nhóm thường được cho là có nguy cơ thấp nhất - hơn 95% vẫn có ít nhất một trong những yếu tố này trước khi bị suy tim hoặc đột quỵ. Nghiên cứu cũng phát hiện ít nhất 90% bệnh nhân có ít nhất một trong những yếu tố nguy cơ cao trước khi gặp biến cố tim mạch đầu tiên.