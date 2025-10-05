Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nhận biết sớm các biểu hiện viêm màng não

  Chủ nhật, 5/10/2025 19:15 (GMT+7)
Viêm màng não có thể tấn công bất kỳ ai, ở bất cứ thời điểm nào và để lại hậu quả khôn lường nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời.

Bệnh nhân L.V.H., 42 tuổi (Thái Nguyên), nhập Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng đau đầu dữ dội, vàng da, xơ gan cổ trướng, men gan tăng cao, suy gan cấp và viêm phổi. Kết quả xét nghiệm dịch não tủy xác định bệnh nhân mắc viêm màng não do nấm Cryptococcus, kèm nhiễm virus EBV, CMV và viêm gan B tiềm ẩn bùng phát.

Nguy cơ không qua khỏi rất cao, các bác sĩ đã phối hợp điều trị bằng thuốc kháng nấm, thuốc kháng virus viêm gan B, kháng sinh, đồng thời dẫn lưu dịch não tủy để giảm áp lực. Sau 2 tháng, bệnh nhân đã hết sốt, vàng da và vàng mắt giảm dần, tình trạng suy gan cải thiện và đang dần hồi phục.

Viêm màng não do đâu?

Viêm màng não là tình trạng viêm nhiễm của màng não và màng tủy sống – những lớp màng bảo vệ hệ thần kinh trung ương. Nguyên nhân chủ yếu do nhiễm trùng, có thể là vi khuẩn, virus, nấm, ký sinh trùng, hoặc các yếu tố khác như chấn thương, hóa chất, bệnh tự miễn…

Bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, nhưng trẻ em và người già là những đối tượng nguy cơ cao.

Việc nhận biết sớm triệu chứng viêm màng não có ý nghĩa sống còn vì viêm màng não tiến triển rất nhanh. Điều trị kịp thời giúp giảm thiểu nguy cơ biến chứng và không qua khỏi.

Một số loại viêm màng não như viêm màng não do vi khuẩn não mô cầu, còn có khả năng lây từ người sang người. Phát hiện sớm giúp cách ly và ngăn chặn lây lan trong cộng đồng.

Ngay cả khi được điều trị, viêm màng não vẫn có thể để lại di chứng nặng nề như điếc, động kinh, chậm phát triển trí tuệ. Do đó, việc phát hiện và điều trị sớm cực kỳ quan trọng.

Biểu hiện viêm màng não

Các triệu chứng viêm màng não thay đổi theo nguyên nhân, độ tuổi và thể trạng, nhưng thường gặp những biểu hiện phổ biến:

  • Sốt cao: dấu hiệu đặc trưng, thường kèm đau đầu dữ dội, tập trung ở vùng trán và sau đầu.
  • Cứng gáy: người bệnh khó cúi đầu về phía ngực do cơ cổ co cứng, kèm đau mỏi kéo dài.
  • Buồn nôn, nôn ói: không liên quan đến ăn uống, do áp lực nội sọ tăng cao.
  • Rối loạn ý thức: lơ mơ, mất ý thức, hôn mê hoặc co giật, phản ánh viêm nhiễm ảnh hưởng sâu đến hệ thần kinh.
  • Xuất huyết dưới da: đặc biệt gặp ở viêm màng não do vi khuẩn não mô cầu. Sự xuất hiện các đốm xuất huyết là tình trạng khẩn cấp.
  • Nhạy cảm ánh sáng và âm thanh: đau mắt khi nhìn ánh sáng mạnh, đau tai khi nghe âm thanh lớn.

Ngoài ra, có thể kèm theo: Đau nhức cơ, đau khớp. Thở nhanh, khó thở. Rối loạn vận nhãn.

Biểu hiện ở trẻ em

Ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, triệu chứng thường mờ nhạt, khó nhận biết. Cha mẹ cần lưu ý nếu trẻ có:

Quấy khóc kéo dài, khó dỗ. Bỏ bú, ăn ít, nôn trớ. Thóp phồng bất thường (trẻ sơ sinh). Co giật. Phát ban.

Nếu bạn hoặc người thân có dấu hiệu nghi ngờ viêm màng não, hãy đến cơ sở y tế ngay để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Cách phòng ngừa bệnh viêm màng não

  • Không dùng chung đồ cá nhân như cốc, chai nước, ống hút, bàn chải, son môi, thuốc lá…
  • Giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người có triệu chứng nhiễm trùng đường hô hấp.
  • Khi ho, hắt hơi, che chắn để tránh giọt bắn, sau đó rửa tay sạch.
  • Duy trì lối sống lành mạnh: ăn uống khoa học, tập thể dục, ngủ đủ giấc để tăng sức đề kháng.
  • Tiêm vaccine đầy đủ theo khuyến cáo của ngành Y tế là biện pháp phòng ngừa hiệu quả nhất.

BS. Nguyễn Thế Nguyên / Sức Khỏe Đời Sống

