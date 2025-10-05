Hoàng Hường vẫn 'xuất hiện' giữa tin bị bắt tạm giam?

Hoàng Hường bị tạm giam nhưng hình ảnh đi làm từ thiện vẫn xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội, khiến nhiều người đặt dấu hỏi về những nội dung đang lan truyền.

Hình ảnh Hoàng Hường đi làm từ thiện được trang Facebook Hoàng Hường đăng ngày 4/10, sau khi Hoàng Hường đã bị bắt tạm giam. Ảnh: Hoàng Hường.

"Cô bác ơi, hôm nay bản làng Cha Nga đã có tiền cho trẻ con được đi học, người già có tiền chữa bệnh, có chỗ trú mưa trú nắng. Tôi xin thay mặt cộng đồng mạng gửi đến bà con nào bị mất nhà cửa, bệnh tật nặng 150 triệu đồng, nhà nào nhẹ hơn thì 100 triệu đồng, còn nhà nào trôi mất nhà thì 90 triệu đồng", bà Hoàng Hường nói trong đoạn video đi từ thiện tại Nghệ An, được đăng tải sáng ngày 5/10 trên trang Facebook "Hoàng Hường" - trang có hơn 700.000 lượt theo dõi.

Điều gây chú ý là video này xuất hiện sau khi Bộ Công an thông báo đã khởi tố vụ án hình sự liên quan đến Công ty CP Dược phẩm Hoàng Hường và các đơn vị do bà Hoàng Thị Hường (38 tuổi, quê Phú Thọ) thành lập, điều hành. Bà Hường bị khởi tố, bắt tạm giam về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị tạm giam, Hoàng Hường vẫn "đi làm từ thiện" trên Facebook

Dù đang trong quá trình điều tra, các fanpage trong "hệ sinh thái" Hoàng Hường như Nha khoa Thẩm mỹ Hoàng Hường (1,5 triệu người theo dõi) hay Nha khoa Quốc tế Hoàng Hường (2,3 triệu người theo dõi, có tích xanh) vẫn liên tục đăng tải các video đi làm từ thiện, kèm theo dòng mô tả "Thương quá bà con", "Hành trình đến Tây Nguyên", "Bão lũ sợ quá...".

Nhiều người theo dõi lâu năm, đặc biệt là nhóm lớn tuổi, tỏ ra hoang mang, thậm chí khẳng định "bà Hường không thể bị bắt" vì ngày nào cũng thấy bà xuất hiện trên mạng. Tuy nhiên, theo tìm hiểu, các video này đều là hình ảnh cũ, được ghi lại trước khi bà Hoàng Hường bị khởi tố.

Chẳng hạn, clip tại bản Cha Nga (Nghệ An) thực tế được quay từ cuối tháng 7, còn video phát quà ở Phú Thọ là từ năm 2024. Việc đăng lại các nội dung cũ khiến dư luận hoài nghi, thậm chí nhiều người cho rằng đây là cách ê-kíp của bà Hường dùng để "xoa dịu" công chúng.

"Các bạn đăng lại video này cũng không giải quyết được gì, định xoa dịu dư luận sao? Đi từ thiện phải bằng cái tâm trong sáng, đồng tiền trong sạch, không đánh bóng tên tuổi", tài khoản Hương Mai bình luận.

Các fanpage trong "hệ sinh thái" Hoàng Hường vẫn đăng clip đi làm từ thiện.

Một người khác tên Lý Trịnh bức xúc hơn: "Cơ quan công an không chỉ khởi tố vì tội trốn thuế mà còn đang mở rộng điều tra. Nhiều người từng bỏ ra số tiền lớn mua sản phẩm kém chất lượng, giờ vẫn lên tiếng bênh vực, thật khó hiểu. Số tiền làm từ thiện chỉ chiếm phần rất nhỏ, trong khi nguồn tài chính của hệ thống này còn nhiều điểm chưa được làm rõ".

Trong khi cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, việc các fanpage của Hoàng Hường vẫn hoạt động rầm rộ với những video "đi làm từ thiện" đang khiến dư luận đặt nhiều câu hỏi về mục đích thực sự phía sau các bài đăng.

Bê bối dược phẩm Hoàng Hường

Trước khi bị khởi tố, bà Hoàng Hường từng vướng loạt bê bối quảng cáo sai, phát ngôn lệch chuẩn và chiêu trò kinh doanh gây tranh cãi.

Ngày 26/6, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã gửi văn bản đến Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, đề nghị xử lý fanpage “Dược phẩm Hoàng Hường Meli chính hãng” vì quảng cáo sai sự thật.

Thực tế, vi phạm của Hoàng Hường không phải chuyện mới. Từ năm 2019, phòng khám Nha khoa Quốc tế Hoàng Hường Confident Smile tại Hà Nội đã bị Sở Y tế Hà Nội rút giấy phép do sử dụng nhân sự chưa đủ điều kiện hành nghề và thay đổi cơ sở vật chất trái phép. Dù bị đình chỉ, cơ sở vẫn hoạt động chui đến cuối năm 2020 và tiếp tục quảng bá rầm rộ trên mạng như chưa từng có sai phạm.

Hoàng Hường bị bắt giam để đièu tra tội trốn thuế. Ảnh: VTV.

Năm 2021, Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường ra mắt nước súc miệng Hoàng Hường Care Medic, được bà Hường quảng cáo có thể "trị tận gốc hôi miệng từ kiếp trước sang kiếp này", "chữa viêm lợi lâu năm". Năm 2022, bà Hường tiếp tục tung ra viên xương khớp Hoàng Hường, tự khẳng định “mọi bệnh xương khớp đều khỏi sau 1-2 tháng”.

Hậu quả, doanh nghiệp bị Cục An toàn thực phẩm phạt 65 triệu đồng vì quảng cáo gây hiểu lầm như thuốc chữa bệnh, nhưng chỉ sau đó ít lâu, lại tiếp tục bị cảnh báo vì vi phạm tương tự.

Năm 2023, bà Hường lại bị “điểm danh” khi quảng bá viên trinh nữ hoàng cung Crilin Women Health, khẳng định “được hội đồng khoa học thế giới công nhận”. Cùng năm, trong một livestream tại Hà Giang, bà gây phẫn nộ khi gọi món mèn mén - đặc sản của người Mông - là “cám lợn”, và miệt thị người dân địa phương là “ăn xin”. Sở VH-TT&DL Hà Giang đã tiếp nhận đơn phản ánh, đề nghị công an vào cuộc xử lý.

Trước đó, năm 2020, Hoàng Hường từng khiến dư luận Quảng Bình dậy sóng khi livestream phủ nhận thiệt hại bão lũ tại Lệ Thủy, cho rằng “không đáng thương như truyền thông thêu dệt”. Bà bị mời làm việc nhưng né tránh, không hợp tác.