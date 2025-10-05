Một thói quen ăn uống phổ biến dễ gây ung thư

Tận dụng thức ăn thừa mang lại nhiều lợi ích như tiết kiệm thời gian, tránh lãng phí thực phẩm. Tuy nhiên, thói quen này lại rất gây hại sức khỏe, thậm chí tăng nguy cơ ung thư.

Rất nhiều bà nội trợ có thói quen bảo quản đồ ăn thừa cho bữa sau. Ảnh: Health.

Rất nhiều người để tiết kiệm thời gian và công sức có thói quen nấu đồ ăn nhiều hơn bình thường vào buổi tối để sáng hôm sau có thể ăn tiếp. Tuy nhiên, khi đó, đồ ăn thừa không được xử lý và bảo quản đúng cách có thể gây hại cho cơ thể.

Ngộ độc thực phẩm

Theo WebMD, nếu thức ăn để quá lâu (qua đêm), mật độ vi khuẩn có thể tăng lên đến mức gây ngộ độc thực phẩm cho người ăn. Nếu sử dụng thức ăn thừa không được bảo quản trong tủ lạnh trong vòng 2 giờ sau khi nấu, người dùng sẽ có nguy cơ cao bị ngộ độc thực phẩm do vi khuẩn.

Khi đồ ăn đã nấu để ở nhiệt độ 4-60 độ C, vi khuẩn gây bệnh như Salmonella, Escherichia coli, Staphylococcus aureus phát triển rất nhanh. Chẳng hạn, Staphylococcus aureus có thể tạo ra độc tố trong thực phẩm, và độc tố này không bị phá hủy hoàn toàn khi hâm nóng lại.

Rối loạn tiêu hóa

Sự phát triển của vi khuẩn sẽ gây rối loạn tiêu hóa và chứng khó tiêu. Ngoài ra, vi khuẩn xấu tăng lên khiến cho thực phẩm bị lên men, ảnh hưởng tới quá trình tiêu hóa.

Đặc biệt, ăn thức ăn thừa đã để qua đêm có thể gây tiêu chảy, mất nước. Vì vậy, tuyệt đối không sử dụng những loại thực phẩm dễ bị hư hỏng để ở nhiệt độ phòng bình thường hơn 2 giờ.

Sản sinh độc tố tăng ung thư

Một số vi khuẩn không chỉ sinh sôi mà còn sản sinh ra độc tố không bị tiêu diệt khi nấu chín. Ngay cả khi hâm nóng lại thực phẩm có vi khuẩn, những độc tố này vẫn có thể tồn tại và gây bệnh.

Rau lá xanh rất tốt cho cơ thể, trừ khi chúng sản sinh ra nitrit gây bệnh. Hàm lượng nitrit trong rau củ tăng nhanh khi bảo quản ở nhiệt độ lạnh. Ngoài ra, một số loại thức ăn thừa giàu protein và chất béo có thể bị nhiễm khuẩn, sản sinh ra các chất độc hại như hydro sunfua, amoniac và phenol không nên ăn.

Đồ ăn thừa khi để trong tủ lạnh sẽ bắt đầu tích tụ nitrit. Hàm lượng nitrit trong đồ ăn thừa tăng cao nếu bảo quản trong tủ lạnh quá 8 giờ, và nguy cơ càng lớn nếu ăn kèm với các món giàu amine.

Khi vào cơ thể, nitrit có thể kết hợp với thực phẩm chứa amine tạo thành nitrosamine - hợp chất được chứng minh có nguy cơ gây ung thư. Hàm lượng nitrosamine cao khiến cơ thể không kịp đào thải, tích lũy lâu ngày trong gan gây ra hiện tượng nhiễm độc, tăng nguy cơ ung thư dạ dày, thực quản, đại trực tràng...

Đồ ăn thừa rất dễ nhiễm vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm, sản sinh nhiều độc tố gây ung thư. Ảnh: Shutterstock.

Làm gì với thức ăn thừa?

Theo Healthy Foods, một số loại thực phẩm nấu chín dễ bị vi khuẩn phát triển hơn những loại khác bao gồm:

Thịt (gia cầm, thịt bò, thịt lợn)

Hải sản

Các sản phẩm từ sữa (sữa, pho mát, sữa chua)

Ngũ cốc nấu chín và mì ống

Các món rau chế biến sẵn

Những thực phẩm này cần được xử lý cẩn thận và không nên để qua đêm.

Để ngăn ngừa vấn đề thức ăn thừa có khả năng gây nguy hiểm, điều quan trọng là phải biết cách bảo quản và xử lý thực phẩm đúng cách.

- Bảo quản an toàn: Bảo quản theo hướng dẫn sau có thể giúp giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh do thực phẩm:

Bảo quản lạnh: Luôn bảo quản thức ăn thừa trong vòng hai giờ sau khi nấu. Điều này giúp giữ thực phẩm không bị quá nhiệt độ nguy hiểm.

Hộp đựng phù hợp: Sử dụng hộp kín khí để bảo quản thực phẩm. Điều này sẽ giảm nguy cơ nhiễm bẩn từ các thực phẩm khác và giúp giữ được độ tươi ngon.

Ghi nhãn: Ghi ngày nấu hoặc ngày bảo quản thực phẩm lên hộp đựng. Điều này giúp theo dõi thời gian thực phẩm đã được bảo quản trong tủ lạnh.

- Khi nghi ngờ, hãy vứt bỏ: Nếu bạn không chắc chắn liệu thức ăn nấu chín để qua đêm có an toàn để ăn hay không, tốt nhất nên bỏ đi. Nguy cơ ngộ độc thực phẩm là điều không đáng để mạo hiểm. Hãy nhớ rằng các triệu chứng ngộ độc thực phẩm có thể từ khó chịu nhẹ đến nặng.