Dấu hiệu cảnh báo nhiễm Salmonella

Thịt gia cầm sống, trứng, sản phẩm từ sữa chưa tiệt trùng, rau củ quả không được chế biến và bảo quản đúng cách có nguy cơ cao nhiễm khuẩn Salmonella.

Salmonella là nhóm vi khuẩn phổ biến gây ngộ độc thực phẩm. Chúng thường lây lan do nấu chưa chín kỹ hoặc lây nhiễm chéo trong quá trình chế biến. Nhiễm trùng Salmonella có thể truyền qua thực phẩm nhiễm bẩn, từ người sang người hoặc từ động vật sang người.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), các triệu chứng thường kéo dài 4-7 ngày, bao gồm tiêu chảy, đau bụng, sốt. Hầu hết bệnh nhân tự hồi phục mà không cần điều trị đặc hiệu, nhưng những trường hợp nặng có thể phải nhập viện.

Triệu chứng nhiễm Salmonella

Theo tạp chí Health, nhiễm khuẩn Salmonella gây ra một loạt triệu chứng, thường bắt đầu trong vòng 6-72 giờ sau khi ăn phải thực phẩm hoặc nước bị nhiễm khuẩn. Các triệu chứng có thể từ nhẹ đến nặng. Các triệu chứng phổ biến của bệnh nhiễm khuẩn Salmonella bao gồm:

Tiêu chảy

Đau bụng quặn thắt

Sốt, thường cao hơn 38 độ C

Buồn nôn

Nôn mửa

Đau đầu

Đau nhức cơ thể

Mệt mỏi

Chóng mặt khi đứng

Mất cảm giác thèm ăn

Hầu hết trường hợp nhiễm khuẩn Salmonella đều khỏi trong vòng 4-7 ngày, nhưng những trường hợp nặng hơn dẫn đến các biến chứng như mất nước do tiêu chảy và nôn mửa. Nhiễm khuẩn huyết (nhiễm trùng máu) là biến chứng khác có thể xảy ra.

Nguyên nhân

Ăn phải thực phẩm hoặc nước bị ô nhiễm là nguyên nhân chính gây nhiễm khuẩn Salmonella. Các loại thực phẩm có thể gây nhiễm khuẩn bao gồm:

Thịt gia cầm sống hoặc chưa nấu chín

Trứng

Thịt gà, thịt bò và thịt lợn

Các sản phẩm từ sữa chưa tiệt trùng

Giá đỗ và salad

Trái cây và rau quả

Nhiễm chéo giữa thực phẩm sống và chín, quy trình chế biến thực phẩm không đúng cách và vệ sinh kém góp phần làm lây lan vi khuẩn Salmonella. Bạn cũng dễ bị nhiễm bệnh từ động vật tại nhà và tại những nơi như sở thú và hội chợ.

Một số người dễ bị nhiễm khuẩn Salmonella hơn, bao gồm:

- Độ tuổi: Trẻ em dưới 5 tuổi và người lớn trên 65 tuổi có nguy cơ cao gặp phải các triệu chứng và biến chứng nghiêm trọng.

- Tình trạng miễn dịch: Những người có hệ thống miễn dịch suy yếu, bao gồm người mắc virus gây suy giảm miễn dịch ở người (HIV) hoặc đang điều trị hóa chất, dễ bị nhiễm khuẩn salmonella hơn.

- Một số tình trạng bệnh lý nhất định: Các tình trạng bệnh mạn tính như tiểu đường và các bệnh về đường tiêu hóa (GI) như bệnh viêm ruột (IBD) - tình trạng viêm ở đường tiêu hóa - làm tăng nguy cơ mắc bệnh nhiễm trùng nghiêm trọng.

- Những người dùng một số loại thuốc nhất định: Ví dụ, thuốc giảm axit dạ dày làm tăng nguy cơ nhiễm trùng.

Sống hoặc đến thăm những khu vực có điều kiện vệ sinh kém cũng tăng nguy cơ tiếp xúc với thực phẩm và nước bị ô nhiễm.

Cách phòng ngừa nhiễm khuẩn Salmonella

Có thể ngăn ngừa nhiễm khuẩn Salmonella, hoặc ít nhất là giảm đáng kể nguy cơ nhiễm khuẩn bằng các cách sau:

Làm sạch và khử trùng các bề mặt, bao gồm cả thành bên trong và kệ tủ lạnh, thớt, mặt bàn bếp và đồ dùng tiếp xúc với thực phẩm bị nhiễm bẩn.

Rửa tay bằng nước ấm và xà phòng sau khi vệ sinh và khử trùng kỹ lưỡng để ngăn ngừa sự lây lan của vi khuẩn.

Rửa tay sau khi đi vệ sinh và thay tã.

Không chuẩn bị đồ ăn hoặc đồ uống cho người khác khi đang bị tiêu chảy do nhiễm khuẩn Salmonella.

Bảo quản lạnh hoặc đông lạnh thực phẩm dễ hỏng và thức ăn thừa trong vòng 2 giờ (một giờ nếu thực phẩm ở bên ngoài và nhiệt độ trên 32 độ C).

Nếu bạn nuôi thú cưng, hãy đặc biệt cẩn thận để tránh lây nhiễm chéo khi xử lý thức ăn cho chúng. Rửa sạch bát đựng thức ăn cho thú cưng ngay sau khi chúng ăn xong. Không cho tay vào miệng sau khi vuốt ve hoặc chơi đùa với thú cưng.