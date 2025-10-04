Một phường ở TP.HCM có 3 ổ dịch tại trường học chỉ trong 1 tuần

Tình hình số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn quận Tân Phú cũ ghi nhận xu hướng giảm so với các tuần trước. Tuy nhiên, tại các trường học, số ca mắc lại có dấu hiệu gia tăng.

Sốt xuất huyết Dengue do virus Dengue gây ra và lây truyền qua muỗi vằn Aedes aegypti. Ảnh: Clevelandclinic.

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC), trong vòng một tuần, phường Tân Sơn Nhì đã ghi nhận 3 ổ dịch sốt xuất huyết trong trường học trên địa bàn, gồm Trường Trung học Cơ sở Tôn Thất Tùng, Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh và Trường Trung học Phổ thông Vĩnh Viễn.

Ngay sau khi phát hiện, Trạm Y tế phường Tân Sơn Nhì đã khẩn trương triển khai hoạt động giám sát và xử lý ổ dịch tại các trường này vào ngày 2/10.

Qua công tác giám sát, cán bộ y tế đã phối hợp với nhân viên y tế trường học kiểm tra kỹ khuôn viên trường, các khu vực chứa nước, chậu cảnh, phòng học, nhà vệ sinh và khu vực sinh hoạt chung nhằm phát hiện, loại bỏ các điểm có nguy cơ phát sinh lăng quăng, muỗi truyền bệnh.

Trạm Y tế hướng dẫn các trường thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch, trong đó chú trọng việc kiểm tra định kỳ và duy trì vệ sinh môi trường học đường, không để nước đọng, loại bỏ vật chứa nước không cần thiết, che đậy kín các dụng cụ chứa nước sử dụng hàng ngày.

Bên cạnh đó, Trạm Y tế đề nghị các trường đẩy mạnh công tác truyền thông phòng, chống bệnh sốt xuất huyết và Chikungunya thông qua các hình thức như phát thanh nội bộ, sinh hoạt dưới cờ, lồng ghép trong các tiết học kỹ năng sống và phối hợp với phụ huynh để truyền thông tại gia đình.

Nội dung truyền thông tập trung hướng dẫn học sinh và phụ huynh cách nhận biết sớm các triệu chứng của bệnh, các dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm, đồng thời cung cấp kiến thức về cách diệt lăng quăng và phòng tránh muỗi đốt.

Trạm Y tế cũng yêu cầu nhân viên y tế trường học theo dõi sát tình hình sức khỏe của học sinh đang mắc bệnh hoặc có biểu hiện sốt không rõ nguyên nhân, báo cáo kịp thời cho Trạm khi có trường hợp nghi ngờ hoặc diễn biến bất thường, nhằm đảm bảo phát hiện sớm và xử lý kịp thời, tránh lây lan trong môi trường học đường.

Trong thời gian tới, phường Tân Sơn Nhì sẽ tiếp tục triển khai hoạt động giám sát và đánh giá nguy cơ dịch bệnh sốt xuất huyết, Chikungunya tại tất cả các trường học trên địa bàn. Mục tiêu nhằm chủ động phòng ngừa, kiểm soát không để dịch bùng phát, góp phần bảo vệ sức khỏe học sinh và duy trì môi trường học tập an toàn.

Theo Bộ Y tế, sốt xuất huyết Dengue do virus Dengue gây ra và lây truyền qua muỗi vằn Aedes aegypti. Bệnh có thể diễn tiến nhanh và gây tử vong nếu không được phát hiện, xử trí kịp thời.

Ở giai đoạn sớm, bệnh nhân thường sốt cao đột ngột, kèm đau đầu, nhức hốc mắt, đau cơ, đau khớp, chán ăn, buồn nôn; trên da có thể xuất hiện chấm xuất huyết, chảy máu cam hoặc chảy máu chân răng.

Khi bước sang giai đoạn nguy hiểm, có thể xảy ra chảy máu ồ ạt, nôn ra máu, đi cầu phân đen, đau bụng dữ dội, tay chân lạnh, tinh thần hoảng hốt, tụt huyết áp, thậm chí sốc giảm thể tích.