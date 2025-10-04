Đã có gần 54.000 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng trên cả nước

Số ca mắc tay chân miệng đang có xu hướng tăng trong 4 tuần gần đây tại một số địa phương: TP.HCM, An Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Đồng Tháp, Tây Ninh, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Quảng Ngãi.

Hiện nay là thời điểm giao mùa, nhiều bệnh nhi mắc các bệnh như tay chân miệng, sởi, sốt xuất huyết… Ảnh: Minh Quyết/TTXVN.

Ngày 4/10, Bộ Y tế thông tin đã có Công văn 1324/PB-BTN gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh tay chân miệng.

Theo Cục Phòng bệnh, hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, cả nước ghi nhận gần 54.000 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng trong 9 tháng đầu năm 2025, trong đó số mắc đang có xu hướng tăng trong 4 tuần gần đây tại một số địa phương: Thành phố Hồ Chí Minh, An Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Đồng Tháp, Tây Ninh, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Quảng Ngãi.

Số trường hợp mắc bệnh tay chân miệng chủ yếu ở trẻ dưới 10 tuổi (chiếm 98,6%), trong đó hay gặp ở nhóm từ 1-5 tuổi, tuổi trẻ đi nhà trẻ và mẫu giáo (chiếm 93,4%).

Để tăng cường phòng chống bệnh tay chân miệng, giảm đến mức thấp nhất số trường hợp mắc, không để dịch bệnh lan rộng, Cục Phòng bệnh đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe phù hợp tới người dân về các biện pháp phòng chống bệnh tay chân miệng.

Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị có liên quan triển khai tích cực các hoạt động vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân; thực hiện tốt vệ sinh môi trường, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, thực hiện ăn sạch, ở sạch và giữ gìn đồ chơi cho trẻ sạch; đảm bảo ăn uống hợp vệ sinh; phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình, các báo địa phương phát sóng và đưa các thông điệp, khuyến cáo về phòng chống bệnh tay chân miệng.

Các đơn vị y tế đồng thời phối hợp với Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai mạnh mẽ các hoạt động phòng chống bệnh tay chân miệng tại các cơ sở giáo dục, đặc biệt là tại nhà trẻ, trường mẫu giáo; Đề nghị các cơ sở giáo dục phải có đủ các phương tiện rửa tay, xà phòng và có vị trí thuận tiện tạo điều kiện thuận lợi cho người chăm sóc trẻ và trẻ em thực hiện rửa tay bằng xà phòng; Thực hiện vệ sinh lớp học, làm sạch bề mặt bàn ghế học tập và đồ chơi hàng ngày bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường.

Tại các trường học, khi phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh thông báo ngay cho cơ quan y tế địa phương để tổ chức khám, điều trị và xử lý ổ dịch kịp thời.

Ngành Y tế tăng cường các hoạt động giám sát, phát hiện sớm ổ dịch, xử lý triệt để tránh để dịch lây lan ra diện rộng; tổ chức tốt việc phân tuyến điều trị tại các bệnh viện; lưu ý đối với các bệnh nhân nặng, hạn chế thấp nhất các trường hợp nguy hiểm tính mạng.



