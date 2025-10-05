Hành động đơn giản buổi sáng gan thải độc, ruột sạch

Uống một cốc nước ấm ngay sau khi thức dậy và chỉ dùng cà phê sau bữa sáng là những thói quen đơn giản giúp gan, ruột hoạt động khoẻ mạnh và đạt trạng thái tốt nhất.

Uống một cốc nước ấm ngay khi thức dậy là một trong những thói quen tốt cần duy trì hàng ngày. Ảnh: Verywell Health.

Gan và ruột là hai cơ quan then chốt trong việc duy trì sức khỏe tổng thể. Gan khỏe giúp cơ thể đào thải độc tố, trong khi hệ tiêu hóa ổn định đảm bảo quá trình hấp thu dinh dưỡng tối ưu.

Uống nước đúng cách, đặc biệt vào buổi sáng, không chỉ hỗ trợ sức khỏe chung mà còn mang lại nhiều lợi ích trực tiếp cho gan và đường ruột.

Dưới đây là những thói quen uống nước buổi sáng hữu ích để bảo vệ và tăng cường chức năng của hai cơ quan này.

Đánh thức cơ thể

Theo India Times, sau một đêm dài, cơ thể mất lượng nước đáng kể, vì vậy, điều quan trọng là phải bổ sung nước ngay khi thức dậy. Một ly nước ấm khi thức dậy sẽ giải tỏa tình trạng thiếu nước, giúp các cơ quan hoạt động nhanh hơn. Ngoài ra, uống nước khi thức dậy loại bỏ độc tố bám vào ruột và hữu ích cho tiêu hóa.

Trong khi đó, gan đóng vai trò quan trọng trong việc thải lọc độc tố cho cơ thể và nước là thành phần thiết yếu trong quá trình này. Vì vậy, bằng cách đảm bảo uống đủ nước, bạn hỗ trợ gan hiệu quả trong việc duy trì sự cân bằng bên trong và sức khỏe của cơ thể.

Cơ thể đủ nước giúp duy trì lá gan khỏe mạnh bằng cách hỗ trợ sự cân bằng bên trong cơ thể và sức khỏe tổng thể. Duy trì thói quen uống nước buổi sáng cũng cải thiện chức năng gan, ngăn ngừa sự phát triển của các bệnh như gan nhiễm mỡ.

Bạn có thể thêm 1-2 thìa mật ong hoặc vài giọt nước cốt chanh vào cốc nước ấm để thêm hương vị và tăng khả năng miễn dịch.

Giữ nhịp tiêu hoá an toàn hơn

Theo Mayo Clinic, đây là tin vui cho những người yêu thích và không thể thiếu cà phê. Cà phê chứa caffeine, giúp hỗ trợ tiêu hóa. Cà phê có chứa caffeine cũng có thể kích thích đường ruột và bảo vệ hệ vi sinh đường ruột lành mạnh.

Cà phê cũng có tác dụng chống lại các vấn đề như bệnh gan nhiễm mỡ vì nó giảm sự tích tụ chất béo trong gan. Uống cà phê hàng ngày có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh gan mạn tính và bảo vệ gan khỏi các tình trạng tổn thương, chẳng hạn ung thư gan.

Uống cà phê còn giúp giảm cảm giác lo lắng, căng thẳng, bồn chồn, đau đầu, nhịp tim nhanh và khó chịu. Tuy nhiên, chỉ nên uống cà phê khi đã ăn sáng đầy đủ để tránh kích ứng dạ dày.

Uống cà phê khi đã ăn sáng có lợi cho gan và đường ruột. Ảnh: Freepik.

Giảm viêm, tăng cường miễn dịch

Các loại trà thảo mộc như trà xanh, trà atiso hoặc trà gừng có lợi cho sức khỏe, nhất là hệ tiêu hóa. Trà xanh chứa polyphenol là epigallocatechin-3-gallate (EGCG) có thể giảm đáng kể các dấu hiệu tổn thương hay viêm gan.

Trà atiso kích thích sản xuất mật, tiêu hóa chất béo. Trà gừng chứa các hợp chất chống viêm mạnh, bao gồm gingerol, shogaol ức chế quá trình viêm và chống lại tổn thương tế bào.

Bổ sung chất xơ lỏng, tốt cho gan ruột

Chất xơ hòa tan và không hòa tan là chìa khóa cho sức khỏe đường ruột khỏe mạnh. Chất xơ hoà tan có thể giúp cải thiện tiêu hóa, trong khi đó, chất xơ không hòa tan có thể làm mềm phân. Đây là lý do khiến đường ruột trở nên khỏe mạnh khi được nạp đầy đủ chất xơ.

Theo tạp chí Nutrients, việc ăn ít chất xơ sẽ gây hại cho đường ruột bao gồm các bệnh tiểu đường, bệnh viêm ruột, hội chứng chuyển hóa, cũng như làm thay đổi hệ vi sinh vật đường ruột theo hướng tiêu cực.

Chất xơ cũng giúp hạn chế tình trạng chất béo tích tụ trong gan, đặc biệt tốt cho người bị gan nhiễm mỡ. Chúng làm giảm huyết áp và lượng đường trong máu, đồng thời giúp loại bỏ độc tố trong hệ tiêu hóa, hỗ trợ gan đào thải chất độc khỏi cơ thể.

Bắt đầu ngày mới với đồ uống có chứa nhiều chất xơ như nước ép trái cây giúp bạn thêm khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng.