Chuỗi bê bối của 'Dược phẩm Hoàng Hường' trước khi bị bắt

Từng xây dựng đế chế kinh doanh nghìn tỷ từ livestream, Hoàng Hường nay vướng cáo buộc vi phạm kế toán và hàng loạt bê bối trước khi bị bắt.

Hoàng Thị Hường (sinh năm 1987, quê Phú Thọ) hay còn gọi là Hoàng Hường.

Ngày 3/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố Hoàng Thị Hường (38 tuổi, quê Phú Thọ, còn gọi Hoàng Hường) cùng 5 người khác về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Hoàng Hường sở hữu nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực dược phẩm, nha khoa, thực phẩm chức năng và chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, thay vì hình ảnh nữ doanh nhân thành đạt, "boss" này lại gắn liền với chuỗi bê bối nối dài - từ vi phạm trong lĩnh vực y tế, quảng cáo sai sự thật đến những phát ngôn phản cảm, phi khoa học - trước khi vướng vòng lao lý.

Phòng khám bị rút giấy phép, vẫn lén lút hoạt động

Năm 2019, Phòng khám Nha khoa Quốc tế Hoàng Hường Confident Smile tại Hà Nội do Hoàng Hường làm chủ bị Sở Y tế Hà Nội rút giấy phép hoạt động vì sử dụng nhân sự chưa được cấp phép hành nghề và tự ý thay đổi cơ sở vật chất so với hồ sơ thẩm định. Dù bị đình chỉ, phòng khám vẫn ngang nhiên hoạt động trái phép đến cuối năm 2020.

Bất chấp những sai phạm, hình ảnh Hoàng Hường trên mạng xã hội vẫn phủ sóng dày đặc với danh xưng “doanh nhân quyền lực”, sang trọng, dường như không hề bị ảnh hưởng. Sau khi mảng nha khoa bị xử lý, bà chuyển hướng sang kinh doanh thực phẩm chức năng.

Những buổi livestream "nổ tung trời" của bà Hoàng Hường để bán dược phẩm. Ảnh: @hoanghuong.

Năm 2021, Hoàng Hường tung ra nước súc miệng Care Medic với những tuyên bố phi khoa học như “trị tận gốc hôi miệng từ kiếp trước sang kiếp này”, “chữa viêm lợi lâu năm”. Năm 2022, bà tiếp tục quảng bá viên xương khớp Hoàng Hường như một loại “thuốc tiên”, khẳng định trong livestream: “Tất cả bệnh xương khớp từ đầu đến chân, tôi giải quyết hết. Một, hai tuần khỏi 50-60%, nặng thì hai tháng là dứt điểm”.

Những phát ngôn này khiến Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vào cuộc, làm rõ và xử phạt Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường 65 triệu đồng vì quảng cáo gây hiểu lầm, khiến người tiêu dùng tin sản phẩm có tác dụng như thuốc chữa bệnh.

Thế nhưng chỉ sau một tháng, các sản phẩm khác như viên hoạt huyết Hoàng Hường lại tiếp tục bị cơ quan chức năng cảnh báo vi phạm.

Dược phẩm, nha khoa, nước súc miệng... in dấu Hoàng Hường

Hình ảnh nữ TikToker này từng phủ sóng cùng nhiều thương hiệu dược phẩm, mỹ phẩm và dịch vụ chăm sóc sức khỏe, từ Công ty CP Dược phẩm Hoàng Hường, Nha khoa Quốc tế Hoàng Hường đến các sản phẩm như viên xương khớp, nước súc miệng mang tên mình.

Năm 2022, Hoàng Hường là hiện tượng mạng với hàng triệu người theo dõi trên các tài khoản Facebook, TikTok và YouTube. Các fanpage như “Hoàng Hường” (1,3 triệu người theo dõi) và “Gia đình Hoàng Hường” (1,4 triệu người theo dõi) giúp bà được gọi là “nữ hoàng livestream”.

Bà Hoàng Hường thời điểm bị bắt. Ảnh: VTV.

Không giống những KOL thông thường, Hoàng Hường không bán hàng qua sàn thương mại điện tử mà chốt đơn trực tiếp qua tin nhắn và điện thoại, tạo cảm giác thân mật, nhưng đồng thời khiến dòng tiền khó được kiểm soát.

Trong các buổi phát sóng, nữ doanh nhân vừa quảng bá sản phẩm, vừa tặng quà, giảm giá sâu để thu hút khách hàng.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường được thành lập tháng 8/2021, vốn điều lệ 6 tỷ đồng , hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và phân phối thực phẩm chức năng như viên xương khớp, hoạt huyết, nước súc miệng và kem đánh răng.

Dù từng công bố có 4 nhà máy và hơn 2.000 nhân viên, quy mô thật sự của doanh nghiệp này chưa bao giờ được xác minh. Sau khi liên tiếp bị xử phạt, doanh nghiệp đổi tên thương hiệu thành "Hoàng Hường Meli" với mục tiêu tái xây dựng hình ảnh.

Tuy nhiên, đến tháng 6/2025, fanpage "Dược phẩm Hoàng Hường Meli chính hãng" lại bị đề nghị xử lý vì quảng cáo không phép. Website công ty bị khóa, nhiều sản phẩm bị gỡ khỏi các nền tảng trực tuyến, khiến người tiêu dùng hoang mang.

Không dừng lại ở đó, bà Hoàng Hường tiếp tục gây chú ý với phát ngôn phi khoa học khi quảng bá sản phẩm viên trinh nữ hoàng cung Crilin Women Health, khẳng định "được hội đồng khoa học thế giới công nhận", một thông tin không có căn cứ.

Trong nhiều năm, Hoàng Hường xuất hiện trên mạng xã hội với hình ảnh doanh nhân thành đạt, liên tục khoe biệt thự, xe sang, đồ hiệu và thường xuyên livestream chia sẻ triết lý kinh doanh, tự nhận là nguồn cảm hứng cho phụ nữ. Nhưng phía sau ánh hào quang là chuỗi bê bối: sản phẩm nhiều lần bị cảnh báo, doanh nghiệp liên tục bị xử phạt, thương hiệu đổi tên nhưng cách làm không thay đổi.

Từ vị thế “nữ hoàng livestream” đến vòng lao lý vì sai phạm kế toán, Hoàng Hường đánh mất hình ảnh doanh nhân thành đạt. Thứ còn lại là một “đế chế ảo” dựng trên chiêu trò, quảng cáo sai sự thật và sự bất chấp sức khỏe người tiêu dùng.