Loại rau bổ dưỡng nhưng có thể là ổ ký sinh trùng

Xà lách là loại rau rất được ưa chuộng trong món salad, ăn kèm đồ nướng, bánh mì... Tuy nhiên, loại rau này lại tiềm ẩn nguy cơ nhiễm giun sán, ký sinh trùng rất cao.

Xà lách là loại rau được ưa chuộng trong nhiều món ăn phổ biến như salad, bánh mì kẹp... Ảnh: Booky.

Rau xà lách, giống các loại thực phẩm khác, có thể bị nhiễm vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm. Nhiều món ăn được nấu chín trước khi ăn, tiêu diệt hầu hết vi khuẩn. Tuy nhiên, xà lách thường được ăn sống, làm tăng nguy cơ vô tình ăn phải vi khuẩn, giun sán ẩn náu.

Lợi ích khi ăn xà lách

Theo tạp chí Health, rau xà lách chứa khoảng 95% là nước, khiến nó trở thành một trong những loại rau tốt nhất cho cả việc cung cấp nước và kiểm soát cân nặng. Rau xà lách giúp bạn no nhanh mà không làm quá tải lượng calo. Vì vậy, đây là lựa chọn tuyệt vời cho những người cần hạn chế calo mà không bị đói.

Mặc dù hàm lượng chất xơ trong rau xà lách khá khiêm tốn, nó có thể hỗ trợ tiêu hóa và nhu động ruột đều đặn, giảm nguy cơ táo bón. Bên cạnh đó, các chất dinh dưỡng có trong xà lách, đặc biệt là kali, có vai trò kiểm soát huyết áp và folate, giúp giảm mức homocysteine ​​liên quan đến bệnh tim.

Nhờ hàm lượng nước cao, dưỡng ẩm và các chất chống oxy hóa giàu vitamin, xà lách là lựa chọn quan trọng để bảo vệ làn da. Vitamin A trong loại rau này đóng vai trò quan trọng trong quá trình tái tạo tế bào và giảm mụn trứng cá, mang lại làn da khỏe mạnh. Rau xà lách còn chứa thêm vitamin C và E, giúp cải thiện quá trình tổng hợp collagen và bảo vệ da khỏi tác hại của các gốc tự do.

Vitamin K là chất dinh dưỡng khác có hàm lượng cao trong rau xà lách. Bổ sung đủ vitamin K rất quan trọng cho sức khỏe xương. Vitamin K đã được chứng minh là có tác dụng kích hoạt các protein giúp xây dựng và duy trì xương, đồng thời điều chỉnh quá trình phân hủy và hình thành mô xương mới.

Không chỉ vậy, xà lách còn chứa hợp chất lactucarium, có tác dụng an thần nhẹ, giúp cải thiện giấc ngủ.

Rau xà lách có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ảnh: Shutterstock.

Lưu ý khi ăn thường xuyên

Tuy là món ăn thông dụng và có nhiều lợi ích cho sức khỏe, xà lách cũng tiềm ẩn nguy cơ nhiễm ký sinh trùng, giun sán do thường ăn sống. Loại rau này có thể chứa các vi khuẩn gây bệnh như E. coli, Listeria hoặc Salmonella. Nguồn gây bệnh phổ biến nhất là nước bị ô nhiễm dùng để tưới tiêu và chế biến sau thu hoạch.

Rau xà lách và nhiều loại rau sống ăn kèm khác cũng thường tiềm ẩn rất nhiều ký sinh trùng gây bệnh như giun kim, giun móc, giun tóc, trứng giun đũa chó...

Ngoài ra, với cấu trúc lá xếp lớp, nhiều ngóc ngách, xà lách rất dễ bị nhiễm bẩn bởi trứng giun sán, vi khuẩn, đe dọa sức khỏe. Người thường xuyên ăn rau sống có nguy cơ cao nhiễm giun sán, ký sinh trùng và các bệnh tiêu hóa khác như tiêu chảy, kiết lị, ngộ độc.

Cách rửa rau xà lách đúng cách

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), bước đầu tiên để rửa rau xà lách đúng cách là rửa tay và các bề mặt mà rau dễ tiếp xúc. Loại bỏ những lá bị dập hoặc rách, sau đó rửa kỹ rau xà lách dưới vòi nước chảy, không cần sử dụng các sản phẩm làm sạch rau củ chuyên dụng. Sau đó lau khô rau xà lách bằng khăn bếp hoặc khăn giấy sạch, rau đã sẵn sàng để ăn.

Những nguyên tắc khác để ngăn ngừa nhiễm khuẩn ở rau xà lách bao gồm:

Tránh để rau gần thịt sống, gia cầm và hải sản

Bảo quản rau xà lách và salad trong vòng hai giờ sau khi chế biến

Bảo quản rau trong tủ lạnh trong hộp đựng sạch

Sử dụng thớt riêng cho rau sống

Rửa sạch và khử trùng thớt, dụng cụ và bề mặt bếp trước khi chế biến rau xà lách.