Có nên chạy bộ khi đang mang thai?

Nhiều phụ nữ lo lắng liệu có thể tiếp tục chạy bộ trong thai kỳ. Các chuyên gia cho rằng hoạt động này nhìn chung an toàn, nhưng cần tùy vào giai đoạn.

Việc chạy bộ với cường độ hợp lý có thể mang đến nhiều lợi ích sức khỏe cho phụ nữ mang thai. Ảnh: Freepik.

Khi mang thai, nhiều phụ nữ băn khoăn liệu mình có thể tiếp tục chạy bộ hay không. Đây vốn là thói quen giúp giải tỏa căng thẳng, duy trì sức khỏe, nhưng cũng khiến nhiều người băn khoăn: liệu có an toàn cho mẹ và bé hay không.

Theo các chuyên gia y học thể thao chia sẻ trên The Conversation, nhìn chung việc này là có thể, song còn tùy thuộc vào từng giai đoạn thai kỳ và tình trạng sức khỏe của mỗi người.

Theo TS Kassia Beetham, Giảng viên và Chuyên gia Sinh lý Thực nghiệm, khoa Khoa học Tập luyện, Đại học Công giáo Australia, trong hai tam cá nguyệt đầu tiên, chạy bộ ở mức vừa phải có thể mang lại nhiều lợi ích.

Hoạt động này giúp tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ phát triển bánh nhau và cơ sàn chậu, đồng thời duy trì thể lực cho mẹ. Một nghiên cứu năm 2018 trên hơn 1.200 phụ nữ mang thai cho thấy việc duy trì chạy bộ không làm ảnh hưởng đến tuổi thai hay cân nặng sơ sinh, bất kể tần suất tập luyện.

Tuy nhiên, bước sang tam cá nguyệt thứ ba, áp lực từ thai nhi lớn hơn có thể làm yếu sàn chậu, tăng nguy cơ són tiểu sau sinh hoặc tác động đến sự phát triển cân nặng của thai nhi. Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo nên hạn chế vận động cường độ cao như chạy bộ ở giai đoạn này, thay vào đó có thể chọn đi bộ nhanh, bơi lội hoặc tập máy elliptical.

TS Krissy Kendall, Giảng viên cao cấp ngành Khoa học Thể dục & Thể thao, Đại học Edith Cowan (Australia), nhấn mạnh những thay đổi cơ thể khi mang thai như tăng cân, dây chằng lỏng lẻo, nguy cơ quá nóng... có thể khiến việc chạy bộ trở nên kém thoải mái. Do đó, các hướng dẫn tại Australia và Mỹ đều khuyên phụ nữ nên tập ở mức độ phù hợp, khoảng 150-300 phút vận động mỗi tuần, ưu tiên các hoạt động nhịp nhàng, đều đặn, huy động các nhóm cơ lớn.

Điều quan trọng là phụ nữ nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi tiếp tục hoặc bắt đầu bất kỳ chương trình tập luyện nào. Nếu trước đó đã quen với chạy bộ, bạn có thể duy trì với cường độ vừa phải, lắng nghe cơ thể và sẵn sàng điều chỉnh khi cảm thấy không còn thoải mái. Ngược lại, nếu chưa từng là người chạy bộ, mang thai không phải là thời điểm thích hợp để bắt đầu.

Tóm lại, chạy bộ khi mang thai có thể an toàn và có lợi cho phần lớn phụ nữ có thai kỳ bình thường. Nhưng mỗi cơ thể là khác nhau, nguyên tắc quan trọng nhất là “nghe theo cơ thể mình” và tập luyện trong phạm vi an toàn với sự đồng hành của bác sĩ.