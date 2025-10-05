Những biểu hiện ung thư phổi giai đoạn đầu không nên bỏ qua

Ho dai dẳng hoặc có máu, chán ăn, sụt cân không rõ nguyên nhân kèm theo khó thở, đau ngực là dấu hiệu cảnh báo ban đầu của bệnh ung thư phổi cần cảnh giác.

Ho kéo dài, thậm chí có máu, tức ngực có thể là một số triệu chứng điển hình của bệnh ung thư phổi. Ảnh: Freepik.

Ung thư phổi là loại ung thư bắt đầu từ sự phát triển bất thường của các tế bào trong mô phổi. Những tế bào ác tính này có thể phá vỡ chức năng phổi bình thường và di căn sang các bộ phận khác của cơ thể. Hút thuốc lá là yếu tố nguy cơ chính, mặc dù người không hút thuốc cũng có thể mắc bệnh.

Vì ban đầu triệu chứng ung thư phổi không rõ ràng hoặc nhẹ, mọi người thường trì hoãn việc đi khám bác sĩ. Sự chậm trễ này có thể khiến ung thư tiến triển đến giai đoạn nặng hơn, dẫn đến điều trị khó khăn hơn. Tuy nhiên, nếu chú ý, một số biểu hiện dưới đây có thể cảnh báo bệnh ung thư phổi ở giai đoạn đầu.

Ho dai dẳng hoặc có máu

Theo Everyday Health, một trong những dấu hiệu cảnh báo sớm phổ biến nhất của ung thư phổi là ho dai dẳng. Nhìn chung, có nhiều nguyên nhân gây ho khác nhau. Tuy nhiên, nếu ho kéo dài và không thuyên giảm, đó có thể là dấu hiệu đáng lo ngại.

Các nghiên cứu đã chỉ ra ho mạn tính xuất hiện ở phần lớn người mắc ung thư phổi. Tuy nhiên, không phải lúc nào ho cũng là dấu hiệu của ung thư phổi, vì vậy, bạn nên đi khám bác sĩ để được chẩn đoán thêm.

Ngoài ra, ho ra máu có thể xảy ra trong một số trường hợp ung thư phổi. Tình trạng này thường xảy ra khi có chảy máu trong phổi hoặc đường thở. Ví dụ, nếu khối u trong phổi tiếp tục phát triển, cuối cùng nó có thể làm vỡ mạch máu, dẫn đến chảy máu.

Đau ngực

Đau ngực là một trong những dấu hiệu cảnh báo ung thư phổi sớm và phổ biến nhất. Triệu chứng này đặc biệt đáng lo ngại nếu kèm theo khó thở và thở gấp.

Các nghiên cứu đã chỉ ra khoảng 40% bệnh nhân ung thư phổi bị đau ngực tại thời điểm chẩn đoán. Khi khối u nằm trong phổi phát triển và mở rộng, nó có thể chèn ép các cấu trúc lân cận, dẫn đến đau ngực và khó thở. Ngoài ra, nếu khối u lan đến xương hoặc các cơ quan khác, nó cũng gây đau ở những vùng đó.

Đau ngực là một trong những dấu hiệu cảnh báo ung thư phổi sớm và phổ biến nhất. Ảnh: Harvard Health.

Khàn giọng

Nếu nhận thấy giọng nói của mình trở nên khàn, đó có thể là dấu hiệu cảnh báo sớm của ung thư phổi. Các nghiên cứu đã chỉ ra bệnh nhân ung thư phổi tế bào nhỏ thường có biểu hiện khàn giọng.

Nhìn chung, khàn giọng xảy ra khi dây thanh quản không rung như bình thường, tạo ra âm thanh khàn bất thường. Ung thư phổi rất có thể không phải là nguyên nhân gây ra phát hiện này. Tuy nhiên, trong một số ít trường hợp, đây có thể là dấu hiệu của khối u chèn ép dây thanh quản.

Mất cảm giác thèm ăn, sụt cân

Theo Medical News Today, tế bào ung thư giải phóng các chất làm thay đổi cách cơ thể xử lý thức ăn, dẫn đến chán ăn. Một số nghiên cứu cho thấy khoảng 2/3 số bệnh nhân ung thư phổi bị mất cảm giác thèm ăn.

Ở một số trường hợp, tình trạng này xuất hiện sớm trong quá trình phát triển bệnh, trong khi những trường hợp khác có thể chỉ xuất hiện ở giai đoạn sau.

Trong mọi trường hợp, người bệnh càng sớm nhận thấy triệu chứng này càng tốt. Chán ăn có thể nhanh chóng dẫn đến sụt cân và suy dinh dưỡng, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe.

Ngoài ra, tế bào ung thư thường phân chia nhanh, có tốc độ trao đổi chất cao, khiến chúng hấp thụ các chất dinh dưỡng thiết yếu từ cơ thể. Điều này khiến các bộ phận khác trong cơ thể không còn đủ chất dinh dưỡng, dẫn đến sụt cân.

Chán ăn, sụt cân là biểu hiện thường thấy ở bệnh nhân ung thư, trong đó có ung thư phổi. Ảnh: Freepik.

Khó thở, hụt hơi

Khó thở và thở gấp là hai trong số những triệu chứng phổ biến nhất của ung thư phổi. Tình trạng này xảy ra khi khối u phát triển và gây tắc nghẽn đường thở ở phổi. Khối u có thể dẫn đến viêm, làm tăng cảm giác khó thở.

Ngoài ra, ung thư phổi khiến dịch tích tụ trong khoảng giữa phổi và thành ngực. Tình trạng này được gọi là tràn dịch màng phổi và gây khó thở.

Đổ mồ hôi đêm

Bạn có thường xuyên thức giấc giữa đêm trong tình trạng ướt đẫm mồ hôi không? Nếu có, đó có thể là dấu hiệu của ung thư phổi, vì triệu chứng này thường liên quan đến nhiều loại ung thư.

Đổ mồ hôi đêm thường được định nghĩa là các cơn bốc hỏa nghiêm trọng xảy ra trong khi ngủ. Khi cơ thể cố gắng chống lại ung thư, những thay đổi đáng kể về nồng độ hormone có thể gây ra tình trạng đổ mồ hôi quá nhiều.