Triệu chứng nhận biết nhiễm virus HPV

HPV là loại virus lây truyền qua đường tình dục phổ biến nhất và hầu như ai cũng đã từng nhiễm virus này một lần trong đời.

HPV thường gây ra các nốt mụn cóc trên cơ thể như tay, chân hoặc bộ phận sinh dục. Ảnh: Shutterstock.

Virus papilloma ở người (HPV) có thể lây truyền qua tiếp xúc thân mật, chủ yếu là trong hoạt động tình dục. Nó thậm chí có thể lây lan ngay cả khi người nhiễm không có triệu chứng.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), HPV là bệnh lây truyền qua đường tình dục (STI) phổ biến nhất ở Mỹ. Trên thực tế, hơn 42 triệu người Mỹ nhiễm HPV và 13 triệu người bị nhiễm bệnh này mỗi năm. Nghiên cứu cho thấy hơn 80% phụ nữ và 90% nam giới hoạt động tình dục sẽ mắc HPV tại một thời điểm nào đó.

Có nhiều chủng hoặc loại HPV. Một số chủng gây ra mụn cóc sinh dục, trong khi những chủng khác là nguyên nhân của một số loại ung thư nhất định. Cách tốt nhất để phòng ngừa HPV là tiêm vaccine và quan hệ tình dục an toàn.

Triệu chứng nhiễm HPV

Theo tạp chí Health, hầu hết người nhiễm HPV không biểu hiện triệu chứng, vì vậy, nhiều người thường không biết mình bị bệnh. Tuy nhiên, theo CDC, một số loại HPV không gây ung thư có thể gây ra mụn cóc ở nhiều bộ phận trên cơ thể.

Một số vùng mà mụn cóc có thể xuất hiện bao gồm bộ phận sinh dục, hậu môn, miệng, cổ họng hoặc các vùng như tay và chân. Mụn cóc ở bộ phận sinh dục dễ lây truyền qua đường tình dục và có thể xuất hiện dưới dạng tổn thương phẳng, các nốt nhỏ giống súp lơ, hoặc các nốt lồi nhỏ như thân cây.

Mụn cóc ở những nơi khác ngoài bộ phận sinh dục, như tay và chân, không thể lây truyền qua đường tình dục. Theo CDC, bất kể vị trí mụn cóc, các loại HPV gây ra triệu chứng mụn cóc đều được coi là có nguy cơ thấp và không gây ung thư.

Các loại HPV nguy cơ cao không gây triệu chứng, nhưng có thể dẫn đến ung thư cổ tử cung nếu nhiễm trùng kéo dài. Ít phổ biến hơn, những loại này cũng gây ung thư âm hộ, âm đạo, dương vật, hậu môn hoặc cổ họng.

Nguyên nhân

Virus papilloma ở người khiến các tế bào HPV xâm nhập vào cơ thể qua bất kỳ niêm mạc - là lớp lót ẩm ướt bên trong miệng, cơ quan sinh dục và hậu môn. HPV dễ lây lan nhất qua quan hệ tình dục qua đường âm đạo hoặc hậu môn. Tuy nhiên, mọi người cũng có thể bị nhiễm trùng qua quan hệ tình dục bằng miệng và tiếp xúc da kề da, chẳng hạn sờ nắn âm đạo hoặc hậu môn.

Điều đáng chú ý là ngay cả khi người bệnh không có triệu chứng, họ vẫn có thể lây truyền virus HPV cho người khác.

Nguy cơ nhiễm HPV tăng lên khi:

Có nhiều bạn tình

Quan hệ tình dục với người có nhiều bạn tình

Hệ thống miễn dịch suy yếu

Quan hệ tình dục khi còn quá trẻ

Có vết xước ở bộ phận sinh dục ngoài.

Virus HPV là nguyên nhân phổ biến gây bệnh lây truyền qua đường tình dục, trong đó có ung thư cổ tử cung. Ảnh: NFID.

Cách phòng ngừa HPV

Có ba cách chính để hạn chế tiếp xúc với HPV, bao gồm:

- Tiêm vaccine: Tiêm chủng là cách hiệu quả nhất để phòng ngừa phơi nhiễm với chủng HPV. CDC Mỹ khuyến nghị tiêm vaccine trước độ tuổi quan hệ tình dục. Hầu hết nhà cung cấp dịch vụ đều khuyến nghị tiêm vaccine vào khoảng 11 tuổi.

- Hạn chế bạn tình: Có 70% khả năng nhiễm HPV thông qua quan hệ tình dục không an toàn với người nhiễm HPV. Quan hệ tình dục với một người (chỉ quan hệ với bạn) hoặc hạn chế bạn tình sẽ giúp giảm nguy cơ nhiễm HPV.

- Quan hệ tình dục an toàn: Sử dụng các biện pháp phòng ngừa như bao cao su, màng chắn miệng đúng cách (mỗi khi quan hệ tình dục) để giảm nguy cơ mắc HPV.

Người bị nhiễm HPV không có nghĩa là phải tránh quan hệ tình dục hoàn toàn. Tuy nhiên, mọi người nên thẳng thắn chia sẻ tình trạng của mình với đối phương. Điều này đảm bảo người kia có thể tiêm phòng đầy đủ và áp dụng các biện pháp quan hệ tình dục an toàn.