Bất ngờ phát hiện mắc ung thư từ nốt mờ nhỏ ở phổi

Chỉ từ những nốt mờ nhỏ tình cờ phát hiện khi tầm soát sức khỏe, hai bệnh nhân ở TP.HCM được chẩn đoán ung thư phổi giai đoạn sớm và kịp thời điều trị triệt để.

Từ những nốt mờ nhỏ tình cờ phát hiện khi tầm soát sức khỏe, hai bệnh nhân ở TP.HCM được chẩn đoán ung thư. Ảnh: BVCC.

Theo Tổ chức Ung thư Toàn cầu (Globocan) năm 2020, ung thư phổi là loại ung thư phổ biến nhất thế giới, với hơn 2,2 triệu ca mắc mới. Tại Việt Nam, đây cũng là bệnh lý khiến nhiều người không qua khỏi. Tuy nhiên, nếu được phát hiện sớm, người bệnh có thể điều trị khỏi bằng phẫu thuật mà không cần hóa trị hoặc xạ trị.

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), mỗi năm có khoảng 200-250 ca ung thư phổi được điều trị. Nhiều bệnh nhân đã được phát hiện ở giai đoạn sớm và phẫu thuật thành công nhờ kỹ thuật robot nội soi hiện đại.

Bệnh nhân N.T.K.C. (50 tuổi, TP.HCM) được phát hiện nốt mờ 11 mm ở thùy trên phổi phải khi chụp CT ngực liều thấp trong đợt khám định kỳ. Dù không có triệu chứng bất thường, kết quả PET/CT cho thấy dấu hiệu nghi ngờ ung thư phổi giai đoạn sớm.

Các bác sĩ khoa Ngoại Lồng ngực, Bệnh viện Chợ Rẫy, đã định vị khối u bằng kim trước mổ, sau đó tiến hành phẫu thuật nội soi robot cắt thùy phổi và nạo hạch. Bệnh nhân hồi phục nhanh, rút dẫn lưu sau một ngày và xuất viện vào ngày thứ tư.

Kết quả giải phẫu bệnh xác định ung thư biểu mô tuyến giai đoạn IA, chưa di căn hạch. Sau 3 năm theo dõi, sức khỏe bệnh nhân ổn định, không cần hóa trị bổ sung.

Ê-kíp phẫu thuật nội soi robot cắt thùy phổi và nạo hạch cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Tương tự, bệnh nhân L.T.H. (55 tuổi, TP.HCM) cũng phát hiện nốt mờ 9 mm ở phổi phải khi chụp CT ngực độ phân giải cao. Kết quả hội chẩn xác định ung thư phổi giai đoạn sớm (T1aN0M0).

Sau phẫu thuật nội soi robot cắt thùy phổi và nạo hạch, bệnh nhân được rút dẫn lưu chỉ sau một ngày, xuất viện sau 4 ngày. Kết quả cho thấy carcinoma tuyến biệt hóa tốt, không di căn. Hai năm sau phẫu thuật, bà H. hoàn toàn khỏe mạnh, không tái phát.

TS.BS Nguyễn Hoàng Bình, Trưởng khoa Ngoại Lồng ngực, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết ung thư phổi giai đoạn I nếu được phát hiện và phẫu thuật cắt bỏ triệt để, tỷ lệ sống sau 5 năm có thể lên đến 90%, không cần hóa xạ trị.

Theo bác sĩ Bình, ứng dụng robot phẫu thuật giúp cắt bỏ chính xác phần phổi tổn thương, bảo tồn mô lành, giảm đau và rút ngắn thời gian hồi phục.

"Phát hiện sớm chính là chìa khóa giúp điều trị hiệu quả, giảm chi phí và nâng cao chất lượng sống cho người bệnh", bác sĩ Bình nhấn mạnh.

TS.BS Nguyễn Hoàng Bình khuyến cáo, nốt mờ nhỏ ở phổi thường không có triệu chứng, chỉ phát hiện tình cờ khi tầm soát. Do đó, chụp CT ngực liều thấp (Low-Dose CT Scan) là công cụ hữu hiệu, được Hiệp hội Lồng ngực Hoa Kỳ (ATS) và Hiệp hội Ung thư Việt Nam khuyến nghị cho nhóm nguy cơ cao: người trên 50 tuổi, có tiền sử hút thuốc, làm việc trong môi trường ô nhiễm hoặc có người thân mắc ung thư phổi.

Việc chủ động tầm soát định kỳ không chỉ giúp phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm mà còn mở ra “cơ hội vàng” để người bệnh thoát khỏi căn bệnh nguy hiểm này.