Biến thể mới kéo Covid-19 trở lại TP.HCM

Số ca mắc Covid-19 tại TP.HCM tăng gần gấp 3 trong tuần qua, chủ yếu do biến thể NB.1.8.1. Người có bệnh nền tiếp tục là nhóm nguy cơ diễn tiến nặng, tử vong.

Người lớn tuổi, có bệnh nền vẫn là nhóm nguy cơ. Ảnh: Duy Hiệu.

Ngày 30/5, Sở Y tế TP.HCM cho biết trong tuần thứ 21 (19-25/5), thành phố ghi nhận 79 ca mắc Covid-19, tăng gần gấp 3 lần so với mức trung bình 4 tuần trước đó (27 ca/tuần). Số ca mới đang tăng nhanh từ tuần thứ 16 đến nay, trong khi 15 tuần đầu năm, mỗi tuần thành phố chỉ ghi nhận 1-2 ca bệnh.

Cộng dồn từ đầu năm đến nay, TP.HCM có tổng cộng 204 ca mắc Covid-19, giảm 43% so với cùng kỳ năm 2024 (355 ca). Tuy nhiên, sự gia tăng gần đây chủ yếu đến từ biến thể mới NB.1.8.1 và đang gây lo ngại ở nhóm người bệnh nền.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM từ đầu năm đến nay tiếp nhận 6 ca mắc Covid-19, tất cả đều ở thể nhẹ. Trong đó có một bệnh nhân nữ 66 tuổi, có tiền sử u tủy đang hóa trị, từng mắc Covid-19 năm 2021 và đã tiêm 2 mũi vaccine.

Bệnh nhân nhập viện với suy hô hấp phải thở oxy, hiện đã qua giai đoạn nặng. Cùng lúc, các bệnh viện đa khoa thành phố ghi nhận nhiều bệnh nhân Covid-19 phát hiện khi đang điều trị các bệnh lý mạn tính. Đáng chú ý, người trên 60 tuổi chiếm 67% số ca nhập viện từ đầu năm (36/54 trường hợp).

Từ tuần thứ 16 đến nay, ngành y tế ghi nhận 3 bệnh nhân có bệnh nền nặng phải điều trị tại khoa hồi sức tích cực. Hai người trong số đó đã tử vong. Một trường hợp là nam bệnh nhân 53 tuổi chuyển từ bệnh viện tuyến tỉnh đến trong tình trạng suy đa cơ quan, sốc nhiễm khuẩn, lao phổi cũ và nhiễm SARS-CoV-2.

Tình hình dịch Covid-19 được theo dõi theo tuần ở TP.HCM. Ảnh: Medinet.

Trường hợp còn lại là nữ bệnh nhân sinh 46 tuổi, mắc đồng thời sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi hoại tử, đái tháo đường, viêm thận và tràn khí màng phổi.

Bệnh nhân thứ ba, 57 tuổi, có tiền sử tăng huyết áp và đái tháo đường lâu năm, nhập viện trong tình trạng ngưng tim, hiện vẫn đang được hồi sức.

Kết quả giải trình tự gene tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM phối hợp với Đơn vị OUCRU cho thấy gần như toàn bộ các ca Covid-19 nhập viện giữa tháng 5 đều mang biến thể NB.1.8.1. Biến thể này được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phát hiện đầu năm 2025, đã lan ra 23 quốc gia và hiện là một trong những nguyên nhân khiến số ca tăng ở khu vực Tây Thái Bình Dương.

Dù thuộc dòng Omicron, NB.1.8.1 mang nhiều đột biến mới tại vùng protein gai. Tuy nhiên, các chuyên gia WHO cho rằng biến thể này không làm giảm đáng kể hiệu quả bảo vệ của kháng thể từ vaccine hay miễn dịch tự nhiên so với biến thể JN.1. WHO đã xếp NB.1.8.1 vào nhóm biến thể cần theo dõi (VUM).

Ngày 21/5, Sở Y tế TP.HCM ban hành công văn yêu cầu toàn hệ thống y tế duy trì trạng thái sẵn sàng chống dịch, tập trung phát hiện sớm ca chuyển nặng, hạn chế tử vong và bảo vệ nhóm nguy cơ cao.

Người dân được khuyến cáo tiếp tục đeo khẩu trang ở nơi công cộng, rửa tay thường xuyên, hạn chế tụ tập nơi kín gió, và đến cơ sở y tế khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở. Người cao tuổi và người mắc bệnh mạn tính cần đặc biệt chú ý theo dõi sức khỏe, duy trì điều trị bệnh nền và tránh tiếp xúc đông người nếu không cần thiết.