Biệt đội The Monsters ‘gây bão’ toàn cầu bắt tay cùng Uniqlo

Sinh ra từ trí tưởng tượng của họa sĩ Kasing Lung, The Monsters là những sinh vật nhỏ bé, sống trong khu rừng Bắc Âu đầy huyền bí, được lấy cảm hứng từ thế giới thần thoại.

Trong đó, nhân vật Labubu với đôi tai dài, miệng cười khoe chín chiếc răng nhọn đặc trưng đã trở thành gương mặt đại diện cho sức hút lan tỏa toàn cầu. Sự hợp tác giữa The Monsters và Uniqlo là cú bắt tay “bùng nổ” vào những ngày cuối tháng 9 này.

The Monsters - từ khu rừng Bắc Âu đến hiện tượng toàn cầu

Không dừng lại ở cộng đồng sưu tập art toy, Labubu cùng The Monsters nhanh chóng bước ra đời sống nhờ sự lăng xê của loạt ngôi sao hàng đầu. Lisa (BlackPink) là một trong những celeb góp công lớn vào “cơn sốt Labubu” khi nhiều lần xuất hiện cùng chiếc charm Labubu xinh xắn gắn trên túi xách. Hình ảnh tưởng chừng nhỏ bé ấy đã ngay lập tức tạo nên làn sóng lan tỏa mạnh mẽ, biến Labubu cùng đại gia đình The Monsters trở thành “must-have” của giới trẻ toàn châu Á. Tại Việt Nam, mỗi sản phẩm có sự xuất hiện của The Monsters đều nhanh chóng được giới trẻ săn đón, từ “blind box” cho tới các sản phẩm hợp tác, cho thấy sức hút khó cưỡng của biệt đội tinh nghịch này.

Và lần này, với sự xuất hiện trong bộ sưu tập UT Pop Mart chủ đề “We Are The Monsters” của Uniqlo, cả biệt đội đã sẵn sàng đồng hành cùng hội fan cứng trong những outfit thường ngày đầy cá tính, chứng minh bản lĩnh và sức hút khi lấn sân sang địa hạt thời trang.

Cuộc đổ bộ của biệt đội quái vật

Sức hấp dẫn của Labubu cùng gia đình The Monsters không chỉ đến từ vẻ ngoài dễ thương, mà còn bởi cách chúng trở thành “phụ kiện” và tuyên ngôn cá tính của thế hệ trẻ. Giữ đúng tinh thần đó, bộ sưu tập UT mới - sự kết hợp giữa Uniqlo và Pop Mart - mang đến những thiết kế áo thun trẻ trung, năng động, giúp fan của The Monsters dễ dàng biến nhân vật mình yêu thích thành điểm nhấn trong outfit hàng ngày.

Với tông hồng ngọt ngào cùng họa tiết Labubu “nâng cốc” dễ thương, đây là thiết kế đã được nhiều cô nàng đưa vào tầm ngắm. Các cô gái có thể phối chiếc áo thun này với quần jeans một cách casual, phóng khoáng, hoặc sơ vin với chân váy ngắn để outfit trẻ trung và nữ tính hơn.

Tông hồng phối cùng họa tiết Labubu nâng cốc được nhiều cô nàng lựa chọn.

Bên cạnh một Labubu tinh nghịch và vô tư, Zimomo - người bạn có ngoại hình tương tự với điểm nhấn đặc biệt là chiếc đuôi dài - cũng là nhân vật rất được yêu thích. Mẫu áo thun trắng với hình ảnh Zimomo ở vị trí trung tâm trong thế giới đầy sắc màu của The Monsterland hứa hẹn sẽ mang đến diện mạo đầy tươi mới cho các bạn trẻ.

Zimomo cũng là nhân vật được yêu thích trong thế giới The Monsters.

Chiếc áo thun UT trắng có sự góp mặt đông đủ của “đại gia đình” The Monsters tạo nên vibe cá tính vui nhộn, phối với chân váy nhẹ nhàng hay short denim “cool ngầu” đều trendy.

Dễ dàng phối áo thun UT trắng với hình ảnh The Monsters với nhiều trang phục.

Đặc biệt, một trong những họa tiết trên chiếc áo thun của bộ sưu tập là bức tranh được trưng bày tại triển lãm solo “Everybody Knows” vào năm 2024 của nghệ sĩ Hong Kong Kasing Lung - “cha đẻ” của vũ trụ The Monster.

Họa tiết được lấy từ chính bức tranh được trưng bày tại triển lãm solo của nghệ sĩ Hong Kong Kasing Lung.

Trên nền DNA tối giản của Uniqlo, biệt đội The Monsters mang đến cho khách hàng một nguồn năng lượng tinh nghịch, rực rỡ và đậm chất “pop culture”.