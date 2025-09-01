Biểu hiện của người IQ lẫn EQ đều cao

1. Giàu lòng thấu cảm: Thấu cảm là khả năng nhìn nhận sự việc từ góc độ của người khác. Những người có IQ, EQ cao không chỉ có khả năng nhận diện cảm xúc của bản thân, mà còn nắm bắt được suy nghĩ, cảm nhận của người xung quanh. Sự thấu cảm giúp họ nhận ra những dấu hiệu tinh tế trong ngôn ngữ cơ thể hoặc hành vi, từ đó đồng cảm và chấp nhận những trải nghiệm đa dạng của người khác.

2. Coi trọng sự cô đơn: Dành thời gian ở một mình để nghỉ ngơi, nạp năng lượng không chỉ đơn giản là hướng nội, mà còn phản ánh một dạng trí tuệ. Nghiên cứu được công bố trên National Library of Medicine vào năm 2016 chỉ ra rằng những người thông minh thường ít cảm thấy hài lòng khi dành quá nhiều thời gian giao tiếp xã hội. Điều này không có nghĩa họ ghét bỏ con người, mà bởi họ dành nhiều thời gian cho tư duy nội tâm, nghiền ngẫm vấn đề, tìm tòi ý tưởng và chiêm nghiệm trải nghiệm.

3. Nhận thức tốt về bản thân: Tự nhận thức không chỉ là hiểu nhu cầu trong giao tiếp, mà còn liên quan đến việc xác định giá trị sống, mục tiêu, năng lực và bản sắc cá nhân. Người có EQ, IQ cao thường tự tin vào con người mình, biết rõ điểm mạnh, điểm yếu và đủ bản lĩnh để lựa chọn con đường phản ánh giá trị riêng. Họ cũng chủ động thiết lập ranh giới, thể hiện bản thân và đưa ra quyết định phù hợp với nguyên tắc sống.

4. Khao khát tìm hiểu: Sự tò mò là biểu hiện gắn chặt với trí tuệ. Những người thông minh thường không thỏa mãn với lời giải thích đơn giản, mà thích đọc sách, tìm hiểu nghệ thuật, khám phá ngôn ngữ và văn hóa mới. Họ đặt nhiều câu hỏi, tìm kiếm câu trả lời, không chấp nhận “nó vốn dĩ là vậy” mà luôn muốn hiểu thấu nguyên nhân và bức tranh toàn cảnh.

5. Quan sát tốt: Khả năng quan sát nhạy bén, trí nhớ tốt thường được xem là dấu hiệu của sự thông minh. Theo nghiên cứu được công bố trên National Library of Medicine vào năm 2010, trí nhớ làm việc (working memory) có mối liên hệ chặt chẽ với trí thông minh linh hoạt. Họ có thể nhận diện khuôn mẫu, sáng tạo nghệ thuật, hay ghi nhớ thông tin nghe, đọc. Một số người còn thể hiện trí thông minh tự nhiên như nhận biết sự thay đổi trong môi trường.

6. Thích ứng tốt: Thích ứng là chìa khóa của trí tuệ. Người có trí thông minh cao thường vững vàng trước bất định, sẵn sàng đương đầu với thử thách và không gục ngã khi thất bại. Họ cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần để tiếp tục tiến bước. Đáng chú ý, khiếu hài hước cũng được xem là “vũ khí” giúp họ vượt qua khó khăn. Nghiên cứu được công bố trên tờ Springer Nature vào năm 2017 chỉ ra mối liên hệ giữa sự hài hước (dù chỉ là hài nhạt) và IQ cao, trong khi một nghiên cứu khác năm 2011 khẳng định sự hài hước có quan hệ mật thiết với óc sáng tạo và trí thông minh.

Thị trường lao động thay đổi chóng mặt, để tồn tại, con người cần học tập suốt đời. Trong bối cảnh đó, tạp chí Tri Thức - Znews giới thiệu tới độc giả cuốn Học tập suốt đời của tác giả Michelle R.Weise.

Tác phẩm cung cấp cho độc giả những đánh giá về thị trường lao động tương lai, những giải pháp cho nhu cầu vừa học vừa làm đang ngày một tăng, cùng với đó là đưa ra những cách kết nối để quá trình chuyển đổi “học-làm” diễn ra thuận lợi hơn. Từ đó, tác giả nêu lên vai trò của việc học tập suốt đời.