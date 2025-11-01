Lời kêu cứu của nhân viên giáo dục, y tế khi chính phủ Mỹ đóng cửa

Khi giáo dục và y tế bị cắt sâu, mạng lưới chăm sóc sụp lở, phụ nữ trở thành nhóm chịu thiệt đầu tiên.

Tổng thống Donald Trump phát biểu về giáo dục tại Davenport, Iowa, ngày 13/3/2023. Ảnh: Reuters.

Những chính sách cắt giảm ngân sách hàng loạt và siết nhập cư đang đẩy hàng triệu phụ nữ Mỹ ra khỏi thị trường lao động. Từ giáo dục, y tế đến các ngành chăm sóc - nơi phụ nữ chiếm đa số - một cuộc khủng hoảng thầm lặng đang lan rộng, phơi bày mặt trái của ngành lao động việc làm tại xứ cờ hoa, theo The New York Times.

Làn sóng mất việc âm thầm

Việc đóng cửa chính phủ đồng nghĩa với việc về cơ bản, Bộ Giáo dục không còn tồn tại. Tính đến 23/10, Bộ đã dừng hầu hết hoạt động trong thời gian chính phủ đóng cửa, trong khi chính quyền sa thải thêm hơn 460 nhân viên - một cú cắt giảm nữa sau khi cơ quan này đã mất một nửa lực lượng lao động vào tháng 3.

Song song với giáo dục, các mũi cắt vào y tế công, từ đóng băng tuyển dụng, thu hẹp kinh phí y tế dự phòng, cắt giảm hỗ trợ cho các trung tâm y tế cộng đồng đến siết chi phí hành chính của các chương trình bảo hiểm cho người thu nhập thấp, đang làm suy yếu “mạng lưới an toàn” chăm sóc.

Những cú siết đồng thời vào giáo dục và y tế - hai trụ cột vừa là dịch vụ công, vừa là “hạ tầng” để phụ nữ yên tâm đi làm - đã đánh thẳng vào các lĩnh vực có lực lượng lao động nữ áp đảo: giáo viên, y tá, điều dưỡng, nhân viên xã hội, chăm sóc mầm non.

Phụ nữ chiếm 46% lực lượng lao động liên bang, những cơ quan bị cắt sâu nhất lại có đa số là nữ (như Bộ Giáo dục, Bộ Y tế & Dịch vụ Nhân sinh đều chiếm 63%), khiến phụ nữ trở thành nhóm hứng chịu thiệt hại đầu tiên. Nhiều người làm trong y tế hoặc giáo dục bị sa thải hoặc từ bỏ công việc vì công việc “không còn phù hợp”.

Brown University tọa lạc tại Providence, bang Rhode Island, Mỹ. Ảnh: The New York Times.

Ngay cả khi không làm trực tiếp cho liên bang, không ít người vẫn mất việc do hợp đồng hoặc khoản trợ cấp bị đóng băng hoặc hủy bỏ.

Chuỗi domino ấy khiến những lĩnh vực vốn được xem là nền tảng xã hội gồm trường học, bệnh viện, cơ sở y tế cộng đồng, rơi vào tình trạng thiếu nhân lực nghiêm trọng.

Thêm vào đó, chính sách chống nhập cư quyết liệt làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng chăm sóc. Theo KFF, tính đến 2023, người nhập cư chiếm 28% nhân viên chăm sóc dài hạn, trong đó có hơn 300.000 người không phải công dân.

Trung tâm Nghiên cứu Việc làm Chăm sóc Trẻ em cũng cho biết khoảng 20% nhân viên giáo dục mầm non là người nhập cư. Khi nguồn nhân lực này sụt giảm, dịch vụ chăm sóc trở nên thiếu và đắt đỏ, đẩy nhiều phụ nữ ra khỏi công việc để tự cáng đáng việc nhà.

Một phụ nữ chia sẻ: “Tôi phải lựa chọn giữa việc giữ công việc hay chăm con và cả hai đều đang ngày càng trở nên bất khả thi”.

Áp lực sinh kế

Theo Dự án Khảo sát Nhanh của Đại học Stanford, đến tháng 7/2025, 45% gia đình có trẻ nhỏ tại Mỹ cho biết không đủ khả năng đáp ứng ít nhất một nhu cầu cơ bản trong tháng - tỷ lệ cao nhất kể từ đại dịch Covid-19.

Một phụ huynh ở Alabama tóm gọn tình cảnh của nhiều người: “Chúng tôi phải xoay xở từng hóa đơn, chọn giữa tiền điện và tiền thực phẩm, chỉ để giữ đèn sáng và nhà còn ấm”.

Trong bức tranh đó, những cá nhân cụ thể hiện lên như minh chứng sống cho khủng hoảng. Chelsea Booth, cố vấn y tế công cộng tại Cơ quan Quản lý Lạm dụng Chất gây nghiện và Sức khỏe Tâm thần (SAMHSA), từng tin rằng công việc từ xa sẽ giúp cân bằng giữa sự nghiệp và việc nuôi con 7 tuổi. Nhưng sau khi chính phủ tiến hành cắt giảm ngân sách, đồng nghiệp của cô bị sa thải, còn Booth buộc phải rời vị trí.

“Tôi có đủ kỹ năng để đóng góp cho hệ thống y tế đang khủng hoảng, nhưng giờ chúng chỉ nằm yên trên giấy”, cô nói.