Trường công đầu tiên 'quay xe' ủng hộ ông Trump

Một trường đại học công lập ở Mỹ đã đồng ý ký kết với Nhà Trắng sau nhiều tháng tranh cãi liên quan đến các chương trình đa dạng và bình đẳng trong giáo dục.

Ông Trump đạt được thỏa thuận với Đại học Virginia. Ảnh: Reuters.

Chính quyền Tổng thống Trump đã đạt được thỏa thuận với Đại học Virginia, đánh dấu trường đại học công lập đầu tiên ký kết với Nhà Trắng sau nhiều tháng tranh cãi liên quan đến các chương trình đa dạng và bình đẳng trong giáo dục. Theo CNN, thông tin này được Bộ Tư pháp Mỹ công bố ngày 22/10 (giờ địa phương).

Trước đó, ngay trong tháng 10, Đại học Virginia là một trong 7 trường đại học từ chối ký vào thỏa thuận nâng cao chất lượng học thuật trong giáo dục đại học do chính quyền ông Trump đề xuất. Thỏa thuận này hứa hẹn ưu tiên cấp vốn liên bang cho các trường tham gia, nhưng kèm theo nhiều điều kiện nghiêm ngặt như loại bỏ yếu tố giới tính và chủng tộc trong tuyển sinh, cũng như giới hạn số lượng sinh viên quốc tế.

Hưởng lợi nhờ ký kết

Theo thỏa thuận mới ký kết, Đại học Virginia cam kết sẽ tuân thủ các hướng dẫn của Bộ Tư pháp về việc sử dụng nguồn tài trợ liên bang và chống phân biệt đối xử, đồng thời không tham gia vào bất kỳ hành vi phân biệt chủng tộc trái pháp luật nào trong các chương trình học thuật, tuyển sinh, tuyển dụng hay hoạt động khác của trường.

Khác với các trường tư thục từng đạt thỏa thuận trước đó, Đại học Virginia được xem là bên hưởng lợi lớn nhất trong các cuộc thương lượng với chính quyền Trump.

Trước đó, Đại học Brown đã phải cam kết chi 50 triệu USD trong vòng 10 năm để đầu tư vào các chương trình phát triển nguồn nhân lực, trong khi Đại học Columbia phải nộp khoản phạt 200 triệu USD cùng 21 triệu USD đóng góp vào quỹ bồi thường.

Đại học Pennsylvania cũng đạt được thỏa thuận nhưng không kèm theo nghĩa vụ tài chính. Riêng “mục tiêu lớn nhất” của ông Trump là Đại học Harvard vẫn chưa thể đạt được thỏa thuận sau nhiều tháng đàm phán.

Theo 3 nguồn tin của New York Times, Đại học Virginia nhận được các điều khoản có lợi nhờ thể hiện thái độ hợp tác với Bộ Tư pháp. Cựu Hiệu trưởng James E. Ryan đã buộc phải từ chức dưới áp lực của chính quyền, và trong thời gian qua, trường đã chủ động thực hiện nhiều bước đi nhằm chứng minh sự tuân thủ đối với yêu cầu của chính phủ.

Đại học Virginia không phải chịu phạt như Đại học Columbia hay chi tiền như Đại học Brown. Ảnh: UVA Today.

Nhờ không phải chịu bất kỳ khoản phạt tài chính nào, thỏa thuận với Đại học Virginia được cho là sẽ dễ dàng được thông qua tại cấp bang vì không sử dụng ngân sách công. Tuy nhiên, điều này cũng có thể tạo tiền lệ cho các trường khác, đặc biệt là các trường công lập, có thêm cơ sở để thương lượng với chính quyền liên bang trong các vụ việc tương tự.

“Thỏa thuận này không yêu cầu trường chi trả tài chính và vẫn bảo đảm quyền tự do học thuật cho giảng viên, sinh viên và nhân viên. Chúng tôi sẽ không bị đối xử bất lợi so với các trường khác trong việc tiếp cận các khoản tài trợ nghiên cứu liên bang”, quyền Hiệu trưởng Paul Mahoney khẳng định trong thư gửi cộng đồng trường tối 22/10. Ông đồng thời cho biết Đại học Virginia sẽ định kỳ cập nhật cho Bộ Tư pháp về các nỗ lực tuân thủ pháp luật.

Thoát cảnh bị điều tra

Khi Đại học Virginia đồng ý ký kết, chính quyền ông Trump sẽ tạm dừng các cuộc điều tra đang tiến hành với nhà trường, bao gồm các vấn đề về chính sách tuyển sinh và quyền dân sự.

Bộ Tư pháp cũng cho biết nếu trường thực hiện các thay đổi nhằm chấm dứt các chương trình đa dạng, công bằng và hòa nhập (DEI), toàn bộ cuộc điều tra sẽ được khép lại.

Theo New York Times, thỏa thuận này là bước đi mới nhất trong chiến dịch của chính quyền ông Trump nhằm siết chặt quyền giám sát các trường đại học, đặc biệt trong việc sử dụng quỹ liên bang và duy trì tự do học thuật.

Trước đó, vào tháng 6, Hiệu trưởng James Ryan của Đại học Virginia đã tuyên bố từ chức sau khi Bộ Tư pháp gây sức ép buộc trường dỡ bỏ các chương trình DEI.

Ngay trước khi ông Ryan rời nhiệm sở, hội đồng trường đã nhất trí bỏ phiếu giải thể Văn phòng Đa dạng, Công bằng, Hòa nhập và Hợp tác Cộng đồng.

Tuy nhiên, những động thái này vẫn chưa làm hài lòng Bộ Tư pháp. Bà Harmeet Dhillon, trợ lý bộ phận dân quyền của Bộ Tư pháp, chỉ trích nhà trường đã dùng những cách diễn đạt khác nhau để đổi tên và tái cấu trúc các chương trình phân biệt đối xử - vốn vẫn trái với luật liên bang.

Hiện tại, bà Dhillon hoan nghênh thỏa thuận mới, gọi đây là bước đi sáng suốt nhằm bảo vệ sinh viên và giảng viên khỏi các hành vi phân biệt đối xử, khôi phục sự công bằng và cơ hội bình đẳng.