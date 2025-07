Biểu hiện viêm màng não do não mô cầu ở trẻ

Tôi được biết bệnh viêm não do não mô cầu rất nguy hiểm với trẻ nhỏ. Gia đình tôi có 2 con nhỏ nên tôi rất lo lắng. Xin hỏi bệnh có triệu chứng gì và có lây không?

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC)

Viêm màng não do não mô cầu là tình trạng sưng màng não, bao phủ và bảo vệ não và tủy sống. Bệnh do vi khuẩn não mô cầu gây ra, gọi là Neisseria meningitidis (N. meningitidis). Vi khuẩn não mô cầu là nguyên nhân hàng đầu gây viêm màng não do vi khuẩn trên toàn cầu.

Viêm màng não do não mô cầu là bệnh truyền nhiễm. N. meningitidis là vi khuẩn có thể sống ở phía sau mũi và họng. Cứ 10 người thì có khoảng 1 người mang loại vi khuẩn này trong họng mà không bị bệnh. Đôi khi vi khuẩn di chuyển đến các bộ phận khác của cơ thể và gây nhiễm trùng.

Mọi người lây lan vi khuẩn não mô cầu cho người khác bằng cách dùng chung dịch tiết đường hô hấp và cổ họng (nước bọt). Nhìn chung, phải tiếp xúc gần hoặc tiếp xúc lâu mới có thể lây lan vi khuẩn:

Tiếp xúc gần: Hôn

Tiếp xúc trong thời gian dài: Sống chung

Chúng không dễ lây lan như vi khuẩn gây cảm lạnh thông thường hoặc cúm.

Vi khuẩn này có thể gây ra bệnh nặng ở một số người trong khi nhiều người khác lại vô hại. Điều này có thể là do sự kết hợp của nhiều yếu tố, bao gồm:

Người đó có khả năng miễn dịch với vi khuẩn hay không

Họ có mắc bất kỳ tình trạng sức khỏe hoặc bệnh nhiễm trùng nào khác không

Di truyền của cả con người và vi khuẩn

Các triệu chứng phổ biến nhất của bệnh viêm màng não bao gồm:

Sốt

Đau đầu

Cổ cứng

Trạng thái tinh thần thay đổi (lú lẫn)

Buồn nôn

Sợ ánh sáng (mắt nhạy cảm hơn với ánh sáng)

Nôn mửa

Trẻ sơ sinh có thể không có các triệu chứng điển hình được liệt kê ở trên. Nếu có, việc nhận biết các triệu chứng có thể khó khăn. Thay vào đó, trẻ sơ sinh có thể:

Sốt cao

Có vẻ chậm chạp hoặc không hoạt động

Dễ cáu kỉnh

Ăn kém

Có thóp trước lồi (điểm mềm của hộp sọ)

Có phản xạ bất thường

Nôn mửa

Cơ thể cứng đờ với những chuyển động giật cục hoặc mềm nhũn và vô hồn

Bất kỳ ai cũng có thể mắc bệnh viêm màng não, nhưng một số người có nguy cơ cao hơn, bao gồm:

Trẻ em dưới 1 tuổi

Thanh thiếu niên và người trẻ tuổi từ 16 đến 23 tuổi

Người lớn từ 65 tuổi trở lên

Viêm màng não là bệnh nguy hiểm, nếu không phát hiện sớm có thể gây tổn thương não nặng nề, thậm chí không qua khỏi. Cách tốt nhất để phòng ngừa bệnh viêm màng não do não mô cầu là tiêm vaccine đầy đủ cho tất cả trẻ em trước tuổi vị thành niên và thanh thiếu niên, cũng như những trẻ em và người lớn khác có nguy cơ cao.