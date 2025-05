Bộ Công an cảnh báo thủ đoạn đầu tư chứng khoán, tiền ảo để lừa đảo

Tạo lòng tin, thao túng tâm lý

Cụ thể, các đối tượng thường tạo tài khoản giả mạo với hình ảnh cá nhân có ngoại hình đẹp, tạo cảm giác chuyên nghiệp, đáng tin. Sau đó, chúng tham gia các nhóm trên mạng xã hội - đặc biệt là các hội nhóm mua bán, cho thuê bất động sản, nơi tập trung nhiều người có tiềm lực tài chính. Tại đây, chúng tìm cách tương tác, kết bạn với những cá nhân đăng bài, đa phần là phụ nữ - để tiếp cận.

Ban đầu, nội dung trao đổi xoay quanh bất động sản, dần dần chuyển sang chia sẻ cá nhân như hoàn cảnh gia đình, công việc, tạo thiện cảm bằng cách kể về cuộc sống khó khăn trước đây, nay đã thành công với nghề nghiệp danh giá như bác sĩ, kỹ sư công nghệ ở nước ngoài. Kèm theo đó là hình ảnh cuộc sống ổn định, thu nhập cao, nhưng vẫn “độc thân” do hôn nhân không trọn vẹn. Mục đích là đánh vào lòng tin, khơi dậy sự đồng cảm nơi nạn nhân.

Khi đã tạo dựng được sự tin tưởng, đối tượng bắt đầu lôi kéo nạn nhân tham gia đầu tư vào các sàn tài chính, tiền ảo do chúng thiết lập. Ban đầu, chúng cho nạn nhân đăng nhập thử vào tài khoản “của người thân” với các lệnh đều thắng cao (5–50%), kèm theo lời cam đoan có thể hướng dẫn chơi thắng 100%. Nạn nhân được tạo dựng tâm lý dễ dàng kiếm lợi nhuận, từ đó dần dần bị dẫn dụ mở tài khoản, nạp tiền thật để đầu tư.

Tạo niềm tin, rút tiền dễ, rồi “sập bẫy”

Giai đoạn đầu, hệ thống đầu tư cho phép rút tiền thuận lợi, nhằm tạo niềm tin. Đối tượng tiếp tục thuyết phục nạn nhân đầu tư thêm với hứa hẹn lợi nhuận cao hơn, thậm chí còn giả vờ “đồng góp vốn” bằng cách làm cho tài khoản người thân của chúng tăng tương ứng.

Tuy nhiên, khi số tiền đầu tư đã lên tới hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng, hệ thống sẽ đột ngột khóa tài khoản hoặc thông báo tài khoản có dấu hiệu bất thường, yêu cầu nạn nhân nộp thêm từ 30-40% số tiền để "mở khóa" hoặc "đóng thuế thu nhập cá nhân" mới được rút tiền. Khi nạn nhân nộp thêm, các đối tượng tiếp tục viện cớ trì hoãn và cuối cùng là cắt liên lạc, đánh sập trang web, chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã nạp.

Trước tình trạng trên, Bộ Công an khuyến cáo người dân: Tuyệt đối không chia sẻ thông tin cá nhân, không làm theo hướng dẫn của người lạ trên mạng xã hội khi chưa xác minh rõ nhân thân, lai lịch; Thận trọng khi tham gia các hoạt động đầu tư tài chính, chứng khoán, tiền ảo trên không gian mạng, đặc biệt với các sàn không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu giả mạo hoặc chưa được cấp phép hoạt động; Chỉ nên đầu tư vào các sàn giao dịch chính thống đã được cơ quan quản lý Nhà nước cấp phép. Nên đến trực tiếp văn phòng để kiểm chứng, tư vấn trước khi giao dịch.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi bị lừa đảo, người dân cần lập tức báo cáo cơ quan công an gần nhất, đồng thời liên hệ với ngân hàng để yêu cầu hỗ trợ kịp thời.

