Bộ Công an thông tin về vụ án xảy ra tại Bamboo Capital

Đại diện C03 cho biết đã khới tố 15 bị can liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Bamboo Capital.

Chiều 7/7, tại buổi họp báo thông báo về tình hình, kết quả công tác Công an 6 tháng đầu năm 2025, Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Phó cục trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (C03, Bộ Công an), cho biết đã khởi tố ông Nguyễn Hồ Nam (cựu Chủ tịch Bamboo Capital), ông Đỗ Anh Tú (nguyên Chủ tịch Chứng khoán TPS) và 13 bị can khác bị khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ông Nguyễn Hồ Nam giữ vị trí Chủ tịch Bamboo Capital từ tháng 2/2013. Ngày 26/4/2024, ông được bầu vào Ban quản trị Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam tại Đại hội đồng cổ đông của ngân hàng này nhiệm kỳ 2020-2025.

Bamboo Capital cho biết các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vẫn tiếp tục diễn ra bình thường. Ông Nguyễn Hồ Nam đã từ nhiệm từ ngày 27/4/2024, và không còn giữ các chức vụ tại Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành công ty.

Sáng 1/3, CTCP Tập đoàn Bamboo Capital (mã CK BCG) cho biết hôm 28/2, công ty được cơ quan có thẩm quyền thông báo về việc có quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hồ Nam.

Đại diện C03 thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: Trung Đỗ.

Trong khi đó, ông Đỗ Anh Tú đã có đơn từ nhiệm chức vụ tại cả TPBank và Công ty Chứng khoán TPS với "lý do cá nhân". Ngày 21/3, thông tin trên được Ngân hàng TMCP Tiên Phong - TPBank (HoSE: TPB) - và CTCP Chứng khoán TPS (HoSE: ORS) công bố.

Trong đơn từ nhiệm, ông Tú cho biết đã được Đại hội đồng cổ đông TPBank bầu làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 và được HĐQT thống nhất bầu làm Phó chủ tịch nhiệm kỳ 2023-2028 kể từ ngày 26/4/2023.

Tuy nhiên, vì lý do cá nhân, ông Tú đã làm đơn đề nghị được từ nhiệm khỏi HĐQT ngân hàng nhiệm kỳ 2023-2028 từ ngày 18/3.

Trước đó, ông Tú là Tổng giám đốc CTCP Diana Unicharm nhưng đến năm 2021 thì rời ghế điều hành để chuyển sang làm Phó chủ tịch HĐQT tham vấn về chiến lược cho doanh nghiệp này.

