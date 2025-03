Bộ Công an yêu cầu mở rộng vụ doanh nhân Trung Quốc bị bắt cóc

Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, gửi thư khen Công an TP.HCM vì thành tích xuất sắc trong điều tra, triệt phá vụ bắt cóc, tống tiền doanh nhân Trung Quốc.

Theo nội dung thư khen, Bộ Công an ghi nhận nỗ lực của Công an TP.HCM trong quá trình phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, triển khai nhanh chóng biện pháp điều tra, bắt giữ 7 đối tượng, giải cứu an toàn con tin. Thành tích này thể hiện bản lĩnh, mưu trí và tinh thần trách nhiệm cao của lực lượng công an trong đấu tranh với tội phạm có tổ chức, đặc biệt là tội phạm có yếu tố nước ngoài.

Bộ Công an nhấn mạnh vụ án có sự phối hợp hiệu quả giữa các đơn vị địa phương và nghiệp vụ, góp phần trấn áp tội phạm, củng cố niềm tin của nhân dân vào lực lượng công an. Công an TP.HCM được yêu cầu tiếp tục mở rộng điều tra, truy tố các đối tượng theo quy định pháp luật.

Trước đó, Công an TP.HCM đã triệt phá một nhóm tội phạm người Trung Quốc sang Việt Nam nhằm thực hiện vụ bắt cóc để đòi nợ. Nhóm này uy hiếp, đe dọa và yêu cầu nạn nhân phải chuyển số tiền hơn 600.000 USD T (tương đương 10 tỷ đồng ).

Lực lượng công an đã khống chế các đối tượng bắt cóc tống tiền.

Cơ quan CSĐT đã khởi tố, bắt tạm giam 3 người Trung Quốc chủ mưu gồm: Ma Cai (49 tuổi), Fan GuoHui (39 tuổi), Li Chuang (47 tuổi) cùng 4 đồng phạm người Việt về tội "Bắt giữ người trái pháp luật" và "Cưỡng đoạt tài sản".

Theo hồ sơ vụ án, Ma Cai được một người Trung Quốc khác thuê để đòi nợ một doanh nhân 37 tuổi tại TP.HCM. Hắn cùng 2 đồng phạm lên kế hoạch bắt cóc, thuê người Việt hỗ trợ, trong đó có Lê Thị Bích Xuyên (35 tuổi, thông dịch viên) và một số đối tượng khác theo dõi nạn nhân.

Rạng sáng 28/2, nhóm này phát hiện doanh nhân Trung Quốc ăn tối tại quận 7, TP.HCM và tổ chức phục kích. Khi nạn nhân bước xuống xe, chúng dùng dao khống chế, ép lên ôtô đưa đến khu đất trống ở Long An. Sau một giờ bắt cóc, nhóm tội phạm yêu cầu gia đình nạn nhân chuyển 2 triệu USD T qua ví điện tử để chuộc người, sau đó hạ giá xuống còn 600.000 USD T ( 10 tỷ đồng ). Cuối cùng, người nhà nạn nhân đã chuyển 600.000 USD T (10 tỷ đồng), nhưng các đối tượng vẫn giam giữ người tại Hóc Môn.

Sáng 28/2, bạn gái của nạn nhân trình báo công an. Sau đó, Công an TP.HCM phối hợp với lực lượng chức năng nhanh chóng khoanh vùng khu vực giam giữ con tin. Nhận thấy địa điểm hiểm trở và các đối tượng có vũ khí, lực lượng chức năng lập kế hoạch giải cứu bất ngờ.

Khi tiếp cận hiện trường, trinh sát nhanh chóng quật ngã 2 kẻ giam giữ con tin, giải cứu an toàn nạn nhân. Các đối tượng khác bỏ chạy, nhưng bị khống chế ngay sau đó.