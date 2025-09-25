Bộ GD&ĐT bác tin đồn về phương án sáp nhập đại học

|Hình ảnh thông tin giả mạo do Bộ GD&ĐT cảnh báo. Ảnh: Moet.
Cụ thể, Bộ GD&ĐT được Chính phủ giao nhiệm vụ xây dựng đề án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục đại học. Hiện tại, bộ đang phối hợp với các cơ quan liên quan để nghiên cứu, đánh giá thực trạng trước khi báo cáo phương án để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
Tuy nhiên, những ngày gần đây, nhiều trang mạng xuất hiện thông tin lan truyền về phương án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục đại học.
Bộ GD&ĐT khẳng định các thông tin này đều không đúng và không phải do Bộ GD&ĐT cung cấp. Bộ đề nghị người dân cảnh giác và không lan truyền những thông tin này.
Thông tin chính thức từ Bộ GD&ĐT được cung cấp công khai trên các kênh chính như như website và Facebook có tích xanh.
Trước đó, Ban Chỉ đạo của Chính phủ đã có kế hoạch sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, tổ chức bên trong hệ thống hành chính nhà nước.
Theo kế hoạch này, Việt Nam sẽ xây dựng một số trường, trung tâm đào tạo tiên tiến chuyên sâu về trí tuệ nhân tạo.
Bên cạnh đó, sắp xếp, tái cấu trúc các cơ sở giáo dục đại học; sáp nhập, giải thể các cơ sở giáo dục đại học không đạt chuẩn; xóa bỏ cấp trung gian, bảo đảm quản trị tinh gọn, thống nhất, hiệu quả. Nghiên cứu sáp nhập các viện nghiên cứu với các cơ sở giáo dục đại học, chuyển một số trường đại học về địa phương quản lý.
