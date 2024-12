Bố mẹ không biết mắc giang mai, con gái sinh ra nhiễm bệnh

Bé gái nhập viện trong tình trạng suy dinh dưỡng, sốt cao, kèm các tổn thương ngoài da dạng bọng nước xuất hiện ở tay, chân và thân mình – dấu hiệu của bệnh giang mai bẩm sinh.

Kết quả thăm khám và xét nghiệm tại đây cho thấy bé V. mắc giang mai bẩm sinh kèm thiếu máu nặng. Ảnh: BVCC.

Khoảng 3 tuần trước khi nhập viện, bé V.T., 2 tháng tuổi, người dân tộc Mông, ở Văn Chấn, Yên Bái, bắt đầu xuất hiện các nốt ban sẩn đỏ rải rác ở vùng mông. Sau 5-6 ngày, các ban này tiến triển thành từng đám, mảng và bọng nước, sau đó lan dần ra hai chân, hai tay và vùng cổ.

Gia đình đưa bé đến khám tại một phòng khám tư, được chẩn đoán viêm da và chỉ định bôi thuốc không rõ loại, đồng thời tắm nước chè xanh trong 2 ngày, nhưng tình trạng không thuyên giảm.

Tình trạng của trẻ ngày càng nghiêm trọng hơn khi các bọng nước vỡ, chảy dịch vàng lẫn máu. Sau 5 ngày, bé xuất hiện sốt cao 38 độ C, quấy khóc, gia đình mới đưa đến cơ sở y tế để thăm khám. Kết quả khám và xét nghiệm cho thấy bé T. mắc giang mai bẩm sinh kèm thiếu máu nặng.

Bé sau đó được chuyển đến khoa Nhi, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Hà Nội, để điều trị. Khi nhập viện, trẻ trong tình trạng suy dinh dưỡng, thiếu máu nghiêm trọng, sốt cao, kèm các tổn thương ngoài da dạng bọng nước xuất hiện ở tay, chân và thân mình - biểu hiện điển hình của bệnh giang mai bẩm sinh.

Bác sĩ Trường thăm khám cho bệnh nhi. Ảnh: BVCC.

Các bác sĩ cho biết kết quả thăm khám và xét nghiệm dịch não tủy của trẻ không ghi nhận biến chứng giang mai thần kinh. Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, bé được điều trị khẩn cấp bằng kháng sinh trong 2 tuần theo phác đồ của Bộ Y tế, kết hợp truyền máu để cải thiện tình trạng thiếu máu, đồng thời được chăm sóc tích cực và bổ sung dinh dưỡng.

Sau 5 ngày điều trị, các tổn thương ngoài da của trẻ giảm dần, trẻ cắt sốt và ăn uống tốt hơn. Sau 2 tuần điều trị tích cực, bé được xuất viện trong tình trạng ổn định, cân nặng tăng trưởng khả quan.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Mạnh Trường, khoa Nhi, cho hay bé T. sinh đủ tháng nhưng chỉ nặng 1,6 kg - dấu hiệu rõ ràng của suy dinh dưỡng bào thai, có thể do ảnh hưởng của bệnh giang mai bẩm sinh. Ông nhấn mạnh giang mai bẩm sinh thường gây thai lưu, tử vong hoặc đẻ non, vì vậy, mặc dù bị suy dinh dưỡng, bé T. vẫn được coi là khá may mắn.

"Đáng lưu ý, cả bố và mẹ của bé T. đều được chẩn đoán mắc giang mai nhưng không hề hay biết. Do không được khám và điều trị trong thời kỳ mang thai, khi đến bệnh viện, chúng tôi đã phải điều trị cho cả bố và mẹ của bé", bác sĩ Trường cho biết.

Bác sĩ Nguyễn Mạnh Trường cho biết giang mai bẩm sinh không chỉ khiến trẻ suy dinh dưỡng và thiếu máu mà còn có thể gây tổn thương các cơ quan quan trọng như gan, tim, mắt, tai... Thậm chí, bệnh có thể tiến triển đến hệ thần kinh, gây ra các biến chứng và di chứng nghiêm trọng.

Theo bác sĩ, giang mai bẩm sinh hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu phụ nữ mang thai chủ động xét nghiệm sàng lọc giang mai từ sớm. "Việc phát hiện và điều trị kịp thời không chỉ bảo vệ sức khỏe của người mẹ mà còn là yếu tố then chốt đảm bảo sự phát triển khỏe mạnh của trẻ. Do đó, khám thai định kỳ và tuân thủ chỉ dẫn y tế là cách tốt nhất để ngăn chặn giang mai bẩm sinh", bác sĩ Trường nhấn mạnh.