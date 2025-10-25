Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bộ phận rất bẩn của lợn, ngon mấy cũng không nên ăn

  • Thứ bảy, 25/10/2025 06:00 (GMT+7)
  • 11 giờ trước

Các món ăn từ nội tạng lợn luôn là món ăn khoái khẩu của rất nhiều người Việt Nam. Tuy nhiên, chúng lại tiềm ẩn nhiều rủi ro cho sức khỏe.

Bo phan ban cua lon anh 1

Vì sao không nên ăn nhiều nội tạng của lợn?

  • Chứa nhiều sắt và protein
  • Chứa nhiều cholesterol
  • Không chứa chất gì bổ dưỡng

PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, nguyên giảng viên Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách Khoa Hà Nội, cho biết nội tạng lợn nói riêng hay các loài động vật khác có hàm lượng cholesterol xấu rất cao. Vì vậy, bạn chỉ nên ăn với lượng vừa phải để không ảnh hưởng tới sức khỏe.

Bo phan ban cua lon anh 2

Đây là bộ phận bẩn nhất của lợn:

  • Phổi
  • Gan
  • Tim
  • Ruột

Phó giáo sư Nguyễn Duy Thịnh, nguyên giảng viên Viện Công nghệ Thực phẩm, Đại học Bách Khoa Hà Nội, cho biết phổi lợn hay của bất kỳ loài động vật nào cũng là một trong những cơ quan nội tạng "bẩn" nhất. Phổi có chức năng giúp lợn thở. Môi trường sống của lợn nhiều bụi bẩn, phân chuồng chứa vi khuẩn, ký sinh trùng tồn tại trong một thời gian dài. Lợn hay có thói quen hít ngửi sát đất, dễ dàng tiếp xúc với các yếu tố trên. Đây cũng là cơ quan dễ viêm nhiễm nhất.

Bo phan ban cua lon anh 3

Ăn bộ phận này của lợn dễ tăng cân, mắc vấn đề tim mạch:

  • Phổi
  • Cổ
  • Tim

Theo Aboluowang, cổ lợn nối liền với tuyến bạch huyết và tuyến giáp, có hàm lượng chất béo lớn, ăn nhiều gây tăng cân, kéo theo các vấn đề tim mạch.

Bo phan ban cua lon anh 4

Ăn lòng lợn chọn ruột non hay ruột già tốt hơn?

  • Ruột non
  • Ruột già
  • Cả hai đều không tốt

Theo PGS Nguyễn Anh Tuấn, Chủ nhiệm khoa Phẫu thuật ống tiêu hóa, Bệnh viện Trung ương Quân đôi 108 (Hà Nội), ruột non chứa nhiều protein, chất béo... nhưng cũng chứa các chất gây ô nhiễm từ thức ăn hoặc môi trường. Ruột già chứa chất thải của quá trình tiêu hóa nên bộ phận này có nguy cơ ô nhiễm cao. Do đó, dù chọn loại nào, bạn nên quan tâm đến vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, bởi cả lòng non và lòng già đều ẩn chứa nguy cơ đối với sức khỏe.
Bo phan ban cua lon anh 5

Bộ phận của lợn chứa nhiều kim loại nặng, dư lượng thuốc kháng sinh?

  • Não
  • Gan
  • Đuôi
  • Cổ

Theo All Recipes, gan là nơi chuyển hóa và đào thải chất độc trong cơ thể lợn nên tập trung nhiều chất cặn bã, mầm bệnh, độc tố như kim loại nặng (arsen, chì, cadmium, đồng), dư lượng thuốc kháng sinh. Việc tiêu thụ những chất này trong thời gian dài, ngay cả với liều lượng nhỏ, có thể gây hại cho sức khỏe con người.
Bo phan ban cua lon anh 6

Dưỡng chất nào trong óc lợn có thể gây xơ vữa động mạch?

  • Phốt pho
  • Vitamin A
  • Cholesterol

Theo bác sĩ Lê Thị Hải, nguyên giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, óc có hàm lượng cholesterol rất cao. 100 g óc lợn có tới 2.195 mg cholesterol, chất dễ gây xơ vữa động mạch ở người lớn. Nhu cầu cholesterol hàng ngày chỉ cần dưới 300 mg. Nếu ăn 100 g óc, lượng cholesterol cao gấp 7 lần nhu cầu hàng ngày.

Bo phan ban cua lon anh 7

"Sát thủ" nào ẩn chứa trong món tiết canh lợn?

  • Các loại giun sán
  • Liên cầu khuẩn
  • Viêm gan B

Liên cầu khuẩn Streptococcus suis là loại vi khuẩn thường bám trong máu (tiết), lòng ruột nội tạng và thịt lợn. Khi ăn tiết canh, liên cầu khuẩn từ thức ăn đó sẽ xâm nhập vào cơ thể người và gây bệnh liên cầu lợn. Món ăn này đặc biệt nguy hại cho sức khỏe phụ nữ mang thai.

Bo phan ban cua lon anh 8

Ăn nội tạng lợn không rõ nguồn gốc tiềm ẩn nguy cơ nhiễm?

  • Nhiễm ký sinh trùng
  • Viêm gan siêu vi A
  • Bệnh phổi và bệnh mỡ máu

Thông thường, nội tạng động vật chế biến không hợp vệ sinh gây nguy hại cho con người. Đặc biệt, các nội tạng lợn không rõ nguồn gốc tiềm ẩn nhiều nguy cơ nhiễm vi khuẩn, virus, ký sinh trùng (giun, sán) lây bệnh cho con người.

