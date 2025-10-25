Bộ phận rất bẩn của lợn, ngon mấy cũng không nên ăn

Đây là bộ phận bẩn nhất của lợn: Phổi

Gan

Tim

Ruột Phó giáo sư Nguyễn Duy Thịnh, nguyên giảng viên Viện Công nghệ Thực phẩm, Đại học Bách Khoa Hà Nội, cho biết phổi lợn hay của bất kỳ loài động vật nào cũng là một trong những cơ quan nội tạng "bẩn" nhất. Phổi có chức năng giúp lợn thở. Môi trường sống của lợn nhiều bụi bẩn, phân chuồng chứa vi khuẩn, ký sinh trùng tồn tại trong một thời gian dài. Lợn hay có thói quen hít ngửi sát đất, dễ dàng tiếp xúc với các yếu tố trên. Đây cũng là cơ quan dễ viêm nhiễm nhất.