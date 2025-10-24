'Điều chưa từng có' ở bệnh viện quân y lớn nhất phía Nam

Bệnh viện Quân y 175 đã làm chủ kỹ thuật ghép gan chỉ trong 10 tháng, cứu sống nhiều bệnh nhân nguy kịch và trở thành trung tâm ghép tạng của quân y hàng đầu phía Nam.

Ê-kíp của Bệnh viện Quân y 175 thực hiện ghép gan cho người bệnh. Ảnh: BVCC.

Sau 10 tháng từ ca phẫu thuật ghép gan đầu tiên ở Bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM) do Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội) chuyển giao kỹ thuật, các bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 đã chính thức làm chủ kỹ thuật ghép gan. Đây là đơn vị quân y đầu tiên khu vực phía Nam thực hiện độc lập kỹ thuật phức tạp này.

Ca ghép gan thứ 10 cũng là dấu mốc đánh giấu sự tự chủ hoàn toàn kỹ thuật này của bệnh viện, mang lại sự sống mới cho bệnh nhân.

Bệnh nhân xin về “chờ chết” được hồi sinh

Ông L.Đ.T. (58 tuổi, ngụ phường An Phú Đông, TP.HCM) mắc xơ gan do viêm gan B suốt 4 năm. Căn bệnh diễn tiến nhanh, khiến ông rơi vào tình trạng cổ trướng kháng trị, xuất huyết tiêu hóa, giãn tĩnh mạch thực quản, phù toàn thân, loét đường tiêu hóa và rối loạn đông máu. Khi cơ thể suy kiệt, tràn dịch phổi, khó thở, không thể đi lại, ông nhiều lần phải nhập viện cấp cứu.

Khi mọi biện pháp điều trị không còn tác dụng, ông T. đã xin bác sĩ cho về quê “chờ chết”, mong được ra đi tại quê nhà.

"Có thời điểm bệnh nhân kiệt sức, không còn niềm tin sống. Nhưng người vợ và người cháu ruột vẫn không từ bỏ hy vọng", thiếu tá, bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Văn Mạnh, Trưởng đơn vị phẫu thuật Gan Mật Tuỵ, chia sẻ.

Bệnh viện Quân y 175 hướng đến sẽ thực hiện kỹ thuật ghép tim, phổi. Ảnh: BVCC.

Chính tình thân và khát vọng được sống đã đưa ông T. đến Bệnh viện Quân y 175, nơi ông gửi gắm cơ hội cuối cùng. Trong số người thân tự nguyện hiến gan, người cháu ruột của ông (nam, 29 tuổi) có chỉ số sinh học phù hợp nhất và đã dũng cảm hiến một phần gan cho cậu.

Sau giai đoạn điều trị nâng đỡ tích cực, ca ghép gan được tiến hành với sự tham gia của hàng trăm y bác sĩ từ nhiều chuyên khoa. Cuộc mổ kéo dài nhiều giờ, kết thúc trong niềm vỡ òa khi mạch máu gan ghép hoạt động tốt, màu sắc gan hồng trở lại, đây là tín hiệu hồi sinh đã đến.

"Khi ca mổ kết thúc thành công, cảm xúc đầu tiên là biết ơn với người hiến gan, với thầy cô, đồng đội và hành trình mà chúng tôi đã đi qua", bác sĩ Mạnh nói.

10 ca ghép gan trong 10 tháng

Chương trình chuyển giao kỹ thuật ghép gan giữa hai bệnh viện quân đội lớn nhất nước được khởi động từ tháng 3/2024, với 8 đợt đào tạo cho 62 học viên thuộc 14 chuyên ngành, do các chuyên gia đầu ngành Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trực tiếp hướng dẫn.

Đến tháng 12/2024, Bệnh viện Quân y 175 đã thực hiện thành công ca ghép gan đầu tiên, trở thành bệnh viện quân y đầu tiên ở khu vực phía Nam làm được kỹ thuật ghép gan từ người hiến sống.

Chỉ trong 10 tháng, ê-kíp đã thực hiện 10 ca ghép gan, trong đó có 3 ca cấp cứu đặc biệt, cứu sống nhiều bệnh nhân nguy kịch. Con số này vượt xa kế hoạch 2 năm ban đầu, thể hiện tốc độ làm chủ kỹ thuật xuất sắc của đội ngũ y bác sĩ 175, đồng thời minh chứng cho hiệu quả mô hình chuyển giao kỹ thuật mẫu mực giữa hai bệnh viện quân đội.

PGS.TS Lê Văn Thành, Chủ nhiệm Khoa Phẫu thuật Gan mật tụy, Viện trưởng Viện Phẫu thuật Tiêu hóa, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, người trực tiếp chỉ đạo chuyển giao kỹ thuật, chia sẻ ấn tượng của ông về đội ngũ bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 là rất trẻ, có tinh thần, ý chí và kỷ luật cao.

Với kỹ thuật phức tạp như ghép gan, đòi hỏi sự phối hợp của nhiều chuyên ngành, yếu tố kỷ luật và tuân thủ quy trình đóng vai trò quyết định.

Ở những ca đầu, các bác sĩ 175 làm theo từng bước. Nhưng đến ca thứ 8, thứ 9, khi gặp tình huống khó, các bác sĩ đã chủ động xử lý. Đó là lúc họ không còn "sao chép" nữa mà đã hình thành tư duy độc lập và bản lĩnh.

Đến ca thứ 10, ê-kíp của Bệnh viện Quân y 175 đã hoàn toàn làm chủ kỹ thuật, thực hiện ca mổ phức tạp thành công.

"Tôi rất tự hào khi chứng kiến sự trưởng thành này", bác sĩ Thành cho hay.

Thành công sau 10 ca ghép gan không chỉ là một thành tựu y học, mà còn là minh chứng cho sức mạnh đoàn kết và tinh thần kỷ luật trong ngành Quân y Việt Nam.

Bác sĩ Nguyễn Văn Mạnh thăm khám cho bệnh nhân ghép gan thứ 10 sau phẫu thuật. Ảnh: BVCC.

Đại tá, TS.BS Nguyễn Việt Cường, Phó giám đốc Bệnh viện Quân y 175, cho biết thành công của chương trình không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn mà còn khẳng định hiệu quả của mô hình hợp tác giữa hai bệnh viện quân đội là 108 và 175.

Mỗi ca ghép gan là một hành trình hồi sinh, minh chứng cho tinh thần tận tụy, kỷ luật và khát vọng cống hiến của người thầy thuốc quân y. Thành công hôm nay là nền tảng để 175 tiếp tục vươn lên làm chủ các kỹ thuật ghép tạng phức tạp hơn, tiến tới xây dựng Trung tâm Ghép tạng hiện đại của khu vực phía Nam.

Xúc động nhìn lại hành trình hợp tác hơn 1,5 năm qua, Thiếu tướng, TS.BS Trần Quốc Việt, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175, thay mặt toàn thể cán bộ, nhân viên Bệnh viện Quân y 175 và 10 bệnh nhân đã được ghép gan thành công, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các thầy cô và toàn bộ ê-kíp Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Bác sĩ Việt kể lại, khi hai bệnh viện ký kết hợp tác, phía 175 đã đề nghị được học tập tại 108 cho đến khi đạt yêu cầu chuyên môn, chứ không tính thời gian học sớm hay muộn.

"Điều đó thể hiện tinh thần cầu thị và nghiêm túc. Và thực tế đã chứng minh chỉ hơn một năm sau khi hoàn thiện kỹ thuật ghép thận, chúng tôi đã tiến tới ghép gan thành công", bác sĩ Việt nói.

Có thời điểm, gần 40 cán bộ, nhân viên Bệnh viện 175 được cử ra Hà Nội học tập, làm việc cùng ê-kíp 108. Nỗ lực ấy đã được đền đáp bằng kết quả hôm nay là 10 ca ghép gan thành công, bệnh nhân hồi phục tốt, nhiều trường hợp từng ở ranh giới sinh tử.