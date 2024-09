Bộ Y tế khuyến cáo tăng cường phòng chống dịch sau bão và mưa lũ

Bộ Y tế đề nghị rà soát và đánh giá nguy cơ về dịch bệnh tại các vùng bị ảnh hưởng bởi bão và lũ, chủ động hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Mực nước sông Hồng dâng rất cao do ảnh hưởng của cơn bão số 3, làm mưa lớn kéo dài, gây ngập úng mặt đường ven sông Hồng tại ngõ 310 Nghi Tàm (quận Tây Hồ) hôm 9/9. Ảnh: Việt Hà.

Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết dự báo do ảnh hưởng từ hoàn lưu của bão số 3 với mưa to 2-3 ngày tới sẽ gây ra nguy cơ rất lớn về ngập úng, lũ lụt, lũ quét, sạt lở đất, đặc biệt tại các khu vực vùng trũng, thấp, ven sông, suối, khu vực miền núi và các khu vực có nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất.

Trước tình hình này, Cục Y tế dự phòng đã có văn bản gửi Giám đốc Sở Y tế, Thủ trưởng các đơn vị đề nghị khẩn trương chỉ đạo rà soát và đánh giá nguy cơ về dịch bệnh tại các vùng có nhiều nguy cơ bị ảnh hưởng bởi bão và lũ, nhất là vùng có địa bàn thấp, nơi bị ngập úng, lũ lụt, lũ quét.

Đồng thời, Bộ Y tế đề nghị các địa phương chủ động hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là các bệnh dịch có nguy cơ bùng phát như tiêu chảy, bệnh tay chân miệng, đau mắt đỏ, viêm đường hô hấp, sốt xuất huyết, nhất là các bệnh lây truyền qua nguồn nước hoặc từ động vật sau bão lụt.

Tổ chức giám sát, phát hiện kịp thời và xử lý triệt để các ổ dịch bệnh truyền nhiễm tại khu vực chịu ảnh hưởng của bão lụt; xử lý môi trường, khử khuẩn nguồn nước, xử lý chất thải, thu gom, tiêu hủy súc vật, gia cầm bị chết, không để ô nhiễm môi trường gây phát sinh, lây lan dịch bệnh.

Ngoài ra, các cơ sở y tế cần đảo đảm cung ứng đầy đủ cơ số thuốc, hóa chất, thiết bị y tế và các dịch vụ điều trị cho các khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi bão và mưa lũ, bảo đảm các phương tiện vận chuyển sẵn sàng ứng cứu cho các địa phương khi có yêu cầu; đảo đảm nhân lực, thuốc, hóa chất, trang thiết bị và các vật tư phục vụ phòng, chống dịch bệnh để kịp thời hỗ trợ các địa phương khi có yêu cầu; sẵn sàng cơ động khi có tình huống khẩn cấp xảy ra.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết ngày 10/9, Hà Nội mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông. Dự báo trong nhiều giờ tới, khu vực nội thành Hà Nội và các vùng lân cận vẫn tiếp tục có mưa to với lượng mưa phổ biến trong khoảng 40-70 mm, có nơi trên 80 mm.

Khu vực các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa cũng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến như sau: các tỉnh Lào Cai, Yên Bái và Thanh Hóa 30- 60 mm, có nơi trên 100 mm; các khu vực khác từ 10-30 mm, có nơi 50 mm. 3. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện.

