Bộ Y tế thu hồi 2 loại kem chống nắng giả, SPF thấp hơn 70%

Theo kết quả giám định tại Viện Khoa học Hình sự, Bộ Công an, chỉ số SPF của hai sản phẩm kem chống nắng Vitamin C và Sun Cream đạt dưới 70% so với mức công bố trên bao bì. Ảnh minh họa: Freepik. Ngày 17/7, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) thông báo đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc hai sản phẩm kem chống nắng bị xác định là hàng giả, do chỉ số chống nắng (SPF) thấp hơn nhiều so với công bố. Hai sản phẩm bị thu hồi gồm: Kem chống nắng Vitamin C, số tiếp nhận 242/24/CBMP-PT (cấp ngày 5/9/2024), d o Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Athena Việt Nam (địa chỉ: lô 18-20 Khu Đồi Măng, phường Thanh Miếu, TP Việt Trì, Phú Thọ) chịu trách nhiệm phân phối.

số tiếp nhận 242/24/CBMP-PT (cấp ngày 5/9/2024), d Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Athena Việt Nam (địa chỉ: lô 18-20 Khu Đồi Măng, phường Thanh Miếu, TP Việt Trì, Phú Thọ) chịu trách nhiệm phân phối. Kem chống nắng Sun Cream, số tiếp nhận 39/22/CBMP-PT (cấp ngày 9/9/2022), do Công ty TNHH Mỹ phẩm Lovis (địa chỉ: số 64, phường Quang Trung, TP Uông Bí, Quảng Ninh) phân phối. Theo kết quả giám định tại Viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an, chỉ số SPF của hai sản phẩm này đạt dưới 70% so với mức công bố trên bao bì. Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Phú Thọ kết luận đây là hàng giả, căn cứ theo quy định tại Nghị định 98/2020/NĐ-CP. Bao bì sản phẩm kem chống nắng Vitamin C và Sun Cream bị thu hồi. Ảnh: DAV. Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế các địa phương khẩn trương thông báo, kiểm tra các cơ sở kinh doanh và sử dụng mỹ phẩm; tuyên truyền để người dân không mua bán, sử dụng hai sản phẩm nêu trên. Đồng thời, tiến hành thu hồi, giám sát việc thực hiện và xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm. Trung tâm kiểm nghiệm các tỉnh, thành được yêu cầu tăng cường lấy mẫu, kiểm tra chất lượng mỹ phẩm đang lưu hành, thiết lập đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về hàng giả, hàng nhập lậu hoặc không rõ nguồn gốc. Hai công ty phân phối cũng được yêu cầu gửi thông báo thu hồi tới toàn bộ các cơ sở phân phối và sử dụng sản phẩm. Cùng ngày, Cục Quản lý Dược cũng thông báo thu hồi và yêu cầu tiêu hủy toàn quốc sản phẩm kem dưỡng ẩm Vitamin E Mosturising Cream Enriched with Sunflowers Oil có nhãn ghi "Product of Thailand", số lô 56, ngày sản xuất 01/01/2024, hạn dùng 01/01/2028. Mẫu sản phẩm này được lấy tại Nhà thuốc An An (quận Hà Đông) và Nhà thuốc Thảo Vy (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Kết quả kiểm nghiệm cho thấy sản phẩm không đạt chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật, không phát hiện hoạt chất vitamin E (Tocopheryl acetat) ở ngưỡng cho phép và chưa từng được cấp số tiếp nhận công bố mỹ phẩm nhập khẩu. Ngoài ra, sản phẩm không có nhãn phụ tiếng Việt, không ghi thông tin đơn vị chịu trách nhiệm đưa ra thị trường - vi phạm quy định về quản lý mỹ phẩm. Cục Quản lý Dược yêu cầu các cơ sở kinh doanh mỹ phẩm trên toàn quốc khẩn trương thu hồi, tiêu hủy sản phẩm để đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng.

