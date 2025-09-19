Bộ Y tế yêu cầu báo cáo việc ứng dụng CAR-T cell chữa ung thư máu

Bộ Y tế vừa có văn bản yêu cầu Sở Y tế TP.HCM rà soát, báo cáo quy trình điều trị ca bệnh ứng dụng liệu pháp CAR-T cell.

Bệnh nhi truyền CAR-T cell ở Đài Loan. Ảnh: BVCC.

Ngày 19/9, Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo (Bộ Y tế) có văn bản gửi Sở Y tế TP.HCM liên quan đến việc Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TP.HCM công bố ca bệnh ung thư máu được ứng dụng liệu pháp CAR-T cell thành công.

Thông tin này trước đó đã được lan truyền trên các phương tiện truyền thông, thu hút sự chú ý khi được coi là dấu mốc mở ra hy vọng cho nhiều trẻ em mắc các bệnh ác tính về máu.

Trong văn bản, Bộ Y tế khẳng định việc ứng dụng tế bào và các sản phẩm từ tế bào, bao gồm cả CAR-T cell, trong điều trị cần có đầy đủ bằng chứng khoa học chứng minh tính an toàn và hiệu quả.

Để đảm bảo quyền lợi và sự an toàn cho người bệnh, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế TP.HCM khẩn trương rà soát toàn bộ thông tin mà Bệnh viện Truyền máu - Huyết học đã công bố liên quan việc ứng dụng liệu pháp CAR-T cell.

Nội dung rà soát bao gồm tính pháp lý của việc áp dụng CAR-T cell, quy trình điều trị, phác đồ được sử dụng cho bệnh nhân, cũng như việc bệnh viện có tuân thủ quy định nội bộ trong kiểm soát và phê duyệt nội dung trước khi chia sẻ với truyền thông hay không. Bộ Y tế yêu cầu báo cáo kết quả rà soát phải được gửi về Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo, Vụ Pháp chế và Cục Quản lý Khám, chữa bệnh trước ngày 25/9.

Trước đó, bên lề hội nghị khoa học do Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TP.HCM tổ chức ngày 16/9, TS.BS Phù Chí Dũng, Giám đốc bệnh viện, chia sẻ thông tin về việc điều trị thành công một ca bệnh ung thư máu.

Bệnh nhi là bé gái khoảng 12 tuổi, được chẩn đoán bạch cầu cấp (ung thư máu) dòng B và thuộc nhóm nguy cơ cao. Sau khi điều trị bằng hóa trị liệu, bé tái phát tủy lần thứ nhất. Lúc này, bác sĩ tiến hành ghép tủy nửa thuận hợp từ cha. Tuy nhiên, sau một thời gian, bệnh tái phát lần thứ hai. Giải pháp tiếp theo được đưa ra là liệu pháp CAR-T cell.

Do trong nước chưa thể triển khai, bệnh nhi được chỉ định truyền CAR-T cell tại Đài Loan. Sau khi truyền CAR-T ở nước ngoài, bé quay về Việt Nam để điều trị duy trì và theo dõi tại Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TP.HCM.

Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TP.HCM đặt mục tiêu tự sản xuất liệu pháp CAR-T trong nước, qua đó hạ chi phí xuống dưới 500 triệu đồng/ca, rẻ hơn khoảng 20 lần so với điều trị ở nước ngoài.

Bác sĩ Dũng cho biết bệnh viện đã chuẩn bị về nhân lực, cơ sở vật chất và nhận được hỗ trợ từ chuyên gia quốc tế. Nếu làm chủ kỹ thuật, bệnh nhân Việt Nam sẽ có cơ hội tiếp cận liệu pháp tiên tiến với mức chi phí hợp lý hơn nhiều.

Theo Viện Ung thư Quốc gia Mỹ (NCI), liệu pháp CAR-T là một dạng miễn dịch trị liệu tiên tiến. Tế bào T của chính bệnh nhân được lấy ra, biến đổi gene để gắn thụ thể kháng nguyên khảm (CAR), từ đó nhận diện và tiêu diệt tế bào ung thư.