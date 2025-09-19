Những loại vaccine trẻ cần tiêm vào đầu năm học

Đầu năm học, trẻ tiếp xúc đông bạn bè nên dễ lây bệnh truyền nhiễm. Phụ huynh cần kiểm tra và sớm bổ sung những mũi vaccine còn thiếu cho con.

Bước vào năm học mới, học sinh các cấp quay trở lại trường học, nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm tăng cao. Ảnh minh họa: Khương Nguyễn.

Bác sĩ Bùi Thị Bích Ngọc, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM), cho biết khi bước vào năm học mới, trẻ trở lại trường và tiếp xúc gần gũi với nhiều bạn bè. Điều này làm tăng nguy cơ lây nhiễm các bệnh truyền nhiễm.

"Tiêm chủng đầy đủ sẽ giúp trẻ phòng ngừa bệnh nguy hiểm, giảm nguy cơ bùng phát dịch trong trường học và bảo vệ sức khỏe cho cả cộng đồng", bác sĩ Ngọc nhấn mạnh.

Trong số các loại vaccine quan trọng, mũi sởi - quai bị - rubella (MMR) được khuyến cáo hàng đầu vì đây là ba bệnh truyền nhiễm dễ lây trong môi trường học đường, có thể gây biến chứng nặng như viêm phổi, viêm não, vô sinh nam hoặc dị tật bẩm sinh nếu mẹ mắc khi mang thai. Trẻ cần tiêm đủ hai liều vào lúc 9 tháng và 18 tháng tuổi, trường hợp chưa tiêm đủ cần được bổ sung kịp thời.

Vaccine cúm mùa cũng cần thiết để giảm nguy cơ biến chứng viêm phổi, viêm tai giữa và hạn chế việc trẻ phải nghỉ học do ốm. Trẻ từ 6 tháng đến 8 tuổi, nếu chưa từng tiêm, cần hai liều cơ bản và sau đó nhắc lại mỗi năm một lần. Từ 9 tuổi trở lên, chỉ cần một liều mỗi năm.

Với bệnh thủy đậu, tiêm vaccine giúp ngăn ngừa sẹo xấu và biến chứng viêm phổi, viêm não. Trẻ từ 12 tháng đến 12 tuổi nên tiêm hai liều cách nhau ít nhất ba tháng, còn trẻ lớn hơn 13 tuổi cần tiêm hai liều cách nhau tối thiểu một tháng.

Nhóm vaccine bạch hầu - ho gà - uốn ván - bại liệt cũng được lưu ý bởi các bệnh này từng gây dịch lớn, có nguy cơ không qua khỏi hoặc để lại di chứng tàn tật. Trẻ cần năm liều cơ bản trong 6 năm đầu đời, sau đó tiêm nhắc lại mũi uốn ván - bạch hầu khi 10-12 tuổi.

Bên cạnh đó, vaccine não mô cầu giúp phòng ngừa viêm màng não mủ do vi khuẩn não mô cầu với hai nhóm chính là B (hoặc B-C) và A, C, Y, W-135. Vaccine phế cầu cũng cần được tiêm sớm nhằm phòng viêm tai giữa, viêm phổi và viêm màng não, đặc biệt ở nhóm trẻ từ 2 tháng đến 5 tuổi. Trẻ nhỏ có thể tiêm ba liều cơ bản kèm một liều nhắc, trong khi trẻ từ 2 tuổi trở lên chỉ cần một liều duy nhất.

Bác sĩ Ngọc khuyến cáo phụ huynh nên kiểm tra sổ tiêm chủng của con trước khi nhập học, đưa trẻ đi tiêm bổ sung hoặc tiêm nhắc đúng lịch. Bên cạnh việc tiêm chủng, cha mẹ cũng cần dạy trẻ giữ vệ sinh cá nhân, ăn uống đầy đủ để tăng sức đề kháng trong mùa tựu trường.